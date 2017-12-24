Продукт недели: зеленый горошек
5 интересных фактов
Горошек важно правильно выбрать. Покупая банки, нужно проверить, чтобы она была неповрежденной, с ровными швами и гранями, имела необходимые маркировки. Не забудьте о сроке годности. Лучше всего, чтобы видеть товар лицом - берите горошек «в стекле».
Тем кто любит, извините, выпить, стоит запастись говоршком не только для оливье, но и для утра нового года. Консервированный горох снимает похмельный синдром, особенно расол, в котором он «живет».
Очень быстро горох дает чувство сытости. Несколько ложек и голод отступит. Поправиться от него невозможно. Он быстро насыщает, а больше половины 200 г банки вам не сьесть.
Жиры в составе горошка, помогают исправно работать сердечно-сосудистой системе, оберегают от атеросклероза, инфаркта, инсульта. Конечно при регулярномего приеме в ищу.
Шутники называют горошек - «тяжелая артиллерия», а суп из него музыкальным. И это так от гороха пучит, но речь идет не о здоровом кишечнике и желудке. Кстати меньше всего метеоризм вызывает консервированный горошек, он переваривается легче.
Мы предлагаем вам попробовать главное блюдо с консервированным горошком... правильно, оливье. И хотя салат имеет массу вариантов их что-то же объединяет? Огурцы, картофель, что-то мясное и майонез в своем составе. Любой салат, включающий эти продукты, в принципе, можно назвать в честь знаменитого повара некогда популярного ресторана «Эрмитаж». Пробуем приготовить классический вариант?
Оливье с язычками ягненка
От бренд-шефа сети ресторанов «Ти-Бон Wine» Павла Галковского
Вам понадобится:
(В равном количестве)
- Картофель отварной
- Морковь отварная
- Горошек зеленый
- Огурцы соленые бочковые
- Огурцы свежие
- Язык ягненка, отварной (можно заменить на говяжий)
- Майонез, лучше домашний
А также на каждую порцию:
- Яйцо перепелиное — 1 шт.
- Обжаренные тигровые креветки — 1 шт.
- Икра палтуса — 1 ч. л.
- Салат фризе — листок
- Масло оливковое — 3 г (для обжарки креветок)
- Свежий черный перец и соль — по вкусу
Как приготовить:
Отваренные язычки, картофель, морковь, свежий огурец нарезать кубиками, бочковые огурцы — вдоль, после чего свернуть в трубочки. Добавить зеленый горошек и аккуратно заправить смесь майонезом, солью и перцем — если понадобится. Выложить салат через формовочное кольцо на тарелки, сверху — обжаренные тигровые креветки, разрезанные пополам перепелиные яйца. Украсить порционное оливье можно икрой палтуса. Будет похоже на классику.
Фото: shuterstock.com