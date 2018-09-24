Блюда, которые принесут вам успех: кулинарный гороскоп на октябрь

Овны предпочитают все натуральное, и желательно прямо с огорода. Сейчас, например, созрел поздний виноград - обязательно попробуйте. И хотя представители данного знака больше любят соленое, но фрукты и ягоды в октябре тоже нужны. И если у вас совсем не получается отказаться от соли, тогда купите черную (четверговую) и добавляйте уже в готовые блюда. В питании, как и во всем, Овен импульсивен. Он может есть в любое время дня, потому что чувство сытости сохраняется у него недолго.

Телец