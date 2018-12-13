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Оливье с говяжьим языком и другие виды новогоднего салата, которые вам стоит попробовать

Оливье классический или с перчинкой? Вы уже определись с главным салатом, который будет украшать ваш праздничный стол в новогоднюю ночь? Проблема выбора всегда была непростой. Мы это понимаем и предлагаем вам попробовать несколько рецептов от ведущих шеф-поваров и выбрать свой. А можно приготовить все три варианта, тем самым удивив своих родных и друзей.

Оливье с говяжьим языком

ресторан «Дружба», шеф-повар Иван Яковлев

Вам понадобится:

  • Яйцо 80 г
  • Огурцы маринованные 20 г
  • Огурцы соленые 50 г
  • Картофель отварной 50 г
  • Домашний майонез 15 г
  • Морковь вареная 20 г
  • Горошек зеленый 20 г
  • Язык говяжий отварной 100 г
  • Салат листовой 15 г

Способ приготовления:

Яйца отварить. Все ингредиенты, кроме языка, нарезать мелкими кубиками. Перемешать и заправить домашним майонезом. Язык нарезать тонкими слайсами, обжарить на гриле и выложить рядом с салатом.

Оливье с лососем

ресторан «Дружба», шеф-повар Иван Яковлев

Вам понадобится:

  • Яйцо 80 г
  • Огурцы маринованные 20 г
  • Огурцы соленые 50 г
  • Картофель отварной 50 г
  • Домашний майонез 15 г
  • Морковь вареная 20 г
  • Горошек зеленый 20 г
  • Лосось слабосоленый 80 г
  • Салат листовой 15 г

Способ приготовления:

Яйца отварить. Все ингредиенты, кроме языка, нарезать мелкими кубиками. Перемешать и заправить домашним майонезом. Лосось нарезать тонкими слайсами и выложить рядом с салатом.

Оливье с курицей и говяжьим языком

ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова

Вам понадобится:

  • Огурец свежий 60 г
  • Огурец соленый 60 г
  • Морковь отварная 70 г
  • Картофель отварной 100 г
  • Яйцо вареное 40 г
  • Горошек зеленый консервированный 50 г
  • Язык отварной 40 г
  • Курица запеченная 40 г
  • Домашний майонез 50 г
  • Укроп 5 г

Способ приготовления:

Все ингредиенты нарезать кубиком. Затем перемешать и заправить домашним майонезом и рубленным укропом. Посолить, поперчить по вкусу. Готовый салат украсить слайсами отварного языка, дольками вареного яйца, свежим огурцом.

Текст: Инна Уварова

Фото: архив ресторанов

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