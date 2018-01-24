Кто не рискует, тот не пьет шампанского, не берется готовить желе и ни разу не пробовал кофе из лимитированных коллекций. Ну вы же не такая?!!

Для кофейных гурманов В далекие страны гурманов перенесут вкусы и ароматы лимитированных новинок Arabica Ethiopia Harrar и Robusta Uganda. На создание новой коллекции экспертов вдохновили легенды о происхождении кофе, согласно которым арабика была впервые открыта в Эфиопии, а робуста — в Уганде. Чтобы подчеркнуть уникальность новинок и отразить мотивы древних легенд, компания пригласила для сотрудничества лондонского иллюстратора Мариану Родригес, которая создала эксклюзивный дизайн для упаковок с капсулами.

В дополнение к кофе Nespresso выпускает лимитированные аксессуары, созданные в сотрудничестве со швейцарской студией дизайна Atelier Oї. И, как всегда, бренд радует не только ценителей кофе и оригинальных аксессуаров, но и поклонников кофемашин Nespresso. Популярная модель Lattissima One, покорившая любителей кофейно-молочных коктейлей, выходит в новом цвете Mocha Brown. Шампанское, покорившее Париж

Известная художница Евгения Миро разработала дизайн для лимитированной коллекции игристых вин «Абрау-Дюрсо» под названием «Миг — вечность». Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» продолжает традицию создания лимитированных коллекций в соавторстве с видными деятелями русского искусства. Авторская подарочная упаковка дарит праздничное настроение ценителям игристого вина. В этом году «Абрау-Дюрсо» выпустили подарочную коллекцию игристых вин, оформленных Евгенией Миро — художницей, покорившей Париж. Евгения Миро — амбассадор русской культуры на мировой арене — известна сотрудничеством с Домом Hermès и другими крупными международными брендами. Евгению называют представителем русского стиля в мировом дизайне; ее образы, неизменно передающие русские орнаментальные мотивы, можно увидеть на платках и браслетах Hermès. Агар со дна моря