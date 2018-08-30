6 рецептов невероятно нежных и вкусных блюд из малины

Салат с рикоттой и малиной
от ресторана «Сыроварня», бренд-шефа Сергея Носова
Вам понадобится:
- Мини-шпинат – 20 г
- Руккола – 20 г
- Рикотта – 75 г
- Малина – 30 г
- Миндаль жаренный – 10 г
- Уксус малиновый – 3 г
- Бальзамик малиновый – 15 г
Приготовление:
Шпинат, рукколу, риккоту, жаренный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус малиновый. Перемешать. Украсить оставшейся свежей малиной.
Тибетский чай от кафе «Якитория»
Вам понадобится:
- Сироп «Малина» – 20 мл
- Малина – 26 г
- Ежевика – 26 г
- Травяной чай – 380 мл
Приготовление:
Малину и ежевику положить в прозрачный заварочный чайник. Добавить малиновый сироп. Залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут и можно разливать по чашкам.
Пикантный салат с копченой утиной грудкой и малиновым соусом
от Анатолия Аношина, бренд-шефа ресторана «Ян Примус»
Вам понадобится:
- Копченая утиная грудка – 80 г
- Салат фризе – 15 г
- Салат лолло росса – 15 г
- Салат руккола – 15 г
- Малина – 20 г
- Лепестки миндаля – 5 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Малиновый соус – 30 мл
Ингредиенты для малинового соуса:
- Лук-шалот – 30 г
- Тимьян свежий – 1 г
- Растительное масло – 5 мл
- Вино красное сухое – 30 мл
- Бульон куриный – 100 мл
- Малина – 250 г
- Соус демиглас – 100 мл
- Сахар – 50 г
- Соль – 5 г
- Соус «Ворчестер» – 3 мл
Приготовление:
Приготовить малиновый соус. Лук и тимьян обжарить на растительном масле. Добавить вино, выпарить. Добавить остальные ингредиенты, перемешать и выпарить лишнюю влагу. Копченую утиную грудку нарезать тонкими слайсами. Листья салатов смешать в миске, посолить, поперчить, заправить соусом. Переложить в тарелку для подачи. На листья салатов выложить слайсы утиной грудки, украсить блюдо свежей малиной и посыпать лепестками миндаля.
Сырники с малиновым вареньем в стакане от Юлии Высоцкой
от ресторана Food Embassy
Вам пригодится:
Для теста:
- Творог 640 г
- Сахар-песок 50 г
- Мука пшеничная 80 г
- Яйцо куриное 1 шт
- Изюм 80 г
- Ванильный экстракт 1 г
- Соль 1 г
Для соуса:
- Сметана 60 г
- Малиновое варенье 50 г
- Малина 1 шт
Для варенья:
- Малина – 1200 г
- Сахар – 1 кг
- Лимонный сок – 100 мл
Приготовление:
Приготовить варенье. Малину засыпать сахаром и залить лимонным соком. Оста-вить на 5 часов при комнатной температуре. Поставить на медленный огонь и то-мить в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Снять с огня, охладить. Сделать сырники. Смешать творог с сахаром и мукой. Добавить ванилин, изюм, вбить яйца и хорошенько вымесить. Сформировать из теста сырники .Сырники обжарить с двух сторон на растительном масле. Затем поставить на 5 минут в духовку, разогретую до 180 °С. Подавать сырники в стеклянном стакане, выкладывая слоями: сметана, варенье, сырник – и так 3 раза. Украсить листиками мяты.
Тибетский чай от кафе «Якитория»
Вам понадобится:
- Сироп «Малина» – 20 мл
- Малина – 26 г
- Ежевика – 26 г
- Травяной чай – 380 мл
Приготовление:
Малину и ежевику положить в прозрачный заварочный чайник. Добавить малиновый сироп. Залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут и можно разливать о чашкам.
Вафли с ванильным мороженым, ягодным соусом и взбитыми сливками
от Анатолия Аношина, бренд-шефа ресторанов «Ян Примус»
Вам понадобится:
- Вафля бельгийская – 90 г или 1 шт.
- Сахарная пудра – 4 г
- Пломбир – 65 г
- Взбитые сливки – 30 мл
- Лепестки миндаля – 2,5 г
- Ягодный соус – 80 г
Ингредиенты для вафель (на 10 шт.):
- Мука пшеничная (в/с) – 355 г
- Яйца – 3 небольших
- Сахар – 70 г
- Соль – 3 г
- Пиво светлое – 285 мл
- Мацони – 300 мл
- Подсолнечное масло – 215 мл
- Разрыхлитель – 15 г
- Ваниль (концентрат) – 3 г
Ингредиенты для ягодного соуса(можно взять свежемороженые ягоды):
- Клубника – 420 г
- Ежевика – 210 г
- Малина – 210 г
- Вишня – 210 г
- Сахар – 200 г
- Вода – 50 мл
- Кукурузный крахмал – 50 г
Приготовление:
Приготовить вафли. Белки отделить от желтков и взбить до состояния устойчивой пены. Смешать миксером просеянную муку, сахар, соль, желтки, пиво и мацони. Добавить подсолнечное масло (140 мл), перемешать до однородного состояния. Ввести взбитые белки, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Оставить тесто «отдохнуть» на 15–20 минут. Выпекать вафли в вафельнице, смазывая форму подсолнечным маслом (75 мл). Сделать ягодный соус. В сотейнике растворить сахар в воде, довести до кипения. Добавить ягоды, довести до кипения и проварить 2–3 минуты. Ввести разведенный крахмал, быстро довести до кипения и снять с огня. Остудить и пробить в блендере. Теплую вафлю посыпать сахарной пудрой. На середину выложить шарик мороженого, полить ягодным соусом, украсить взбитыми сливками и посыпать лепестками миндаля.
Фото: архив ресторанов