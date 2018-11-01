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Московский гастрономический фестиваль: новые сеты, на которые стоит обратить внимание

Это, пожалуй, главное гастрономическое событие года! Каждую осень в лучших ресторанах города шеф-повара создают для своих гостей дегустационное меню – свою гастрономическую визитную карточку и демонстрируют максимум своих возможностей и таланта. Как говорится, кто успел.... Наши первые сеты от Максима Тарусина и ресторана «Восход».
Максим Тарусин,
шеф-повар ресторана «Восход»

Котлеты из утки под соусом без белого изюма

Вам понадобится:

Ингредиенты для фарша:

  • Утка бедро – 600 г
  • Куриное бедро – 150 г
  • Шкварка от ног - 40 г
  • Жаренный лук – 200 г
  • Соль – 7 г

Ингредиенты для соуса:

  • Виноград без кожуры – 260 г
  • Фреш апельсин – 230 г
  • Мак – 20 г
  • Вино белое – 70 г
  • Сахар – 40 г
  • Крахмал – 10 г

Ингредиенты:

  • Фарш – 120 г
  • Изюм – 5 г
  • Масло растительное – 12 г
  • Соус виноградный – 50 г
  • Апельсины – 3 г

Способ приготовления соуса: в апельсиновый фреш добавить виноград, белое вино, сахар, мак и варить в течении 10 минут, после чего добавить кукурузный крахмал и затянуть.

Способ приготовления фарша: все ингредиенты пропустить через крупную мясорубку и замесить руками. Далее: сформировать котлеты, во внутрь положить изюм, обжарить с двух сторон по 1 минуте и довести до готовности в духовке при 180 градусах в течении 3-х минут. Выложить готовые котлеты на тарелку, вокруг налить соус и сверху положить несколько виноградин.

Салат из телятины, редьки и жареного лука «Ташкент»

Вам понадобится:

  • Редька соленая – 35 г
  • Телятина – 20 г
  • Лук репчатый – 10 г
  • Гранат – 10 г
  • Уксус 9% - 2 г
  • Лук фри – 1 г
  • Перец – 1 г
  • Масло растительное – 8 г

Приготовление:

Редьку натереть на мелкой терке, обжаренную телятину порезать соломкой и заправить соевым соусом. Лук обжарить на растительном масле, все заправить уксусом, посолить, поперечить, заправить растительным маслом и хорошо перемешать. Выложить салат на тарелку, украсить луком фри и гранатом.

Сациви из раков

Вам понадобится:

  • Раковые шейки – 40 г
  • Соус сациви – 40 г
  • Лук репчатый – 20 г
  • Кинза – 2 г
  • Масло ореховое – 2 г
  • Грецкий орех – 3 г
  • Рак отварной – 15 г

Ингредиенты для соуса

  • Грецкий орех – 500 г
  • Сунели – 1 г
  • Аджика – 20 г
  • Лук репчатый – 30 г
  • Соль – 5 г
  • Чеснок – 20 г
  • Бульон куриный – 500 мл

Способ приготовления соуса: все ингредиенты перебить в блендере до однородной консистенции.

Приготовлениея: отварные раковые шейки, лук репчатый жареный, мелко рубленная кинза, соус баже, все ингредиенты перемешать и выложить на тарелку. Сверху посыпать мелкорубленным грецким орехом, полить ореховым маслом и украсить отварным раком, порезанный пополам.

Сочный-Восточный

Вам понадобится:

Ингредиенты для крема:

  • Креметта – 200 г
  • Сливки 35 % - 300 г
  • Крем заварной – 400 г
  • Гуар – 1,5 г

Ингредиенты для кули:

  • Пюре абрикосовое – 500 г
  • Сахар – 20 г
  • Ксантан – 6 г
  • Центра лимона – 15 г

Ингредиенты для глазури:

  • Вода – 130 г
  • Пюре абрикосовое – 250 г
  • Лимонный фреш – 20 г
  • Цедра лимона – 6 г
  • Растительный желатин – 13 г

Способ приготовления крема: заварной крем и креммету взбить до однородной консистенции. Отдельно взбить сливки и гуар до кремового состояния и соединить с кремом. Затем в силиконовую полусферу положить 20 грамм крема и положить замороженный шарик кули. Свержу положить крем, сверху полить глазурью, завернуть в пленку и убрать в шокер. Выложить на песочный крембл, положить шарик мороженого и украсить свежей клубникой.

Способ приготовления кули: пюре, сахар, цедру, розмарин довести до кипения. Процедить, добавить ксантан, пробить до однородной массы, положить в силиконовую форму по 20 грамм и заморозить.

Способ приготовления глазури: воду, пюре и цедру довести до кипения, затем процедить, добавить желатин, пробить в блендере и снова довести до кипения. Перед использованием хорошо нагреть до 70 градусов.

Фото: архив ресторана

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