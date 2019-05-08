logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гречка с белыми грибами, картофель с аджикой и еще 5 классических рецептов полевой кухни

День Победы в России – это совершенно особенный праздник. Тот самый, что «со слезами на глазах», со своими традициями и обычаями. В первую очередь это день памяти, в который мы стараемся отдать дань уважения тем, кто воевал, чтобы обеспечить нам сегодняшнее мирное небо над головами. Но также это и день веселого застолья, потому редакция Passion.ru решила собрать для вас рецепты полевой кухни – как классические, так и те, которым московские шефы подарили новое звучание.

Гороховый суп

Что нужно:

  • ½ стакана консервированного зеленого горошка
  • 2 луковицы
  • 2 картофелины
  • 300 г копченого бекона или грудинки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ½ л воды или наваристого мясного бульона
  • 1-2 лавровых листа
  • 1 стакан пшеничных сухариков
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень петрушки или укропа

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель, лук, морковь очистите от кожуры, морковь натрите на терке, картофель нарежьте кубиками, лук нашинкуйте.

Шаг 2. Обжарьте лук на растительном масле в течение 2-3 минут, затем добавьте морковь, и нарезанный кубиками бекон или грудинку. Обжаривайте 5-7 минут, затем добавьте 4-5 столовых ложек воды или бульона, тушите еще около 5 минут.

Шаг 3. В кастрюлю с кипящим бульоном или водой выложите тушеный с луком и морковью бекон, добавьте картофель и варите в течение 10 минут. Затем добавьте горошек, приправьте, посолите, добавьте лавровый лист и варите еще минут 10.

Шаг 4. Перед подачей посыпьте мелко нарубленной зеленью и добавьте сухарики.

Борщ украинский с пампушками

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 350 г говяжьей грудинки
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 800 г картофеля
  • 450 г белокочанной капусты
  • 200 г гигантской белой фасоли
  • 1 кг свеклы
  • 90 г сала
  • 15 г чеснока
  • 250 г томатной пасты

Как приготовить:

Шаг 1. Сварите бульон из говядины: мясо с костей не снимайте, доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите минут сорок. Затем порежьте крупно 1 луковицу и 1 морковь, обожгите их на сухой сковороде – и в бульон. Продолжайте варить его примерно 2,5 часа. Далее положите лавровый лист и снимите бульон с огня.

Шаг 2. Готовый бульон процедите, снимите мясо с костей и порежьте небольшими кусочками. Добавьте картофель и варите до полуготовности.

Шаг 3. Фасоль промойте, сварите в отдельной кастрюле до полуготовности, слейте воду, добавьте к борщу, доведите до кипения.

Шаг 4. Нашинкуйте капусту и добавьте в суп. Пассируйте мелко нарезанный лук и натертую морковь, добавьте в суп.

Шаг 5. Пассируйте свеклу с томатной пастой. Когда все закипит, добавьте эту смесь в суп.

Шаг 6. Сырое, несоленое сало, прокрутите через мясорубку с чесноком, добавьте в готовый борщ. Подавайте борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.

Гречка с белыми грибами

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г гречневой крупы
  • 100 г белых грибов
  • 50 г репчатого лука
  • 30 мл растительного масла
  • 5 г петрушки
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Луковицу мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности.

Шаг 2. Белые грибы хорошо промойте и нарежьте. Добавьте грибы к луку и жарьте в течение 10 минут, затем посолите, приправьте перцем. Добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите еще около 10 минут.

Шаг 3. Гречку сварите: залейте крупу водой в соотношении примерно 1:2, добавьте соль и доведите до кипения на большом огне. Когда воды на поверхности не станет, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и подержите так 2-3 минуты.

Шаг 4. Обжарьте гречку на растительном масле, добавьте грибы, перемешайте и украсьте зеленью свежей петрушки.

Яичница холостяцкая

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 6 куриных яиц
  • 200 г домашней колбасы
  • 200 г помидоров

Как приготовить:

Шаг 1. Домашнюю колбасу нарежьте кружками, которые, в свою очередь, разрежьте пополам и обжарьте на раскаленной сковороде до появления румяной корочки.

Шаг 2. Добавьте помидор, затем выпустите яйца, стараясь не разорвать оболочки желтков, посолите, подержите сковороду 1–2 минуты на плите – белки должны схватиться, а желтки остаться сыроватыми. Готовую яичницу аккуратно переложите на тарелку и украсьте свежей зеленью.

Картофель с аджикой

рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 6 картофелин
  • 25 г сливочного масла
  • аджика – по вкусу
  • соль, перец

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель хорошо промойте, но от кожуры не очищайте.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180°, застелите противень пергаментом для выпечки, положить на него завернутый в фольгу картофель, оставьте запекаться в течение 45 минут.

Шаг 3. Выньте картофель из духовки и сразу положите его в мангал на угли примерно на 10-15 минут (до готовности).

Шаг 4. Разрежьте печеный картофель пополам (вдоль), аккуратно вырежьте мякоть, смешайте с аджикой и погрейте в духовке.

Макароны по-флотски (балтийские)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 400 г макарон
  • 30-50 г растительного масла
  • 1-2 луковицы
  • 500 г фарша или хорошей тушенки
  • соль, перец, специи

Как приготовить:

Шаг 1. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке (до готовности).

Шаг 2. Лук очистите и нашинкуйте мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Сюда же отправьте фарш или тушенку и тушите 10-15 минут, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Выложите фарш к готовым макаронам и хорошо перемешайте.

Творожная запеканка

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 300 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ½ ст. л. сахара
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • 60 мл молока
  • 30 г манной крупы
  • щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Манную крупу всыпьте в миску и залейте ее молоком, хорошо перемешайте и оставьте разбухать.

Шаг 2. Творог перетрите через мелкое сито. Добавьте манку с молоком, яйцо и сахар, хорошо все смешайте до получения гладкой однородной массы.

Шаг 3. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите в нее ровным слоем творожную запеканку. Готовьте в течение 25-30 минут.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?