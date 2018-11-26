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Рождественский пост: советы и рецепты от служителей Донского монастыря

У православных христиан наступает Рождественский пост. И уж как велик соблазн впасть в уныние: «Никакой, никакой вкусной еды, деликатесов с бокалом вина за ужином, вечеринок... Как я проживу?!» — думает человек, решивший держать пост. Мысль эта в корне неверна. Пост — это не какая-то древняя диета, а особое отношение к состоянию собственной души. Важное время для того, чтобы стать добрее к людям, побороть в себе какие-то недостатки, избавиться от ненужной зависимости. Все равно от чего — от курения, злословия, прелюбодеяния или даже социальных сетей. А время это проводить с семьей, близкими, знакомыми, которые нуждаются в помощи. А пища... Да, в ней тоже стоит быть воздержанной, но куда лучше съесть котлетку, чем выпить с подругой бутылку вина... О посте рассказывает монах Донского монастыря.

На посту!

Не стоит превращать это важное для саморазвития время в недели тяжелой и бессмысленной диеты. Важнее думать о сердце, а не о желудке. При соблюдении поста не нужно стремиться к неразумным рекордам. Пост — это средство, а не цель. Если средство превращается в цель, значит, подлинная цель не будет достигнута. Соизмерьте подвиг, который на себя берете, со своими силами. Когда человек, постясь, оказывается не в храме, а в больнице с обострением язвы — это неправильное соблюдение поста. Если у вас есть хронические болезни (а у кого их нет!), очень важно посоветоваться с духовником, батюшка наверняка дат вам послабление, чтобы не навредить вашему здоровью. Например, употреблять молочные продукты, яйца. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

К исповеди нужно приготовиться заранее, как вы можете прочитать в любой книжице при церковной лавке, а с утра не нужно ничего есть и пить, в том числе кофе или чай. Ребенка, особенно маленького, лучше причащать на ранней Литургии. Такие службы совершаются в больших храмах по воскресным и праздничным дням. Обычно к 8 часам утра они уже завершаются. Если же такой возможности нет, ребенка можно и покормить.

3 совета для тех, кто соблюдает пост

  • Частые приемы пищи успокаивают организм при перемене рациона. Чтобы не чувствовать голод, желательно есть 4–5 раз в день.
  • Не забывайте пить не менее 1,5–2 литров жидкости в день. Полезны свежевыжатые соки, негазированная минеральная вода и зеленый чай.
  • Соблюдайте баланс: во время поста увеличивается потребление углеводов, избыток которых повышает чувствительность организма к аллергенам и восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Для пополнения рациона белками годятся креветки, соя, гречка, бобовые. Жиры доступны в орехах, рыбе, семечках.

Овсяный смузи

Вам потребуется:

  • 1 банан
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • шпинат или зеленое яблоко
  • 1 ч. л. меда
  • 2 горсти ягод
  • 100 мл овсяного молока

Как приготовить:

Вечером в стакан с водой надо насыпать овсяные хлопья, пусть разбухнут. Утром в стакан для блендера выложить банан, ягоды, мед, шпинат или зеленое яблоко, овсяное молоко, хлопья, все измельчить.

Трапеза обеденная или вечерняя

На обед можно съесть салат с шампиньонами, запеченную тыкву с хумусом, фасолевый крем-суп, овощное ризотто и любимую гречку с грибами. На ужин — овощная закуска, картофельные котлеты с овощным салатом, чай с вареньем, постная выпечка, желе, фрукты.
Время поста дарит вам гамму новых вкусовых ощущений. Салат из свеклы, который мы предлагаем ниже, можно заменить винегретом. И вообще на страницах нашего журнала вы найдете много вкусных и полезных рецептов.

Салат из свеклы

Вам потребуется:

  • 100 г фасоли
  • 2 свеклы
  • 100 г чернослива
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. кунжута, соль и перец

Как приготовить:

Фасоль замочить на 8 часов, затем промыть, залить свежей водой и варить до готовности около одного часа. Свеклу вымыть, обсушить, нарезать кубиками, сбрызнуть растительным маслом и запекать 30 минут в духовке. Сваренную фасоль откинуть на дуршлаг, остудить, соединить со свеклой. Чернослив промыть, залить кипятком на 10–15 минут, затем обсушить и мелко нарезать маленькими кусочками. Чеснок пропустить через пресс. Соединить свеклу, фасоль, чеснок и чернослив. Заправить оливковым маслом, перцем и солью, посыпать кунжутом.

Суп овощной с рисом

Вам потребуется:

  • 0,5 стакана риса
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 2 картофелины
  • 1 головка лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • соль

Как приготовить:

Измельчить лук и чеснок, обжарить на растительном масле. Морковь нарезать полукольцами, грибы — кубиками, добавить в сковороду. Помидор натереть на терке и добавить к овощам. Влить горячей воды, довести до кипения. Добавить нарезанный кубиками картофель. Крупу промыть в холодной воде и высыпать в суп. Когда картофель и рис сварятся, посолить и подавать к столу.

Гречка жареная с грибами

Вам потребуется:

  • 1 стакан гречки
  • 2 стакана воды 400 г крупных шампиньонов (лучше замороженных)
  • пучок зеленого лука
  • пучок кинзы
  • 1–2 дольки чеснока
  • 1 головка репчатого лука
  • 1 средняя морковка
  • соль, черный молотый перец

Как приготовить:

Сварить гречку, не помешивая, только снимая пенку. Одновременно почистить лук, морковь. Лук мелко нарезать, морковь нашинковать. Все обжарить. Нарезать грибы и добавить к зажарке. Очистить чеснок и выдавить в блюдо. Воду из готовой гречки слить, оставив 1/2 чашки гречневого «бульона». Перемешать крупу с зажаркой, добавить гречневый «бульон». Периодически помешивая, дать ему выпариться. Готово!

Фото: Shutterstock

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