Какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы задобрить символ года

Не просто чисто, а безупречно чисто

Встречать Новый год необходимо в чистом доме, поэтому уборка является главным предновогодним ритуалом. Причем прибраться лучше за несколько дней до праздника. Если наводить порядок в канун Нового года, вы рискуете «вымести» удачу. Избавьтесь от вещей, с которыми у вас связаны плохие воспоминания – не стоит брать груз негатива в светлое будущее. Визуализируйте процесс: представляйте, что вы избавляетесь не только от грязи, но и от неудач, которые преследовали в уходящем году.

Исключите из меню:

Свинину (сами понимаете), а то проблемы так и будут вас преследовать.

Раков и омаров иначе в течение года не сможете продвинуться к своим целям, а будете лишь "пятиться" назад.

Уделите внимание декору:

Пусть скатерти и салфетки будут в золотистых и желтых тонах - грядет год Желтой Свиньи При сервировке новогоднего стола используйте только предметы из натуральных материалов. Свинья окажется в восторге от стола, оформленном в деревенском стиле. В качестве декора хороши колоски и настоящие еловые веточки. Обмотайте ножки стола белой тканью – почему-то это сулит гармонию в семье Приготовьтесь много готовить. Кабан зарекомендовал себя, как довольно прожорливое и всеядное животное, поэтому новогодний стол должен быть богатым и насыщенным разнообразными блюдами. Не только традиционными, но и необычными, со свежим сочетанием вкусов. Так как свинья травоядна, уделите внимание овощам, свежим салатам, зелени. Хорошо бы добавить пророщенные зерна пшеницы и пшена Сделайте в качестве гарнира блюдо из любой крупы. Даже если домочадцы не оценят, то свинка точно будет довольна. Для приготовления десерта лучше использовать натуральные ягоды, орехи и мед. Что пить? Кабан предпочитает легкие напитки. Традиционными являются шампанское, красные вина, слабоалкогольные и витаминные коктейли. Крепкий алкоголь символ года не жалует, так что напиться до «свинского» состояния не получится. Обратите внимание на процесс откупоривания шампанского. Куда упадет пробка? Если на стол – голодание, даже лечебное, вам не грозит. Если на пол – есть риск финансовых неудач. А если же пробка оказалась под столом, то вся семья будет часто собираться в течение года. Самая же большая удача – если пробка оказалась в одном из блюд. Счастье есть!

А напоследок несколько рецептов. Их можно и в Новый год подать и в старый , да хоть на Рождество. Наш эксперт познакомит вам новый новогодний эксперт.