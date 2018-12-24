Рождество Христово: вкусная еда на святой праздник

В Рождество всякая хозяйка старается удивить гостей всевозможными закусками, мясными и рыбными, заливным и студнем. Украшение рождественского стола – запеченная птица. Курицу подают холодной, гуся или утку – горячими. Отдельно подают салаты из огурцов, помидоров, капусты, свежие и соленые огурцы, моченые яблоки и бруснику. А вот поросенка, любым способом приготовленного - на столе быть не должно. Говорят он очень обижается и год с другом Степашки на столе не станет для вас радостным и денежным.
А вот , если в качестве украшения интерьера вы изберете свинку - копилку - год пройдет денежно и счастливо, без эксцессов. Сервировка праздничного стола тоже имеет значение. Под скатерть обычно кладут немного сена или соломы, что символизирует ясли, в которых лежал младенец Христос, под стол – что-либо железное как залог крепкого здоровья. Количество столовых приборов – обязательно четное. Лишняя тарелка с приборами - это правильно. А если на приборе нарисована хрюшка или приборы и сувенир будут поросятами - знайте , год уже начался для вас хорошо.
Кутья, блюдо из злаков.
Считалось, что чем богаче и вкуснее сочиво, тем урожайнее будет следующий год. Продукты, из которых готовилась кутья, наделялись особым значением: зерно считали символом воскрешения, мёд — символом сладкой жизни, а мак или орехи - достатка. Сегодня вместо пшеницы можно варить рис, получается очень нарядно и вкусно. Сочиво как переходное звено - блюд от поминальных до радостных празднячных.
Вам потребуется:
- 1 стакан риса,
- 50 г изюма, чернослива и кураги,
- 30 г орехов,
- 2 столовые ложки меда.
Рис промыть, залить холодной водой и довести до кипения. Откинуть на дуршлаг и снова промыть холодной водой. После чего залить 1,5 стакана холодной воды и варить до готовности, не снимая крышки. Распарить в горячей воде сухофрукты, нарезать. Орехи измельчить. Остудить рис, соединить с другими ингредиентами и украсить.
Колядки.
Маленькие пирожки из ржаного теста с различными начинками. Когда-то ими было принято угощать всех, кто приходил колядовать.
Вам потребуется:
- 2 стакана ржаной муки,
- 1 стакан жидкости (воды, молока, простокваши, сметаны - в любых соотношениях), соль на кончике ножа.
Как приготовить:
Замесить тесто, прикрыть салфеткой и оставить на полчаса. Нарезать на равные кусочки, раскатать тонкие круглые лепешки и наполнить их начинкой. Выпекать при температуре 200-220 градусов. Горячие колядки смазать растопленным маслом или маслом со сметаной.
Начинки для колядок
Картофельная: 7-8 картофелин, 2-3 ст. ложки сливочного масла, 1 яйцо, соль по вкусу. Картофель отварить, растолочь, добавить в него масло, яйцо, соль и взбить до однородной массы.
Морковная: 300 г моркови,1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка сливочного масла, cоль по вкусу, лимонный сок. Морковь натереть на средней терке, добавить 2-3 столовые ложки воды, сливочное масло, сахар, соль и сок лимона. Варить под крышкой 10 минут, иногда помешивая.
Творожная: 100 г творога, 1 желток, ½ чайной ложки сахара,с оль по вкусу. Творог тщательно растереть с желтком, сахаром и солью до однородной массы.
Грибная: 1 кг свежих грибов, ½ стакана сметаны, 1 -2 ст. ложки сливочного масла, 1 головка репчатого лука, зелень укропа или петрушки. Очищенные промытые грибы отварить, обжарить в масле, добавить отдельно обжаренный репчатый лук, сметану, все посолить и тушить под крышкой 20 минут. Охладить, затем добавить мелко нарезанную петрушку или укроп.
Праздничный овощной салат
Вам потребуется:
- 1 банка (400 г) й белой фасоли,
- 2 зеленых сладких перца,
- 1 средний огурец,
- ¼ стакана растительного масла,
- ¼ стакана лимонного сока,
- 1 столовая ложка меда,
- ½ чайной ложки крупной соли,
- ¼ чайной ложки молотого черного перца, 220 г сыра фета свежая петрушка. Или любая мини зелень.
Как приготовить:
Нарезать перец, огурец и капусту. Фасоль поместить в отдельный контейнеры. В банке с крышкой сначала смешать масло с соком лимона, затем добавить мед, соль и свежемолотый перец (всё мешать, встряхивая банку с закрытой крышкой). Получившийся соус по 1–2 ст. л. влить в каждый контейнер, закрыть и охладить (2–4 часа). Выложить овощи и мини - зелень, если любите - всыпать свежей петрушкой.
Свежие и маринованные овощи, домашние заготовки.
Хорошо, если это будут заготовки, которые делали делали вы сами, ваша бабушка или какой-либо известный бренд. Это не важно. Главное не забудьте поставить на стол. Это нужны, чтобы будущее было урожайным и счастливым.
Гусь с яблоками
Вам потребуется:
- 1 гусь (утка),
- 1-1,5 кг антоновских яблок,
- 2 ст. ложки топленого масла.
Приготовление:
Тушку хорошо очистить, обмыть и нафаршировать яблоками, очищенными от сердцевины и нарезанными дольками. Отверстие в брюшке зашить ниткой. В таком виде гуся (утку) положить спинкой на сковороду, добавить 0,5 стакана воды и поставить в духовку. Во время приготовления нужно несколько раз поливать вытопившимся жиром и соком. Через 2 часа из готового гуся удалить нитку, положить тушку на блюдо, украсить нарезанным лимоном и зеленью. Можно также сервировать квашеной капустой или кашей.
Студень
Вам потребуется:
- 1 кг куриных крылышек, желудков и сердечек,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- 1 корень петрушки,
- 1 лавровый лист, желатин,
- 5 зубчиков чеснока,
- 100 консервированного зеленого горошка,
- соль, перец по вкусу.
Как приготовить:
Крылышки вымыть, отрезать крайние фаланги. Вместе с субпродуктами положить в кастрюлю, залить 1,5л воды, варить 40 минут. Лук, морковь и корень петрушки очистить, добавить в кастрюлю вместе с лавровым листом и перцем горошком. Посолить по вкусу и варить еще 30 мин. Желатин замочить на полчаса. Бульон процедить, потрошки и мясо мелко нарезать, добавить в бульон, варить 20 минут. Желатин отжать, соединить с 2 стаканами бульона и нагревать до полного растворения. Влить в бульон с потрошками, добавить измельченный чеснок, зеленый горошек, перемешать. На дно формы положить нарезанную сваренную морковь, залить бульоном с потрошками, остудить. Перед подачей к столу перевернуть студень и снять форму.
Ягодное суфле
Вам потребуется:
- 500 г любых замороженных ягод,
- 2 стакана сахара,
- 5 яичных белков.
Как приготовить:
Из ягод сделать пюре, влить полстакана воды, немного проварить, добавить сахар. Белки взбить в крутую пену, осторожно соединить с ягодным пюре, выложить в формочки для запекания и поместить на 30 минут в духовку (170 градусов).
Фото: архив ресторанов, , shutterstok.com