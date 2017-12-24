Помните, как во второй части фильма «Елки» Ваня забыл купить «ЗГ» — зеленый горошек — и какая удивительная история из всего этого вышла?! Не хотите перед праздниками приключений? Вот вам наша версия про горошек и рецепт классического блюда, без которого не обходится ни один Новый год.

5 интересных фактов Горошек важно правильно выбрать. Покупая банки, нужно проверить, чтобы она была неповрежденной, с ровными швами и гранями, имела необходимые маркировки. Не забудьте о сроке годности. Лучше всего, чтобы видеть товар лицом - берите горошек «в стекле». Тем кто любит, извините, выпить, стоит запастись говоршком не только для оливье, но и для утра нового года. Консервированный горох снимает похмельный синдром, особенно расол, в котором он «живет». Очень быстро горох дает чувство сытости. Несколько ложек и голод отступит. Поправиться от него невозможно. Он быстро насыщает, а больше половины 200 г банки вам не сьесть. Жиры в составе горошка, помогают исправно работать сердечно-сосудистой системе, оберегают от атеросклероза, инфаркта, инсульта. Конечно при регулярномего приеме в ищу. Шутники называют горошек - «тяжелая артиллерия», а суп из него музыкальным. И это так от гороха пучит, но речь идет не о здоровом кишечнике и желудке. Кстати меньше всего метеоризм вызывает консервированный горошек, он переваривается легче. Мы предлагаем вам попробовать главное блюдо с консервированным горошком... правильно, оливье. И хотя салат имеет массу вариантов их что-то же объединяет? Огурцы, картофель, что-то мясное и майонез в своем составе. Любой салат, включающий эти продукты, в принципе, можно назвать в честь знаменитого повара некогда популярного ресторана «Эрмитаж». Пробуем приготовить классический вариант? Оливье с язычками ягненка

От бренд-шефа сети ресторанов «Ти-Бон Wine» Павла Галковского Вам понадобится: (В равном количестве) Картофель отварной

Морковь отварная

Горошек зеленый

Огурцы соленые бочковые

Огурцы свежие

Язык ягненка, отварной (можно заменить на говяжий)

Майонез, лучше домашний А также на каждую порцию: Яйцо перепелиное — 1 шт.

Обжаренные тигровые креветки — 1 шт.

Икра палтуса — 1 ч. л.

Салат фризе — листок

Масло оливковое — 3 г (для обжарки креветок)

Свежий черный перец и соль — по вкусу Как приготовить: Отваренные язычки, картофель, морковь, свежий огурец нарезать кубиками, бочковые огурцы — вдоль, после чего свернуть в трубочки. Добавить зеленый горошек и аккуратно заправить смесь майонезом, солью и перцем — если понадобится. Выложить салат через формовочное кольцо на тарелки, сверху — обжаренные тигровые креветки, разрезанные пополам перепелиные яйца. Украсить порционное оливье можно икрой палтуса. Будет похоже на классику.