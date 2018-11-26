Рождественский пост: советы и рецепты от служителей Донского монастыря

На посту!

Не стоит превращать это важное для саморазвития время в недели тяжелой и бессмысленной диеты. Важнее думать о сердце, а не о желудке. При соблюдении поста не нужно стремиться к неразумным рекордам. Пост — это средство, а не цель. Если средство превращается в цель, значит, подлинная цель не будет достигнута. Соизмерьте подвиг, который на себя берете, со своими силами. Когда человек, постясь, оказывается не в храме, а в больнице с обострением язвы — это неправильное соблюдение поста. Если у вас есть хронические болезни (а у кого их нет!), очень важно посоветоваться с духовником, батюшка наверняка дат вам послабление, чтобы не навредить вашему здоровью. Например, употреблять молочные продукты, яйца. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

К исповеди нужно приготовиться заранее, как вы можете прочитать в любой книжице при церковной лавке, а с утра не нужно ничего есть и пить, в том числе кофе или чай. Ребенка, особенно маленького, лучше причащать на ранней Литургии. Такие службы совершаются в больших храмах по воскресным и праздничным дням. Обычно к 8 часам утра они уже завершаются. Если же такой возможности нет, ребенка можно и покормить.

3 совета для тех, кто соблюдает пост

Частые приемы пищи успокаивают организм при перемене рациона. Чтобы не чувствовать голод, желательно есть 4–5 раз в день.

Не забывайте пить не менее 1,5–2 литров жидкости в день. Полезны свежевыжатые соки, негазированная минеральная вода и зеленый чай.

Соблюдайте баланс: во время поста увеличивается потребление углеводов, избыток которых повышает чувствительность организма к аллергенам и восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Для пополнения рациона белками годятся креветки, соя, гречка, бобовые. Жиры доступны в орехах, рыбе, семечках.

Овсяный смузи