Рождество Христово: вкусная еда на святой праздник

А вот , если в качестве украшения интерьера вы изберете свинку - копилку - год пройдет денежно и счастливо, без эксцессов. Сервировка праздничного стола тоже имеет значение. Под скатерть обычно кладут немного сена или соломы, что символизирует ясли, в которых лежал младенец Христос, под стол – что-либо железное как залог крепкого здоровья. Количество столовых приборов – обязательно четное. Лишняя тарелка с приборами - это правильно. А если на приборе нарисована хрюшка или приборы и сувенир будут поросятами - знайте , год уже начался для вас хорошо.

Кутья, блюдо из злаков.

Считалось, что чем богаче и вкуснее сочиво, тем урожайнее будет следующий год. Продукты, из которых готовилась кутья, наделялись особым значением: зерно считали символом воскрешения, мёд — символом сладкой жизни, а мак или орехи - достатка. Сегодня вместо пшеницы можно варить рис, получается очень нарядно и вкусно. Сочиво как переходное звено - блюд от поминальных до радостных празднячных.

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