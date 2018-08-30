logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

6 рецептов невероятно нежных и вкусных блюд из малины

Еще немного и малина исчезнет с рынков, и останется только в супермаркетах. А это, согласитесь, большая разница. Последней только десерты украшать, а не есть целыми стаканами или прямо с куста. Мы предлагаем вам рецепты с этой ароматной ягодой от ведущих поваров столицы.

Салат с рикоттой и малиной

от ресторана «Сыроварня», бренд-шефа Сергея Носова

Вам понадобится:

  • Мини-шпинат – 20 г
  • Руккола – 20 г
  • Рикотта – 75 г
  • Малина – 30 г
  • Миндаль жаренный – 10 г
  • Уксус малиновый – 3 г
  • Бальзамик малиновый – 15 г

Приготовление:

Шпинат, рукколу, риккоту, жаренный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус малиновый. Перемешать. Украсить оставшейся свежей малиной.

Тибетский чай от кафе «Якитория»

Вам понадобится:

  • Сироп «Малина» – 20 мл
  • Малина – 26 г
  • Ежевика – 26 г
  • Травяной чай – 380 мл

Приготовление:

Малину и ежевику положить в прозрачный заварочный чайник. Добавить малиновый сироп. Залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут и можно разливать по чашкам.

Пикантный салат с копченой утиной грудкой и малиновым соусом

от Анатолия Аношина, бренд-шефа ресторана «Ян Примус»

Вам понадобится:

  • Копченая утиная грудка – 80 г
  • Салат фризе – 15 г
  • Салат лолло росса – 15 г
  • Салат руккола – 15 г
  • Малина – 20 г
  • Лепестки миндаля – 5 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Малиновый соус – 30 мл

Ингредиенты для малинового соуса:

  • Лук-шалот – 30 г
  • Тимьян свежий – 1 г
  • Растительное масло – 5 мл
  • Вино красное сухое – 30 мл
  • Бульон куриный – 100 мл
  • Малина – 250 г
  • Соус демиглас – 100 мл
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 5 г
  • Соус «Ворчестер» – 3 мл

Приготовление:

Приготовить малиновый соус. Лук и тимьян обжарить на растительном масле. Добавить вино, выпарить. Добавить остальные ингредиенты, перемешать и выпарить лишнюю влагу. Копченую утиную грудку нарезать тонкими слайсами. Листья салатов смешать в миске, посолить, поперчить, заправить соусом. Переложить в тарелку для подачи. На листья салатов выложить слайсы утиной грудки, украсить блюдо свежей малиной и посыпать лепестками миндаля.

Сырники с малиновым вареньем в стакане от Юлии Высоцкой

от ресторана Food Embassy

Вам пригодится:

Для теста:

  • Творог 640 г
  • Сахар-песок 50 г
  • Мука пшеничная 80 г
  • Яйцо куриное 1 шт
  • Изюм 80 г
  • Ванильный экстракт 1 г
  • Соль 1 г

Для соуса:

  • Сметана 60 г
  • Малиновое варенье 50 г
  • Малина 1 шт

Для варенья:

  • Малина – 1200 г
  • Сахар – 1 кг
  • Лимонный сок – 100 мл

Приготовление:

Приготовить варенье. Малину засыпать сахаром и залить лимонным соком. Оста-вить на 5 часов при комнатной температуре. Поставить на медленный огонь и то-мить в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Снять с огня, охладить. Сделать сырники. Смешать творог с сахаром и мукой. Добавить ванилин, изюм, вбить яйца и хорошенько вымесить. Сформировать из теста сырники .Сырники обжарить с двух сторон на растительном масле. Затем поставить на 5 минут в духовку, разогретую до 180 °С. Подавать сырники в стеклянном стакане, выкладывая слоями: сметана, варенье, сырник – и так 3 раза. Украсить листиками мяты.

Тибетский чай от кафе «Якитория»

Вам понадобится:

  • Сироп «Малина» – 20 мл
  • Малина – 26 г
  • Ежевика – 26 г
  • Травяной чай – 380 мл

Приготовление:

Малину и ежевику положить в прозрачный заварочный чайник. Добавить малиновый сироп. Залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут и можно разливать о чашкам.

Вафли с ванильным мороженым, ягодным соусом и взбитыми сливками

от Анатолия Аношина, бренд-шефа ресторанов «Ян Примус»

Вам понадобится:

  • Вафля бельгийская – 90 г или 1 шт.
  • Сахарная пудра – 4 г
  • Пломбир – 65 г
  • Взбитые сливки – 30 мл
  • Лепестки миндаля – 2,5 г
  • Ягодный соус – 80 г

Ингредиенты для вафель (на 10 шт.):

  • Мука пшеничная (в/с) – 355 г
  • Яйца – 3 небольших
  • Сахар – 70 г
  • Соль – 3 г
  • Пиво светлое – 285 мл
  • Мацони – 300 мл
  • Подсолнечное масло – 215 мл
  • Разрыхлитель – 15 г
  • Ваниль (концентрат) – 3 г

Ингредиенты для ягодного соуса(можно взять свежемороженые ягоды):

  • Клубника – 420 г
  • Ежевика – 210 г
  • Малина – 210 г
  • Вишня – 210 г
  • Сахар – 200 г
  • Вода – 50 мл
  • Кукурузный крахмал – 50 г

Приготовление:

Приготовить вафли. Белки отделить от желтков и взбить до состояния устойчивой пены. Смешать миксером просеянную муку, сахар, соль, желтки, пиво и мацони. Добавить подсолнечное масло (140 мл), перемешать до однородного состояния. Ввести взбитые белки, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Оставить тесто «отдохнуть» на 15–20 минут. Выпекать вафли в вафельнице, смазывая форму подсолнечным маслом (75 мл). Сделать ягодный соус. В сотейнике растворить сахар в воде, довести до кипения. Добавить ягоды, довести до кипения и проварить 2–3 минуты. Ввести разведенный крахмал, быстро довести до кипения и снять с огня. Остудить и пробить в блендере. Теплую вафлю посыпать сахарной пудрой. На середину выложить шарик мороженого, полить ягодным соусом, украсить взбитыми сливками и посыпать лепестками миндаля.

Фото: архив ресторанов

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...