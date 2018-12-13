Оливье с говяжьим языком и другие виды новогоднего салата, которые вам стоит попробовать

Оливье с говяжьим языком
ресторан «Дружба», шеф-повар Иван Яковлев
Вам понадобится:
- Яйцо 80 г
- Огурцы маринованные 20 г
- Огурцы соленые 50 г
- Картофель отварной 50 г
- Домашний майонез 15 г
- Морковь вареная 20 г
- Горошек зеленый 20 г
- Язык говяжий отварной 100 г
- Салат листовой 15 г
Способ приготовления:
Яйца отварить. Все ингредиенты, кроме языка, нарезать мелкими кубиками. Перемешать и заправить домашним майонезом. Язык нарезать тонкими слайсами, обжарить на гриле и выложить рядом с салатом.
Оливье с лососем
ресторан «Дружба», шеф-повар Иван Яковлев
Вам понадобится:
- Яйцо 80 г
- Огурцы маринованные 20 г
- Огурцы соленые 50 г
- Картофель отварной 50 г
- Домашний майонез 15 г
- Морковь вареная 20 г
- Горошек зеленый 20 г
- Лосось слабосоленый 80 г
- Салат листовой 15 г
Способ приготовления:
Яйца отварить. Все ингредиенты, кроме языка, нарезать мелкими кубиками. Перемешать и заправить домашним майонезом. Лосось нарезать тонкими слайсами и выложить рядом с салатом.
Оливье с курицей и говяжьим языком
ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
- Огурец свежий 60 г
- Огурец соленый 60 г
- Морковь отварная 70 г
- Картофель отварной 100 г
- Яйцо вареное 40 г
- Горошек зеленый консервированный 50 г
- Язык отварной 40 г
- Курица запеченная 40 г
- Домашний майонез 50 г
- Укроп 5 г
Способ приготовления:
Все ингредиенты нарезать кубиком. Затем перемешать и заправить домашним майонезом и рубленным укропом. Посолить, поперчить по вкусу. Готовый салат украсить слайсами отварного языка, дольками вареного яйца, свежим огурцом.
Текст: Инна Уварова
Фото: архив ресторанов