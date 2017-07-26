OREO — легендарный мировой бренд, в этом году ему исполнилось 105 лет. Сегодня это печенье №1 на планете, оно продается в более чем 100 странах мира.

А что вы знаете об одном из самых популярных печений в мире? Оказывается, первоначально его внешний вид включал следующие элементы: орнамент в виде венка по краю и надпись «OREO» в центре. В США такое печенье продавалось по 25 центов за фунт в жестяных коробках с прозрачной стеклянной крышкой, которая в то время являлась нововведением. Затем «Печенье Oreo» переименовали в «Сэндвич Oreo», а 1920-х годах в США некоторое время выпускали такое печенье с лимонной начинкой, но оно не понравилось покупателям и было снято с производства. Таким, какой он есть, «Сэндвич Oreo» стал в В 1948 году, а окончательное название «Шоколадное печенье-сэндвич Oreo» он получил в 1974 году. Современный дизайн печенья Oreo был разработан в 1952 году Уильямом А. Тюрньером, включившим в оформление логотип компании Nabisco. Вот такая история. И вот ее новый виток: бренд OREO решил сделать своим поклонникам подарок: помимо печенья с белой кремово-молочной начинкой выпустить печенье с начинкой со вкусом шоколада. Были проведены специальные исследования, компания выяснила, что печенье с шоколадом — второе по популярности после классического печенья в России. Так что встречайте, пробуйте и, конечно же, ешьте с молоком!