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Май чудесный месяц: наполовину выходной, наполовину рабочий. Наполовину весна, наполовину лето. А еще он вкусный - потому что есть можно на природе на природе, будь -то чашечка кофе или сендвич. Корюшка, калмыцкая баранина и легендарный камчатский краб - все это вы можете поробовать и в мае и в течение всего лета и даже осени.

Большой летний фестиваль «О, да! Еда!»

В этом году фестиваль пройдет под знаком международного гастрономического движения Slow Food. «О, да! Еда!» состоится по всей России: 5-6 мая – Севастополь, 21 июля – Казань, 21-22 июля – Санкт-Петербург, 28-29 июля – Москва, Екатеринбург, 4-5 августа – Великий Новгород, 18-19 августа – Нижний Новгород, 25-26 августа – Иркутск, 1-2 сентября –Владивосток, 8-9 сентября – Абрау-Дюрсо, 15-16 сентября – Ессентуки. В каждом из городов проведения «О, да! Еда!» продемонстрирует гастрономическую панораму региона и представит уникальное фестивальное меню, мастер-классы от шеф-поваров и кулинарные поединки. Событие в Петербурге посетит идеолог движения Slow Food— итальянский социолог и гастрономический обозреватель Карло Петрини. Движению поддерживает местные традиции питания, экологию и фермерство. Следите за вкусными новостями в вашем городе. А еще можно сесть в машину и махнуть на вкусной фестиваль в другой город.

Наливай и иди!

Бренд NESCAFÉ SENSA предлагает вашему вниманию Coffee to go – мягкий латте, такой же вкусный как в кофейнях, и уже упакованный в удобный стаканчик, который легко можно взять с собой прямо из дома. С ним нет нужды долго возиться – просто наливаешь кипяток, а стаканчик с кофе, накрываешь крышкой и вперёд! Кофе Nescafe sensa to go latteо чень удобно брать с собой. Одна упаковка содержит: 2 крышки и 2 стакана.

Забей гол поголоду!

«Дымов» представляет «футбольную» серию продуктов, разработанную специально для тех, кто болеет футболом - ваших мужей, любимых,детей и, кто знает для вас самих. «Пикоболы» и «Миниболы» станут настоящим открытием предстоящего футбольного сезона. Считанные недели остаются до главного спортивного события года. Маленькие болельщики и их родители уже с нетерпением ждут матчей с участием любимых игроков и команд. Ведь футбол не только самый популярный вид спорта, но и источник вдохновения для детей во всем мире! «Дымов» решил поддержать юных болельщиков продуктовыми новинками – «Пикоболы» и «Миниболы», настоящее открытие предстоящего футбольного сезона. «Пикоболы» – это сырокопченые «мячики» в белой обсыпке, усовершенствованная рецептура «Пиколини». Дети по достоинству оценят любимые сосиски «Дымов» в новом формате в виде шариков – «Миниболы». Их легко брать с собой и можно есть без ножа и вилки, например, на стадионе вместе с папой. В футбольную форму «переоделись» и другие продукты «Дымов» – вареная колбаса в форме мяча, а так же бестселлеры категорий – сервелат и пельмени «Омские». Все продукты из новой линейки легко найти на полке магазинов по яркой желто-зеленой упаковке с футболистом. Лови пас от «Дымов» - забей гол голоду!

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