Новинки ноября: вкусные, полезные и красивые
Для кофейных гурманов
В далекие страны гурманов перенесут вкусы и ароматы лимитированных новинок Arabica Ethiopia Harrar и Robusta Uganda. На создание новой коллекции экспертов вдохновили легенды о происхождении кофе, согласно которым арабика была впервые открыта в Эфиопии, а робуста — в Уганде.
Чтобы подчеркнуть уникальность новинок и отразить мотивы древних легенд, компания пригласила для сотрудничества лондонского иллюстратора Мариану Родригес, которая создала эксклюзивный дизайн для упаковок с капсулами.
В дополнение к кофе Nespresso выпускает лимитированные аксессуары, созданные в сотрудничестве со швейцарской студией дизайна Atelier Oї. И, как всегда, бренд радует не только ценителей кофе и оригинальных аксессуаров, но и поклонников кофемашин Nespresso. Популярная модель Lattissima One, покорившая любителей кофейно-молочных коктейлей, выходит в новом цвете Mocha Brown.
Шампанское, покорившее Париж
Известная художница Евгения Миро разработала дизайн для лимитированной коллекции игристых вин «Абрау-Дюрсо» под названием «Миг — вечность». Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» продолжает традицию создания лимитированных коллекций в соавторстве с видными деятелями русского искусства. Авторская подарочная упаковка дарит праздничное настроение ценителям игристого вина. В этом году «Абрау-Дюрсо» выпустили подарочную коллекцию игристых вин, оформленных Евгенией Миро — художницей, покорившей Париж. Евгения Миро — амбассадор русской культуры на мировой арене — известна сотрудничеством с Домом Hermès и другими крупными международными брендами. Евгению называют представителем русского стиля в мировом дизайне; ее образы, неизменно передающие русские орнаментальные мотивы, можно увидеть на платках и браслетах Hermès.
Агар со дна моря
Для тех, кто отказался от потребления продуктов животного происхождения, но все же хочет баловать себя домашними желе, пудингами и мармеладками, есть отличная альтернатива — агар-агар! Агар для десертов от «Парфэ Декор» ничуть не уступает желатину по своим желирующим свойствам, однако сильно выигрывает по составу. Вместо костей и сухожилий животных для его приготовления используются водоросли красного и бурого цвета, добытые со дна моря или искусственно выращенные на плантациях юго-восточной Азии. К тому же агар для десертов является гораздо менее калорийным продуктом, чем желатин, а значит, его можно и тем, кто придерживается диеты.