Какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы задобрить символ года

Не просто чисто, а безупречно чисто
Встречать Новый год необходимо в чистом доме, поэтому уборка является главным предновогодним ритуалом. Причем прибраться лучше за несколько дней до праздника. Если наводить порядок в канун Нового года, вы рискуете «вымести» удачу. Избавьтесь от вещей, с которыми у вас связаны плохие воспоминания – не стоит брать груз негатива в светлое будущее. Визуализируйте процесс: представляйте, что вы избавляетесь не только от грязи, но и от неудач, которые преследовали в уходящем году.
Исключите из меню:
- Свинину (сами понимаете), а то проблемы так и будут вас преследовать.
- Раков и омаров иначе в течение года не сможете продвинуться к своим целям, а будете лишь "пятиться" назад.
Уделите внимание декору:
- Пусть скатерти и салфетки будут в золотистых и желтых тонах - грядет год Желтой Свиньи
- При сервировке новогоднего стола используйте только предметы из натуральных материалов. Свинья окажется в восторге от стола, оформленном в деревенском стиле. В качестве декора хороши колоски и настоящие еловые веточки.
- Обмотайте ножки стола белой тканью – почему-то это сулит гармонию в семье
- Приготовьтесь много готовить.
- Кабан зарекомендовал себя, как довольно прожорливое и всеядное животное, поэтому новогодний стол должен быть богатым и насыщенным разнообразными блюдами. Не только традиционными, но и необычными, со свежим сочетанием вкусов.
- Так как свинья травоядна, уделите внимание овощам, свежим салатам, зелени. Хорошо бы добавить пророщенные зерна пшеницы и пшена
- Сделайте в качестве гарнира блюдо из любой крупы. Даже если домочадцы не оценят, то свинка точно будет довольна.
- Для приготовления десерта лучше использовать натуральные ягоды, орехи и мед.
- Что пить? Кабан предпочитает легкие напитки. Традиционными являются шампанское, красные вина, слабоалкогольные и витаминные коктейли. Крепкий алкоголь символ года не жалует, так что напиться до «свинского» состояния не получится. Обратите внимание на процесс откупоривания шампанского. Куда упадет пробка? Если на стол – голодание, даже лечебное, вам не грозит. Если на пол – есть риск финансовых неудач. А если же пробка оказалась под столом, то вся семья будет часто собираться в течение года. Самая же большая удача – если пробка оказалась в одном из блюд. Счастье есть!
А напоследок несколько рецептов. Их можно и в Новый год подать и в старый , да хоть на Рождество. Наш эксперт познакомит вам новый новогодний эксперт.
Салат из печеных овощей с фенхелем под соусом берблан
Вам понадобится:
- Баклажан печеный 30 г
- Цукини печеный 40 г
- Перец печеный 30 г
- Фенхель печеный 50 г
- Томаты без кожи 30 г
- Масло укропное 5 г
- Томаты черри вяленые 5 г
- Мини шпинат 1 г
- Чипсы из фенхеля 2 г
- Соус берблан 40 г
- масло сливочное 8 г
- сливки 33% 8г
- желток куриный 1 шт
- горчица дижонская 8г
- соус марин 8 г
- уксус винный 8 г
Способ приготовления:
Цветную капусту, цукини, перец болгарский, баклажан, запекают с тимьяном и чесноком, затем у баклажана и перца удаляют шкурку. Фенхель запекают в укропном масле. При отдаче все овощи нарезают крупными кусками и прогревают, декорируют чипсами из фенхеля, томатами черри, мини шпинатом, обожжёнными томатами, укропным маслом и соусом берблан. Для соуса соединить: сливочное масло, сливки, желток куриный, горчица дижонская, соус мирин, уксус винный.
Салат с лососем и авокадо
Вам понадобится:
- Руккола – 30 г
- Мини шпинат – 10 г
- Соус медово-горчичный – 30 г
- Лосось – 90 г
- Помидоры черри – 35 г
- Кунжут – 2 г
- Авокадо – 30 г
- Соус унаги – 5 г
Ингредиенты для соуса:
- Дижонская горчица – 40 г
- Мед – 10 г
- Сок лимона – 5 г
- Масло растительное – 100 г
- Соль – 2 г
- Перец – 1 г
Способ приготовления соуса: все ингредиенты смешать и взбить блендером.
Способ приготовления:;
Лосось порезать на маленькие кусочки, смазать соусом унаги и запечь в духовке при 180 градусах в течении 7 минут. На тарелку выложить рукколу, мини шпинат, листья мангольда, авокадо (порезать произвольно) и лосось, полить соусом, украсить томатами черри и кунжутом.
Палтус с ризотто
Вам понадобится:
- Палтус – 110 г
- Ризотто – 70 г
- Стебель сельдерея – 20 г
- Лук репчатый – 10 г
- Рыбный бульон – 200 г
- Масло растительное – 20 г
- Масло сливочное – 10 г
- Сливочный сыр – 15 г
- Пармезан – 10 г
- Чернила каракатицы – 2 г
- Трюфельный соус – 30 г
- Мини шпинат – 5 г
- Масло укропное – 5 г
Ингредиенты для трюфельного соуса:
- Белые грибы – 60 г
- Сыр маскарпоне – 150 г
- Куриный бульон – 300 г
- Лук порей – 50 г
- Масло сливочное – 15 г
- Масло трюфельное – 2 г
- Соль – 2 г
- Масло растительное – 30 г
- Шампиньоны – 70 г
Способ приготовления соуса: все ингредиенты пожарить до готовности и пробить в блендере до однородной густой консистенции.
Способ приготовления:
Палтус очистить от костей и обжарить на гриле с двух сторон, со стороны кожи 3 минуты, со стороны мяса 1 минуту. Посолить, поперчить и запечь в духовки при 180 градусах в течении 5 минут. Сварить ризотто до состояния аль денте, затем обжарить с чесноком, тимьяном, куриным бульоном и белым вином. Отдельно обжарить на растительно-сливочном масле мелконарезанные сельдерей и репчатый лук. Соединить с готовым ризотто, добавить сливочный сыр, рыбный бульон, чернила каракатицы, хорошо перемешать, снять с огня и добавить пармезан. На тарелку выложить готовый ризотто, рядом положить трюфельный соус, сверху положить палтус и полить укропным маслом.
Телячья вырезка с айвой
Вам понадобится:
- Телячья вырезка – 160 г
- Масло растительное – 20 г
- Масло оливковое – 30 г
- Чеснок – 10 г
- Розмарин – 2 г
- Пюре из айвы – 80 г
- Соус брусничный – 8 г
- Крамбл из арахиса – 8 г
- Мини шпинат – 1 г
- Бульон куриный – 30 г
- Перец – 1 г
Ингредиенты для пюре из айвы:
- Масло сливочное – 30 г
- Масло растительное – 10 г
- Айва – 30 г
Крамбл из арахиса:
- Арахис – 90 г
- Масло сливочное – 60 г
- Сахар – 60 г
- Мука пшеничная – 60 г
Способ приготовления крембала из арахиса: арахис обжарить с сахаром, мукой и сливочным маслом. Затем пробить в блендере до однородной массы, разложить тонким слоем на противень и запечь в духовке при 180 градусах в течении 5 минут.
Способ приготовления пюре из айвы: айву проколоть шпажками, полить растительным маслом и запечь духовке при 180 градусах в течении 20 минут. Затем очистить от кожуры, косточек и пробить в блендере до однородной массы. Добавить сливочное масло, сахар и хорошо перемешать.
Способ приготовления:
Телячью вырезку посолить, поперчить и обжарить с 4-х сторон на гриле до состояния medium. Затем запечь в духовке при 180 градусах в течении 9 минут. На тарелку выложить айвовое пюре, сверху положить вырезку, посыпать кремблом из арахиса и украсить мини шпинатом.
Торт Москва
Вам понадобится:
Бисквит:
- Вода – 120 мл
- Мед – 120 гр.
- Сахар – 54 гр.
- Разрыхлитель – 0,005 гр.
- Смесь специй: корица, мускатный орех, имбирь молотый, кардамон – 4 гр.
- Сода - 8 гр.
- Уксус столовый 6% - 8 гр.
- Цедра лимона - 4 гр.
- Цедра апельсина - 4 гр.
- Масло сливочное - 76 гр.
- Мука - 128 гр.
У вас получится 2 коржа.
Способ приготовления:
Бисквит. Воду, мед, сахар, масло сливочное, специи растопить на водяной бане до растворения сахара. Добавить соду, погасить ее уксусом, затем добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона и апельсина. Отпечь коржи в кондитерском кольце, диаметр 24 см, при температуре 175 градусов 10 минут. Клюквенное желе Пюре клюквенное - 160 гр. Сахар – 75 гр. Желатин – 4,5 гр. Выход : 200 гр.
Способ приготовления: Клюквенное желе. Пюре клюквенное и сахар довести до кипения, снять с огня, дать немного остыть, затем ввести подготовленный желатин. Вылить желе в форму и заморозить.
Мусс со вкусом топленного молока
- Шоколад белый – 310 гр.
- Сливки 35% - 150 гр. (до кипения доводим)
- Мускатный орех – 0,5 гр.
- Сливки 35% - 225 гр. (взбиваем)
- Желатин -5 гр.
- Соль – 0,0001 гр.
- Выход: 650 гр. (на один торта)
Способ приготовления: шоколад растопить в печи до карамельного цвета, сливки довести до кипения с мускатным орехом, вылить на шоколад порциями и пробить блендером, затем соединить со взбитыми сливками.
Гляссаж зеркальный
- Желатин – 22 гр.
- Вода – 125 гр.
- Сахар – 225 гр.
- Глюкоза – 225 гр.
- Шоколад белый – 225 гр.
- Сгущенное молоко – 160 гр.
- Гель нейтральный - 90 гр.
- Краситель – 6 гр.
Способ приготовления
Воду, сахар, глюкозу довести до кипения, снять с огня добавить растопленный желатин, сгущенное молоко, растопленный шоколад и гель нейтральный. Пробыть хорошо блендером и процедить. сборка! на дно формы кладем пряный бисквит, отсаживаем часть мусса, выкладываем клюквенное желе, снова мусс, бисквит мусс. заготовку торта замораживаем, затем покрываем зеркальным гляссажем.
Пирожное «Медовик»
Вам понадобится:
Коржи медовые:
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 250 гр.
- Масло сливочное – 250 гр.
- Мед гречишный – 240 гр.
- Сода – 0,18 гр.
- Мука в/с – 600 гр.
Крем на медовик:
- Сметана 20% - 650 гр.
- Сливки 35% - 650 гр.
- Сахар – 375 гр.
Способ приготовления:
Для приготовления коржей яйца, сахар, масло сливочное растопить на водяной бане до растворения сахара, помешивая венчиком. Снять с бани, добавить соду. Ввести просеянную муку, тщательно перемешать и размазать по силиконовому коврику. Выпекать при температуре 170 градусов в течение 7 минут. Для крема сметану взбить с сахаром и соединить со взбитыми сливками. Готовые коржи прослоить минимум 4 раза. Собрать торт. Дать настояться.
Текст: Варвара Илюхина
Фото: архив ресторана
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