Московский гастрономический фестиваль: новые сеты, на которые стоит обратить внимание

Вам понадобится:

Ингредиенты для фарша:

Утка бедро – 600 г

Куриное бедро – 150 г

Шкварка от ног - 40 г

Жаренный лук – 200 г

Соль – 7 г

Ингредиенты для соуса:

Виноград без кожуры – 260 г

Фреш апельсин – 230 г

Мак – 20 г

Вино белое – 70 г

Сахар – 40 г

Крахмал – 10 г

Ингредиенты:

Фарш – 120 г

Изюм – 5 г

Масло растительное – 12 г

Соус виноградный – 50 г

Апельсины – 3 г

Способ приготовления соуса: в апельсиновый фреш добавить виноград, белое вино, сахар, мак и варить в течении 10 минут, после чего добавить кукурузный крахмал и затянуть.

Способ приготовления фарша: все ингредиенты пропустить через крупную мясорубку и замесить руками. Далее: сформировать котлеты, во внутрь положить изюм, обжарить с двух сторон по 1 минуте и довести до готовности в духовке при 180 градусах в течении 3-х минут. Выложить готовые котлеты на тарелку, вокруг налить соус и сверху положить несколько виноградин.

Салат из телятины, редьки и жареного лука «Ташкент»