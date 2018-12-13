Оливье с говяжьим языком и другие виды новогоднего салата, которые вам стоит попробовать

Оливье классический или с перчинкой? Вы уже определись с главным салатом, который будет украшать ваш праздничный стол в новогоднюю ночь? Проблема выбора всегда была непростой. Мы это понимаем и предлагаем вам попробовать несколько рецептов от ведущих шеф-поваров и выбрать свой. А можно приготовить все три варианта, тем самым удивив своих родных и друзей.