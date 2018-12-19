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Какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы задобрить символ года

Новый год – собрание суеверий. Где встречать, чтобы весь год быть счастливым? Что надеть, чтобы все мечты сбылись? И, самое главное, - как накрыть новогодний стол, чем угощать гостей и родных, чтобы задобрить Великого Кабана – символ наступающего года? Составляем магический план!

Не просто чисто, а безупречно чисто

Встречать Новый год необходимо в чистом доме, поэтому уборка является главным предновогодним ритуалом. Причем прибраться лучше за несколько дней до праздника. Если наводить порядок в канун Нового года, вы рискуете «вымести» удачу. Избавьтесь от вещей, с которыми у вас связаны плохие воспоминания – не стоит брать груз негатива в светлое будущее. Визуализируйте процесс: представляйте, что вы избавляетесь не только от грязи, но и от неудач, которые преследовали в уходящем году.

Исключите из меню:

  • Свинину (сами понимаете), а то проблемы так и будут вас преследовать.
  • Раков и омаров иначе в течение года не сможете продвинуться к своим целям, а будете лишь "пятиться" назад.

Уделите внимание декору:

  1. Пусть скатерти и салфетки будут в золотистых и желтых тонах - грядет год Желтой Свиньи
  2. При сервировке новогоднего стола используйте только предметы из натуральных материалов. Свинья окажется в восторге от стола, оформленном в деревенском стиле. В качестве декора хороши колоски и настоящие еловые веточки.
  3. Обмотайте ножки стола белой тканью – почему-то это сулит гармонию в семье
  4. Приготовьтесь много готовить.
  5. Кабан зарекомендовал себя, как довольно прожорливое и всеядное животное, поэтому новогодний стол должен быть богатым и насыщенным разнообразными блюдами. Не только традиционными, но и необычными, со свежим сочетанием вкусов.
  6. Так как свинья травоядна, уделите внимание овощам, свежим салатам, зелени. Хорошо бы добавить пророщенные зерна пшеницы и пшена
  7. Сделайте в качестве гарнира блюдо из любой крупы. Даже если домочадцы не оценят, то свинка точно будет довольна.
  8. Для приготовления десерта лучше использовать натуральные ягоды, орехи и мед.
  9. Что пить? Кабан предпочитает легкие напитки. Традиционными являются шампанское, красные вина, слабоалкогольные и витаминные коктейли. Крепкий алкоголь символ года не жалует, так что напиться до «свинского» состояния не получится. Обратите внимание на процесс откупоривания шампанского. Куда упадет пробка? Если на стол – голодание, даже лечебное, вам не грозит. Если на пол – есть риск финансовых неудач. А если же пробка оказалась под столом, то вся семья будет часто собираться в течение года. Самая же большая удача – если пробка оказалась в одном из блюд. Счастье есть!

А напоследок несколько рецептов. Их можно и в Новый год подать и в старый , да хоть на Рождество. Наш эксперт познакомит вам новый новогодний эксперт.

Джеймс Редута,
шеф - повар "Гранд Европейский экспресс"

Салат из печеных овощей с фенхелем под соусом берблан

Вам понадобится:

  • Баклажан печеный 30 г
  • Цукини печеный 40 г
  • Перец печеный 30 г
  • Фенхель печеный 50 г
  • Томаты без кожи 30 г
  • Масло укропное 5 г
  • Томаты черри вяленые 5 г
  • Мини шпинат 1 г
  • Чипсы из фенхеля 2 г
  • Соус берблан 40 г
  • масло сливочное 8 г
  • сливки 33% 8г
  • желток куриный 1 шт
  • горчица дижонская 8г
  • соус марин 8 г
  • уксус винный 8 г

Способ приготовления:

Цветную капусту, цукини, перец болгарский, баклажан, запекают с тимьяном и чесноком, затем у баклажана и перца удаляют шкурку. Фенхель запекают в укропном масле. При отдаче все овощи нарезают крупными кусками и прогревают, декорируют чипсами из фенхеля, томатами черри, мини шпинатом, обожжёнными томатами, укропным маслом и соусом берблан. Для соуса соединить: сливочное масло, сливки, желток куриный, горчица дижонская, соус мирин, уксус винный.

Салат с лососем и авокадо

Вам понадобится:

  • Руккола – 30 г
  • Мини шпинат – 10 г
  • Соус медово-горчичный – 30 г
  • Лосось – 90 г
  • Помидоры черри – 35 г
  • Кунжут – 2 г
  • Авокадо – 30 г
  • Соус унаги – 5 г

Ингредиенты для соуса:

  • Дижонская горчица – 40 г
  • Мед – 10 г
  • Сок лимона – 5 г
  • Масло растительное – 100 г
  • Соль – 2 г
  • Перец – 1 г

Способ приготовления соуса: все ингредиенты смешать и взбить блендером.

Способ приготовления:;

Лосось порезать на маленькие кусочки, смазать соусом унаги и запечь в духовке при 180 градусах в течении 7 минут. На тарелку выложить рукколу, мини шпинат, листья мангольда, авокадо (порезать произвольно) и лосось, полить соусом, украсить томатами черри и кунжутом.

Палтус с ризотто

Вам понадобится:

  • Палтус – 110 г
  • Ризотто – 70 г
  • Стебель сельдерея – 20 г
  • Лук репчатый – 10 г
  • Рыбный бульон – 200 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Масло сливочное – 10 г
  • Сливочный сыр – 15 г
  • Пармезан – 10 г
  • Чернила каракатицы – 2 г
  • Трюфельный соус – 30 г
  • Мини шпинат – 5 г
  • Масло укропное – 5 г

Ингредиенты для трюфельного соуса:

  • Белые грибы – 60 г
  • Сыр маскарпоне – 150 г
  • Куриный бульон – 300 г
  • Лук порей – 50 г
  • Масло сливочное – 15 г
  • Масло трюфельное – 2 г
  • Соль – 2 г
  • Масло растительное – 30 г
  • Шампиньоны – 70 г

Способ приготовления соуса: все ингредиенты пожарить до готовности и пробить в блендере до однородной густой консистенции.

Способ приготовления:

Палтус очистить от костей и обжарить на гриле с двух сторон, со стороны кожи 3 минуты, со стороны мяса 1 минуту. Посолить, поперчить и запечь в духовки при 180 градусах в течении 5 минут. Сварить ризотто до состояния аль денте, затем обжарить с чесноком, тимьяном, куриным бульоном и белым вином. Отдельно обжарить на растительно-сливочном масле мелконарезанные сельдерей и репчатый лук. Соединить с готовым ризотто, добавить сливочный сыр, рыбный бульон, чернила каракатицы, хорошо перемешать, снять с огня и добавить пармезан. На тарелку выложить готовый ризотто, рядом положить трюфельный соус, сверху положить палтус и полить укропным маслом.

Телячья вырезка с айвой

Вам понадобится:

  • Телячья вырезка – 160 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Масло оливковое – 30 г
  • Чеснок – 10 г
  • Розмарин – 2 г
  • Пюре из айвы – 80 г
  • Соус брусничный – 8 г
  • Крамбл из арахиса – 8 г
  • Мини шпинат – 1 г
  • Бульон куриный – 30 г
  • Перец – 1 г

Ингредиенты для пюре из айвы:

  • Масло сливочное – 30 г
  • Масло растительное – 10 г
  • Айва – 30 г

Крамбл из арахиса:

  • Арахис – 90 г
  • Масло сливочное – 60 г
  • Сахар – 60 г
  • Мука пшеничная – 60 г

Способ приготовления крембала из арахиса: арахис обжарить с сахаром, мукой и сливочным маслом. Затем пробить в блендере до однородной массы, разложить тонким слоем на противень и запечь в духовке при 180 градусах в течении 5 минут.

Способ приготовления пюре из айвы: айву проколоть шпажками, полить растительным маслом и запечь духовке при 180 градусах в течении 20 минут. Затем очистить от кожуры, косточек и пробить в блендере до однородной массы. Добавить сливочное масло, сахар и хорошо перемешать.

Способ приготовления:

Телячью вырезку посолить, поперчить и обжарить с 4-х сторон на гриле до состояния medium. Затем запечь в духовке при 180 градусах в течении 9 минут. На тарелку выложить айвовое пюре, сверху положить вырезку, посыпать кремблом из арахиса и украсить мини шпинатом.

Торт Москва

Вам понадобится:

Бисквит:

  • Вода – 120 мл
  • Мед – 120 гр.
  • Сахар – 54 гр.
  • Разрыхлитель – 0,005 гр.
  • Смесь специй: корица, мускатный орех, имбирь молотый, кардамон – 4 гр.
  • Сода - 8 гр.
  • Уксус столовый 6% - 8 гр.
  • Цедра лимона - 4 гр.
  • Цедра апельсина - 4 гр.
  • Масло сливочное - 76 гр.
  • Мука - 128 гр.

У вас получится 2 коржа.

Способ приготовления:

Бисквит. Воду, мед, сахар, масло сливочное, специи растопить на водяной бане до растворения сахара. Добавить соду, погасить ее уксусом, затем добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона и апельсина. Отпечь коржи в кондитерском кольце, диаметр 24 см, при температуре 175 градусов 10 минут. Клюквенное желе Пюре клюквенное - 160 гр. Сахар – 75 гр. Желатин – 4,5 гр. Выход : 200 гр.

Способ приготовления: Клюквенное желе. Пюре клюквенное и сахар довести до кипения, снять с огня, дать немного остыть, затем ввести подготовленный желатин. Вылить желе в форму и заморозить.

Мусс со вкусом топленного молока

  • Шоколад белый – 310 гр.
  • Сливки 35% - 150 гр. (до кипения доводим)
  • Мускатный орех – 0,5 гр.
  • Сливки 35% - 225 гр. (взбиваем)
  • Желатин -5 гр.
  • Соль – 0,0001 гр.
  • Выход: 650 гр. (на один торта)

Способ приготовления: шоколад растопить в печи до карамельного цвета, сливки довести до кипения с мускатным орехом, вылить на шоколад порциями и пробить блендером, затем соединить со взбитыми сливками.

Гляссаж зеркальный

  • Желатин – 22 гр.
  • Вода – 125 гр.
  • Сахар – 225 гр.
  • Глюкоза – 225 гр.
  • Шоколад белый – 225 гр.
  • Сгущенное молоко – 160 гр.
  • Гель нейтральный - 90 гр.
  • Краситель – 6 гр.

Способ приготовления

Воду, сахар, глюкозу довести до кипения, снять с огня добавить растопленный желатин, сгущенное молоко, растопленный шоколад и гель нейтральный. Пробыть хорошо блендером и процедить. сборка! на дно формы кладем пряный бисквит, отсаживаем часть мусса, выкладываем клюквенное желе, снова мусс, бисквит мусс. заготовку торта замораживаем, затем покрываем зеркальным гляссажем.

Пирожное «Медовик»

Вам понадобится:

Коржи медовые:

  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 250 гр.
  • Масло сливочное – 250 гр.
  • Мед гречишный – 240 гр.
  • Сода – 0,18 гр.
  • Мука в/с – 600 гр.

Крем на медовик:

  • Сметана 20% - 650 гр.
  • Сливки 35% - 650 гр.
  • Сахар – 375 гр.

Способ приготовления:

Для приготовления коржей яйца, сахар, масло сливочное растопить на водяной бане до растворения сахара, помешивая венчиком. Снять с бани, добавить соду. Ввести просеянную муку, тщательно перемешать и размазать по силиконовому коврику. Выпекать при температуре 170 градусов в течение 7 минут. Для крема сметану взбить с сахаром и соединить со взбитыми сливками. Готовые коржи прослоить минимум 4 раза. Собрать торт. Дать настояться.

Текст: Варвара Илюхина

Фото: архив ресторана

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