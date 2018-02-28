Восхититься и съесть

Мимозы, тюльпаны, розы… Надоело! И тем, кто дарит, и тем, кто получает. А даже в составлении букетов появились новые тренды. И один из таких букетов — продуктовый. Ведь в руках хорошего дизайнера овощи и зелень, фрукты и ягоды, колбасы и сыры и даже сушеная рыбка превратятся в настоящее произведение искусства, которое порадует и глаз, и желудок. И уж точно вызовет удивление и восторг! Главное, избавиться от стереотипа, что дарить еду — это странно и несерьезно. Но ведь это смотря какую еду! Сложно представить себе человека, который не обрадовался бы фруктовому букету или целой корзине свежих экзотических фруктов, когда за окном зима и о солнце и витаминах остается только мечтать. Женский день уже совсем близко, а на freshbroccoli.ru можно найти множество идей съедобных подарков.

Без паники — это органика!