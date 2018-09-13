Кулинарное путешествие: 10 оригинальных блюд, которые нужно попробовать в Сочи

Вам понадобится:

Тесто — 250 г

Соус для пиццы белый — 42 г

Пеленгас — 60 г

Лангустины — 100 г

Сыр гауда — 80 г

Щупальца кальмара — 65 г

Копченый лосось — 45 г

Черноморские мидии — 150 г

Артишоки в масле — 50 г

Масло чесночное — 5 г

Лимон — 40 г

Маслины — 10 г

Для приготовления теста:

Мука — 300 г

Вода — 300 мл

Сахар — 10 г

Сухие дрожжи — 30 г

Приготовление:

Приготовить тесто: подогреть воду до комнатной температуры, добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут. Раскатать тесто до 1 см толщиной, выложить в форму для выпечки, смазать растительным маслом, выложить туда раскатанное тесто. Слегка смазать его белым соусом для пиццы, выложить на него все морепродукты, посыпать сыром. Выпекать в духовке при температуре примерно 200 градусов в течение 15-20 минут до полной готовности теста. Украсить маслинами, сбрызнуть чесночным маслом и соком лимоном.

Barceloneta

Новый ресторан — первый и единственный испанский ресторан в городе Сочи с панорамным видом на море, старинный Морвокзал и субтропический парк. Автор и владелец этого грандиозного проекта — тот же London Restaurant Group, крупнейший ресторанный холдинг черноморского побережья. Над меню работают три харизматичных молодых испанских шефа Рикард Мартинес, Чано Сагьер и Жорди Бланк в сотрудничестве с российским коллегой Алексеем Павловым, шеф-поваром ресторана Barceloneta. Ими для ресторана было разработано меню, объединяющее три дружественных гастрономических направления: каталонское, испанское и средиземноморское. В меню собраны классические и авторские салаты, любимая испанцами эскаливада, традиционные блюда из мяса и главная гордость — рыба. Каждый гость может выбрать рыбу и морепродукты с ледяной витрины, которые приготовят по его желанию — на пару или на гриле. Для истинных ценителей деликатесов есть два вида хамона — серрано и иберико. Особое внимание уделяется классической каталонской паэлье — блюду, которое лучше есть вдвоем, запивая его легендарной риохой или же модным в этом сезоне альбариньо.

Паэлья King Size