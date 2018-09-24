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Блюда, которые принесут вам успех: кулинарный гороскоп на октябрь

Удивительно, но в ноябре практически все люди начинают больше есть. Те, кто любит сладкое - налегают на десерты, предпочитающие соленое - более пикантные блюда. И в этом нет ничего страшного - к весне, если делать все правильно, лишний вес непременно уйдет. Главное, чтоб в вашем меню присутствовали яркие продукты. Наш эксперт Марина Журавлева делится с вами октябрьскими кулинарными нюансами.

Овен

Овны предпочитают все натуральное, и желательно прямо с огорода. Сейчас, например, созрел поздний виноград - обязательно попробуйте. И хотя представители данного знака больше любят соленое, но фрукты и ягоды в октябре тоже нужны. И если у вас совсем не получается отказаться от соли, тогда купите черную (четверговую) и добавляйте уже в готовые блюда. В питании, как и во всем, Овен импульсивен. Он может есть в любое время дня, потому что чувство сытости сохраняется у него недолго.

Телец

Этот знак зодиака обожает морепродукты и рыбу. Сибас - ваша находка на весь октябрь, из этой рыбы, например, можно сделать котлетки. Тельцы гурманы во всем, тем более, если это касается вкусной еды. Все, что вы ему подаете, должно выглядеть весьма эстетично. Кроме того, они предпочитают, чтобы на столе было много еды, и она обязательно должна быть вкусной. Тельцы хорошо разбираются в винах и других напитках: они от природы обладают тонким обонянием и вкусом.

Близнецы

Близнецы просто обожают оливки и готовы употреблять их в любом виде. В октябре используйте их по максимуму: в блюдах, для украшения, для перекусов, в общем, ешьте их как можно больше. И конечно, не забывайте об оливковом масле. Заправляйте им салаты и добавляйте во все свои кулинарные шедевры.

Рак

Если вы предложите Раку закрыть сезон шашлыков, то он воспримет это на ура. Главное, в хорошей компании и, чтобы все было цивилизованно. Однако мясные блюда Раки готовы есть не только на природе, но и дома. Кстати, если вы только собираетесь "окрутить" представителя данного знака, тогда запаситесь терпением, узнайте у его мамы несколько рецептиков его любимых блюд и научитесь их готовить. Помните, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

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