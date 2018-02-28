Новинки февраля: не просто съедобно, а еще и вкусно!
Восхититься и съесть
Мимозы, тюльпаны, розы… Надоело! И тем, кто дарит, и тем, кто получает. А даже в составлении букетов появились новые тренды. И один из таких букетов — продуктовый. Ведь в руках хорошего дизайнера овощи и зелень, фрукты и ягоды, колбасы и сыры и даже сушеная рыбка превратятся в настоящее произведение искусства, которое порадует и глаз, и желудок. И уж точно вызовет удивление и восторг! Главное, избавиться от стереотипа, что дарить еду — это странно и несерьезно. Но ведь это смотря какую еду! Сложно представить себе человека, который не обрадовался бы фруктовому букету или целой корзине свежих экзотических фруктов, когда за окном зима и о солнце и витаминах остается только мечтать. Женский день уже совсем близко, а на freshbroccoli.ru можно найти множество идей съедобных подарков.
Без паники — это органика!
Хотите попробовать авторский кофе на биомолоке? Добро пожаловать в Costa Coffee. Например, ванильный латте с кокосовым молоком или латте Макарун с тонким ореховым вкусом, ароматом французского десерта и густой пенкой из миндального молока — любой из этих напитков оценят и адепты ЗОЖ, и строгие веганы, и те, кто отказался от продуктов животного происхождения на время поста. Напитки на основе растительного молока поддержат вас в стремлении придерживаться правильного питания и вести здоровый образ жизни. Калорийность соевого или миндального молока ниже, чем коровьего, а в составе этих продуктов много витаминов и полезных омега-3 жиров и никаких насыщенных жиров, лактозы и холестерина. В молоке грецкого ореха содержится до 20% дневной нормы кальция и четверть нормы витамина D, в фундучном — витамин Е и фолиевая кислота.
Подарок со вкусом
Всем желающим порадовать близких студия предлагает приобрести сертификаты на открытые кулинарные мастер-классы. Яркий бокс, украшенный лентой и праздничным бантом, может стать приятным подарком по поводу и без. На протяжении трех месяцев с момента приобретения сертификата его счастливый обладатель получит возможность посетить любой понравившийся открытый мастер-класс студии. Специально к 8 Марта, ко дню, посвященному самой прекрасной половине человечества, студия подготовила сразу несколько сюрпризов. Для каждой девушки, жены, каждой мамы, сестры, бабушки, тёти, для всех обязательно найдется мастер-класс по вкусу: «Романтический клуб: морепродукты», «Дары Атлантики» и «Пламенная Испания», «Вечер в Риме» . Необычно и вкусно! Отправьте ссылку любимому, и он все поймет.