Гречка с белыми грибами, картофель с аджикой и еще 5 классических рецептов полевой кухни

Гороховый суп
Что нужно:
- ½ стакана консервированного зеленого горошка
- 2 луковицы
- 2 картофелины
- 300 г копченого бекона или грудинки
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ½ л воды или наваристого мясного бульона
- 1-2 лавровых листа
- 1 стакан пшеничных сухариков
- соль, перец – по вкусу
- зелень петрушки или укропа
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель, лук, морковь очистите от кожуры, морковь натрите на терке, картофель нарежьте кубиками, лук нашинкуйте.
Шаг 2. Обжарьте лук на растительном масле в течение 2-3 минут, затем добавьте морковь, и нарезанный кубиками бекон или грудинку. Обжаривайте 5-7 минут, затем добавьте 4-5 столовых ложек воды или бульона, тушите еще около 5 минут.
Шаг 3. В кастрюлю с кипящим бульоном или водой выложите тушеный с луком и морковью бекон, добавьте картофель и варите в течение 10 минут. Затем добавьте горошек, приправьте, посолите, добавьте лавровый лист и варите еще минут 10.
Шаг 4. Перед подачей посыпьте мелко нарубленной зеленью и добавьте сухарики.
Борщ украинский с пампушками
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 350 г говяжьей грудинки
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 800 г картофеля
- 450 г белокочанной капусты
- 200 г гигантской белой фасоли
- 1 кг свеклы
- 90 г сала
- 15 г чеснока
- 250 г томатной пасты
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите бульон из говядины: мясо с костей не снимайте, доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите минут сорок. Затем порежьте крупно 1 луковицу и 1 морковь, обожгите их на сухой сковороде – и в бульон. Продолжайте варить его примерно 2,5 часа. Далее положите лавровый лист и снимите бульон с огня.
Шаг 2. Готовый бульон процедите, снимите мясо с костей и порежьте небольшими кусочками. Добавьте картофель и варите до полуготовности.
Шаг 3. Фасоль промойте, сварите в отдельной кастрюле до полуготовности, слейте воду, добавьте к борщу, доведите до кипения.
Шаг 4. Нашинкуйте капусту и добавьте в суп. Пассируйте мелко нарезанный лук и натертую морковь, добавьте в суп.
Шаг 5. Пассируйте свеклу с томатной пастой. Когда все закипит, добавьте эту смесь в суп.
Шаг 6. Сырое, несоленое сало, прокрутите через мясорубку с чесноком, добавьте в готовый борщ. Подавайте борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.
Гречка с белыми грибами
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г гречневой крупы
- 100 г белых грибов
- 50 г репчатого лука
- 30 мл растительного масла
- 5 г петрушки
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Луковицу мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности.
Шаг 2. Белые грибы хорошо промойте и нарежьте. Добавьте грибы к луку и жарьте в течение 10 минут, затем посолите, приправьте перцем. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите еще около 10 минут.
Шаг 3. Гречку сварите: залейте крупу водой в соотношении примерно 1:2, добавьте соль и доведите до кипения на большом огне. Когда воды на поверхности не станет, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и подержите так 2-3 минуты.
Шаг 4. Обжарьте гречку на растительном масле, добавьте грибы, перемешайте и украсьте зеленью свежей петрушки.
Яичница холостяцкая
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 6 куриных яиц
- 200 г домашней колбасы
- 200 г помидоров
Как приготовить:
Шаг 1. Домашнюю колбасу нарежьте кружками, которые, в свою очередь, разрежьте пополам и обжарьте на раскаленной сковороде до появления румяной корочки.
Шаг 2. Добавьте помидор, затем выпустите яйца, стараясь не разорвать оболочки желтков, посолите, подержите сковороду 1–2 минуты на плите – белки должны схватиться, а желтки остаться сыроватыми. Готовую яичницу аккуратно переложите на тарелку и украсьте свежей зеленью.
Картофель с аджикой
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 6 картофелин
- 25 г сливочного масла
- аджика – по вкусу
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель хорошо промойте, но от кожуры не очищайте.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 180°, застелите противень пергаментом для выпечки, положить на него завернутый в фольгу картофель, оставьте запекаться в течение 45 минут.
Шаг 3. Выньте картофель из духовки и сразу положите его в мангал на угли примерно на 10-15 минут (до готовности).
Шаг 4. Разрежьте печеный картофель пополам (вдоль), аккуратно вырежьте мякоть, смешайте с аджикой и погрейте в духовке.
Макароны по-флотски (балтийские)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 400 г макарон
- 30-50 г растительного масла
- 1-2 луковицы
- 500 г фарша или хорошей тушенки
- соль, перец, специи
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке (до готовности).
Шаг 2. Лук очистите и нашинкуйте мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Сюда же отправьте фарш или тушенку и тушите 10-15 минут, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте.
Шаг 3. Выложите фарш к готовым макаронам и хорошо перемешайте.
Творожная запеканка
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 300 г творога
- 1 яйцо
- 1 ½ ст. л. сахара
- 1 ч. л. сливочного масла
- 60 мл молока
- 30 г манной крупы
- щепотка соли
Как приготовить:
Шаг 1. Манную крупу всыпьте в миску и залейте ее молоком, хорошо перемешайте и оставьте разбухать.
Шаг 2. Творог перетрите через мелкое сито. Добавьте манку с молоком, яйцо и сахар, хорошо все смешайте до получения гладкой однородной массы.
Шаг 3. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите в нее ровным слоем творожную запеканку. Готовьте в течение 25-30 минут.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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