Рождественский пост: советы и рецепты от служителей Донского монастыря

На посту!
Не стоит превращать это важное для саморазвития время в недели тяжелой и бессмысленной диеты. Важнее думать о сердце, а не о желудке. При соблюдении поста не нужно стремиться к неразумным рекордам. Пост — это средство, а не цель. Если средство превращается в цель, значит, подлинная цель не будет достигнута. Соизмерьте подвиг, который на себя берете, со своими силами. Когда человек, постясь, оказывается не в храме, а в больнице с обострением язвы — это неправильное соблюдение поста. Если у вас есть хронические болезни (а у кого их нет!), очень важно посоветоваться с духовником, батюшка наверняка дат вам послабление, чтобы не навредить вашему здоровью. Например, употреблять молочные продукты, яйца. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.
К исповеди нужно приготовиться заранее, как вы можете прочитать в любой книжице при церковной лавке, а с утра не нужно ничего есть и пить, в том числе кофе или чай. Ребенка, особенно маленького, лучше причащать на ранней Литургии. Такие службы совершаются в больших храмах по воскресным и праздничным дням. Обычно к 8 часам утра они уже завершаются. Если же такой возможности нет, ребенка можно и покормить.
3 совета для тех, кто соблюдает пост
- Частые приемы пищи успокаивают организм при перемене рациона. Чтобы не чувствовать голод, желательно есть 4–5 раз в день.
- Не забывайте пить не менее 1,5–2 литров жидкости в день. Полезны свежевыжатые соки, негазированная минеральная вода и зеленый чай.
- Соблюдайте баланс: во время поста увеличивается потребление углеводов, избыток которых повышает чувствительность организма к аллергенам и восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Для пополнения рациона белками годятся креветки, соя, гречка, бобовые. Жиры доступны в орехах, рыбе, семечках.
Овсяный смузи
Вам потребуется:
- 1 банан
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- шпинат или зеленое яблоко
- 1 ч. л. меда
- 2 горсти ягод
- 100 мл овсяного молока
Как приготовить:
Вечером в стакан с водой надо насыпать овсяные хлопья, пусть разбухнут. Утром в стакан для блендера выложить банан, ягоды, мед, шпинат или зеленое яблоко, овсяное молоко, хлопья, все измельчить.
Трапеза обеденная или вечерняя
На обед можно съесть салат с шампиньонами, запеченную тыкву с хумусом, фасолевый крем-суп, овощное ризотто и любимую гречку с грибами. На ужин — овощная закуска, картофельные котлеты с овощным салатом, чай с вареньем, постная выпечка, желе, фрукты.
Время поста дарит вам гамму новых вкусовых ощущений. Салат из свеклы, который мы предлагаем ниже, можно заменить винегретом. И вообще на страницах нашего журнала вы найдете много вкусных и полезных рецептов.
Салат из свеклы
Вам потребуется:
- 100 г фасоли
- 2 свеклы
- 100 г чернослива
- 2 ст. л. растительного масла
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. кунжута, соль и перец
Как приготовить:
Фасоль замочить на 8 часов, затем промыть, залить свежей водой и варить до готовности около одного часа. Свеклу вымыть, обсушить, нарезать кубиками, сбрызнуть растительным маслом и запекать 30 минут в духовке. Сваренную фасоль откинуть на дуршлаг, остудить, соединить со свеклой. Чернослив промыть, залить кипятком на 10–15 минут, затем обсушить и мелко нарезать маленькими кусочками. Чеснок пропустить через пресс. Соединить свеклу, фасоль, чеснок и чернослив. Заправить оливковым маслом, перцем и солью, посыпать кунжутом.
Суп овощной с рисом
Вам потребуется:
- 0,5 стакана риса
- 1 морковь
- 1 помидор
- 2 картофелины
- 1 головка лука
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- соль
Как приготовить:
Измельчить лук и чеснок, обжарить на растительном масле. Морковь нарезать полукольцами, грибы — кубиками, добавить в сковороду. Помидор натереть на терке и добавить к овощам. Влить горячей воды, довести до кипения. Добавить нарезанный кубиками картофель. Крупу промыть в холодной воде и высыпать в суп. Когда картофель и рис сварятся, посолить и подавать к столу.
Гречка жареная с грибами
Вам потребуется:
- 1 стакан гречки
- 2 стакана воды 400 г крупных шампиньонов (лучше замороженных)
- пучок зеленого лука
- пучок кинзы
- 1–2 дольки чеснока
- 1 головка репчатого лука
- 1 средняя морковка
- соль, черный молотый перец
Как приготовить:
Сварить гречку, не помешивая, только снимая пенку. Одновременно почистить лук, морковь. Лук мелко нарезать, морковь нашинковать. Все обжарить. Нарезать грибы и добавить к зажарке. Очистить чеснок и выдавить в блюдо. Воду из готовой гречки слить, оставив 1/2 чашки гречневого «бульона». Перемешать крупу с зажаркой, добавить гречневый «бульон». Периодически помешивая, дать ему выпариться. Готово!
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