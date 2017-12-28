Еще несколько дней, и вы отправитесь к друзьям или они приедут к вам. Как согласно правилам современного этикета принимать гостей, каким образом должны вести себя вновь пришедшие, кто должен дарить подарки и уместно ли оставаться на ночь в гостях? Пройдите наш тест и узнайте, действительно ли вы разбираетесь в этикете и сможете ли быть гостеприимным хозяином.

Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета