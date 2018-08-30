6 рецептов невероятно нежных и вкусных блюд из малины

Вам пригодится:

Для теста:

Творог 640 г

Сахар-песок 50 г

Мука пшеничная 80 г

Яйцо куриное 1 шт

Изюм 80 г

Ванильный экстракт 1 г

Соль 1 г

Для соуса:

Сметана 60 г

Малиновое варенье 50 г

Малина 1 шт

Для варенья:

Малина – 1200 г

Сахар – 1 кг

Лимонный сок – 100 мл

Приготовление:

Приготовить варенье. Малину засыпать сахаром и залить лимонным соком. Оста-вить на 5 часов при комнатной температуре. Поставить на медленный огонь и то-мить в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Снять с огня, охладить. Сделать сырники. Смешать творог с сахаром и мукой. Добавить ванилин, изюм, вбить яйца и хорошенько вымесить. Сформировать из теста сырники .Сырники обжарить с двух сторон на растительном масле. Затем поставить на 5 минут в духовку, разогретую до 180 °С. Подавать сырники в стеклянном стакане, выкладывая слоями: сметана, варенье, сырник – и так 3 раза. Украсить листиками мяты.

Тибетский чай от кафе «Якитория»