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Как обустроить стильную фан-зону дома или на природе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Лампа «Мяч» для вечера на веранде
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Это слово уже выучили все от мала до велика. Мундиаль — это звучит гордо! На самом же деле слово «мундиаль» в переводе с испанского и португальского означает всего лишь «чемпионат мира», причем речь в 99% случаев речь идет о футболе.

Набор соль-перец «Футбол»

Стильный кухонный набор для соли и перца. Оформите свою кухню и зовите друзей болеть!

Набор кофейный «Тайм-аут»

Небольшой допинг в виде чашки кофе может позволить себе даже футболист. А с такой посудой он никогда не забудет о спортивном режиме. Отличный подарок футболисту или болельщику.

Часы «Мяч»

Часы понравятся и футболисту, и болельщику, и тем, кто собирает гжель, и человеку пунктуальному — надо же успеть на матч.

Игра-головоломка «Футбольный матч»

Не знаете, чем заняться в ожидании матча и что делать в перерывах между таймами? Ловите идею! Занимательная карманная игра-головоломка, которая понравится любителям футбола всех возрастов.

Подстаканник «Спартак»

Пиво или чай — вам решать, а вообще это отличный подарок болельщику футбольного клуба «Спартак».

Бокал «Футбольный мяч»

Авторский винный бокал украсит стол к празднику, посвященному спортивным победам. Ножка бокала украшена миниатюрным футбольным мячом. Эксклюзивный стильный подарок спортсменке или болельщице.

Бокал «Футбольный болельщик»

Стильный пивной бокал, оформленный в футбольном стиле: футляр из натуральной кожи с тиснением в виде футбольного мяча и надписью «Россия, вперед!» Отличный подарок спортивному болельщику, особенно в ходе чемпионата мира по футболу — 2018.

Скатерть «Трава»

Скатерть, реально похожая на траву на поле. Играйте, ешьте и выигрывайте. Прекрасно подойдет и для пикника.

Салфетки «Футбол»

Салфетки с футбольным мячом на зеленом газоне — яркий акцент на праздничном столе!

Топперы для торта

Топперы — идеальный подарок для торта болельщика и любителя футбола. Можно использовать для капкейков, маффинов и фруктов.

Текст: Ольга Уварова

Фото: архив пресс-служб

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