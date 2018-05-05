«Дымов» представляет «футбольную» серию продуктов, разработанную специально для тех, кто болеет футболом - ваших мужей, любимых,детей и, кто знает для вас самих. «Пикоболы» и «Миниболы» станут настоящим открытием предстоящего футбольного сезона. Считанные недели остаются до главного спортивного события года. Маленькие болельщики и их родители уже с нетерпением ждут матчей с участием любимых игроков и команд. Ведь футбол не только самый популярный вид спорта, но и источник вдохновения для детей во всем мире! «Дымов» решил поддержать юных болельщиков продуктовыми новинками – «Пикоболы» и «Миниболы», настоящее открытие предстоящего футбольного сезона. «Пикоболы» – это сырокопченые «мячики» в белой обсыпке, усовершенствованная рецептура «Пиколини». Дети по достоинству оценят любимые сосиски «Дымов» в новом формате в виде шариков – «Миниболы». Их легко брать с собой и можно есть без ножа и вилки, например, на стадионе вместе с папой. В футбольную форму «переоделись» и другие продукты «Дымов» – вареная колбаса в форме мяча, а так же бестселлеры категорий – сервелат и пельмени «Омские». Все продукты из новой линейки легко найти на полке магазинов по яркой желто-зеленой упаковке с футболистом. Лови пас от «Дымов» - забей гол голоду!