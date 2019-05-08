Гречка с белыми грибами, картофель с аджикой и еще 5 классических рецептов полевой кухни

Что нужно:

350 г говяжьей грудинки

2 луковицы

2 моркови

800 г картофеля

450 г белокочанной капусты

200 г гигантской белой фасоли

1 кг свеклы

90 г сала

15 г чеснока

250 г томатной пасты

Как приготовить:

Шаг 1. Сварите бульон из говядины: мясо с костей не снимайте, доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите минут сорок. Затем порежьте крупно 1 луковицу и 1 морковь, обожгите их на сухой сковороде – и в бульон. Продолжайте варить его примерно 2,5 часа. Далее положите лавровый лист и снимите бульон с огня.

Шаг 2. Готовый бульон процедите, снимите мясо с костей и порежьте небольшими кусочками. Добавьте картофель и варите до полуготовности.

Шаг 3. Фасоль промойте, сварите в отдельной кастрюле до полуготовности, слейте воду, добавьте к борщу, доведите до кипения.

Шаг 4. Нашинкуйте капусту и добавьте в суп. Пассируйте мелко нарезанный лук и натертую морковь, добавьте в суп.

Шаг 5. Пассируйте свеклу с томатной пастой. Когда все закипит, добавьте эту смесь в суп.

Шаг 6. Сырое, несоленое сало, прокрутите через мясорубку с чесноком, добавьте в готовый борщ. Подавайте борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.

Гречка с белыми грибами

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»