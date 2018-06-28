Как обустроить стильную фан-зону дома или на природе

Набор соль-перец «Футбол»
Стильный кухонный набор для соли и перца. Оформите свою кухню и зовите друзей болеть!
Набор кофейный «Тайм-аут»
Небольшой допинг в виде чашки кофе может позволить себе даже футболист. А с такой посудой он никогда не забудет о спортивном режиме. Отличный подарок футболисту или болельщику.
Часы «Мяч»
Часы понравятся и футболисту, и болельщику, и тем, кто собирает гжель, и человеку пунктуальному — надо же успеть на матч.
Игра-головоломка «Футбольный матч»
Не знаете, чем заняться в ожидании матча и что делать в перерывах между таймами? Ловите идею! Занимательная карманная игра-головоломка, которая понравится любителям футбола всех возрастов.
Подстаканник «Спартак»
Пиво или чай — вам решать, а вообще это отличный подарок болельщику футбольного клуба «Спартак».
Бокал «Футбольный мяч»
Авторский винный бокал украсит стол к празднику, посвященному спортивным победам. Ножка бокала украшена миниатюрным футбольным мячом. Эксклюзивный стильный подарок спортсменке или болельщице.
Бокал «Футбольный болельщик»
Стильный пивной бокал, оформленный в футбольном стиле: футляр из натуральной кожи с тиснением в виде футбольного мяча и надписью «Россия, вперед!» Отличный подарок спортивному болельщику, особенно в ходе чемпионата мира по футболу — 2018.
Скатерть «Трава»
Скатерть, реально похожая на траву на поле. Играйте, ешьте и выигрывайте. Прекрасно подойдет и для пикника.
Салфетки «Футбол»
Салфетки с футбольным мячом на зеленом газоне — яркий акцент на праздничном столе!
Топперы для торта
Топперы — идеальный подарок для торта болельщика и любителя футбола. Можно использовать для капкейков, маффинов и фруктов.
Текст: Ольга Уварова
Фото: архив пресс-служб