Кулинарное путешествие: 10 оригинальных блюд, которые нужно попробовать в Сочи

Magellan
Двухэтажный «Магеллан» на Имеретинской набережной — самый рыбный проект из всех 14 заведений холдинга London Restaurant Group и совершенно точно самый морской из всех ресторанов Сочи. Построенный прямо на берегу моря, с фантастическим видом из панорамных окон и названный именем знаменитого мореплавателя, «Магеллан» берет на себя роль первопроходца в развитии формата морских ресторанов в городе. Можно сказать, что это первый в Сочи такого рода проект с детально проработанной концепцией, активно поддержанной в дизайне интерьера: пока за окном солнце бликует в ряби волн, внутри, под потолком, плывут бесчисленные фигурки рыб и летят стрижи — считается, что именно они помогают мореплавателям возвращаться домой. Главное — это меню от шеф-повара Андрея Лазарева, по которому, будто по карте, можно проложить маршрут в любом направлении и совершить полноценное гастрономическое путешествие. Классика средиземноморской кухни, авторские интерпретации исконно русских рецептов, дары российских морей и локальные продукты, популярные паназиатские хиты — каждый гость найдет блюдо на свой вкус. Так, обязательно закажите на компанию фирменную пиццу со всевозможными дарами моря.
Пицца черноморская фирменная
Вам понадобится:
- Тесто — 250 г
- Соус для пиццы белый — 42 г
- Пеленгас — 60 г
- Лангустины — 100 г
- Сыр гауда — 80 г
- Щупальца кальмара — 65 г
- Копченый лосось — 45 г
- Черноморские мидии — 150 г
- Артишоки в масле — 50 г
- Масло чесночное — 5 г
- Лимон — 40 г
- Маслины — 10 г
Для приготовления теста:
- Мука — 300 г
- Вода — 300 мл
- Сахар — 10 г
- Сухие дрожжи — 30 г
Приготовление:
Приготовить тесто: подогреть воду до комнатной температуры, добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут. Раскатать тесто до 1 см толщиной, выложить в форму для выпечки, смазать растительным маслом, выложить туда раскатанное тесто. Слегка смазать его белым соусом для пиццы, выложить на него все морепродукты, посыпать сыром. Выпекать в духовке при температуре примерно 200 градусов в течение 15-20 минут до полной готовности теста. Украсить маслинами, сбрызнуть чесночным маслом и соком лимоном.
Barceloneta
Новый ресторан — первый и единственный испанский ресторан в городе Сочи с панорамным видом на море, старинный Морвокзал и субтропический парк. Автор и владелец этого грандиозного проекта — тот же London Restaurant Group, крупнейший ресторанный холдинг черноморского побережья. Над меню работают три харизматичных молодых испанских шефа Рикард Мартинес, Чано Сагьер и Жорди Бланк в сотрудничестве с российским коллегой Алексеем Павловым, шеф-поваром ресторана Barceloneta. Ими для ресторана было разработано меню, объединяющее три дружественных гастрономических направления: каталонское, испанское и средиземноморское. В меню собраны классические и авторские салаты, любимая испанцами эскаливада, традиционные блюда из мяса и главная гордость — рыба. Каждый гость может выбрать рыбу и морепродукты с ледяной витрины, которые приготовят по его желанию — на пару или на гриле. Для истинных ценителей деликатесов есть два вида хамона — серрано и иберико. Особое внимание уделяется классической каталонской паэлье — блюду, которое лучше есть вдвоем, запивая его легендарной риохой или же модным в этом сезоне альбариньо.
Паэлья King Size
Вам понадобится:
- Рыбный бульон — 400 мл
- Соус биск — 50 мл
- Масло растительное — 20 мл
- Лангустины очищенные — 85 г
- Мидии черноморские — 160 г
- Щупальца кальмара — 130 г
- Кальмар дальневосточный, каракатица — 125 г
- Чеснок — 5 шт
- Рис арборио — 300 г
- Шафран — по вкусу
- Приправа для паэльи — по вкусу
- Айоли — 30 г
Приготовление:
Поставить в кастрюле вариться мидии в кипящей воде в течение 5 минут, пока не откроются, а также кальмары. Налить растительное масло на сковородку и обжарить очищенные зубчики чеснока. Затем добавить туда и обжарить лангустины, мидии, кальмары в течение двух минут и затем вынуть их. Рис выложить в сковороду, равномерно распределить по всему ее диаметру. Добавить шафран (разведенный в 1 ст. л. теплой воды) или куркуму. Это придаст яркий цвет паэлье. Затем посолить и добавить специи. Ложкой распределить все специи равномерно по всей паэлье. Залить рыбным бульоном. Томить на маленьком огне, пока жидкость не впитается полностью. Особое мастерство — равномерно зажаристая, аппетитная корочка риса на дне. Затем выкладываем все морепродукты, при этом рис больше не мешаем. Сбрызнуть растительным маслом, добавить соус айоли и довести паэлью в хоспере до готовности.
Steak House Syndicate
В самом центре Сочи, рядом с отелями Hyatt Regency и Pullman, расположился классический стейк-хаус, выполненный в стилистике американской мафии времен «сухого закона». Найти его не составляет никакого труда, а добраться легко из любой точки города. Steak House Syndicate, открывшийся в 2011 году, стал первым стейк-хаусом в Сочи и настоящей меккой для гурманов-мясоедов, придерживаясь принципа премиальности во всем: в блюдах, сервисе, интерьере. В основе гастрономической концепции — мясо во всевозможных видах и вариациях. Стейки, бургеры, паштеты, мясная гастрономия собственного приготовления, например брезаола, бастурма, вяленая грудинка. Качество ингредиентов и их тщательный отбор возведены в культ — шеф-повар Александр Скоромных готовит из российского Black Angus и фермерской телятины. Поэтому начинать свое путешествие в мир мясной гастрономии, конечно, лучше всего с сочного стейка.
Стейк «Томагавк»
Вам понадобится:
- Рибай на длинной реберной кости — 1 кг
- Черри на веточке — 70 г
- Головка чеснока — 40 г
- Чили, перец — 30 г
- Соус чимичурри — 50 г
- Соус демиглас — 50 г
- Перечный соус — 50 г
- Тимьян — 10 г
- Розмарин — 10 г
- Оливковое масло — 50 г
- Соль, специи
- Соус ворчестер — 50 г
Приготовление:
Для маринада смешать оливковое масло, тимьян и ворчестер. Натереть стейк перцем и положить в маринад. Оставить на 15 минут.
Обжарить на гриле до образования корочки, перевернуть четыре раза, на одной стороне держать 3-4 минуты.
Довести в пароконвектомате до прожарки medium well в течение 15-20 минут.
Посолить перед отдачей.
Готовим на гриле черри, чеснок, перец чили. Выложить стейк, гарнировать печеными овощами, веточкой тимьяна, розмарина и тремя соусами — чимичурри, демигласом, перечным.
Sea Zone
По-настоящему легкий, летний ресторан-бар на самом берегу — плеск волн и магия закатов. Пляжная терраса расположена настолько близко к воде, что вкус и настроение каждого блюда диктует само море! Свежайшие морепродукты, устричный бар, самые неожиданные импровизации на тему черноморской кухни. Заведение представляет просто невероятное меню, основу которого составили дары Черного и северных морей. Барабуля, камбала, калкан, ставрида, анчоус, дорадо, форель — наступивший сезон в ресторане у самой воды пропитан ароматами и вкусами Черного моря. Новое меню стало своеобразным гастрономическим дневником путешествий шеф-повара ресторана Дмитрия Лесного по черноморскому побережью. Раздел «Черноморские мидии», под который ресторан выделил отдельную страницу меню, действительно впечатляет. Жареные с дальневосточным кальмаром или чесночным маслом, в белом вине или с томатным соусом по-батумски, с креветочным маслом или тертым пармезаном — выбор будет непростым.
Мидии в сливочном соусе с белым вином
Вам понадобится:
- Черноморские мидии — 700 г
- Вино белое — 20 мл
- Зелень — 7 г
- Сливки — 200 г
- Куриный бульон — 167 г
- Репчатый лук — 20 г
- Чеснок — 7 г
- Специи — 5 г
- Сыр — 150 г
Приготовление:
Черноморские мидии почистить от наростов и водорослей. После мидии нужно поставить под пар на 4 минуты, а затем поместить в воду со льдом на пару минут и откинуть на дуршлаг. В сотейнике обжарить лук, чеснок, добавить вино, сыр, сливки, специи и куриный бульон. Довести соус по вкусу и выложить мидии, пропарить пару минут под крышкой и можно подавать.
«Хмели Ice Сунели»
«Хмели Ice Сунели» объединил в себе потрясающий вид на горные склоны, уютный интерьер и кавказское гостеприимство. Зимой здесь ждут лыжников и сноубордистов, а летом — туристов и путешественников. Интерьер панорамного «Хмели Ice Сунели», расположенного на высоте 1660 метров, выполнен в альпийском стиле с использованием дерева и других натуральных материалов; каждая деталь нацелена на то, чтобы перенести гостей на время обеда в уютное шале. Кроме захватывающего вида, «Хмели Ice Сунели» привлекает великолепной кавказской и русской кухнями. Шеф-повар ресторана Тимофей Кравченко делает акцент на локальных продуктах и рекомендует хачапури по-аджарски, фермерский сулугуни с конфитюром из еловых шишек и абхазскими мандаринами, шашлык из адыгейских цыплят или из мяса.
Шашлыкк из белгородской свиной шеи
Вам понадобится:
- Свиная шея — 1 кг
- Гранатовый сок — 500 мл
- Лук репчатый — 1 кг
- Кориандр молотый — 6 г
- Паприка молотая — 6 г
- Черный перец молотый — 4 г
- Соль — 10 г
Приготовление:
Свинину хорошо промыть в проточной воде и нарезать на приблизительно равные по размеру кусочки. Нарезанное мясо сложить в емкость для маринования, посолить, поперчить, добавить кориандр и паприку и оставить на некоторое время, чтобы все впиталось. В это время почистить лук, мелко нарезать и перемешать с мясом. Затем настает очередь гранатового сока. Нужно добавлять его к мясу небольшими порциями, все время хорошо перемешивая. Сок должен равномерно распределиться по всей массе. Накрыть мясо тарелкой или крышкой и оставить мариноваться 6-10 часов. Обжарить кусочки мяса на мангале.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторанов, Shutterstock