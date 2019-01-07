Гадание на кофе, печенье, яблоках, варениках, салате и других продуктах

Вам потребуется:

3 полных стакана муки,

2 яйца,

небольшой стакан прохладной воды,

соль и сахар по вкусу.

200 г творога для начинки

И ряд дополнительных ингредиентов, каждый из которых несет особый смысл. Орех – к удаче в любви, новому судьбоносному знакомству, долька чеснока – слезы и горести, клюква – разлука с любимым человеком, нитка белого цвета – далекое путешествие, нитка черного цвета – краткосрочная поездка, изюм – головокружительный роман, перец-горошек – новые знакомства, веселое времяпровождение с друзьями, красный перец – страсть и влюбленность, ломтик моркови – приятные впечатления, вишенка – удача, укроп – отличное здоровье, леденец – встреча с бывшим, фасоль – прибыль, лавровый лист – слава и успех.

Приготовление:

Настаиваем тесто 30 минут, затем раскатываем, с помощью стакана формируем кружочки, посередине которых выкладываем начинку. В каждый вареник вместе с начинкой кладем по небольшому предмету, который символизирует то или иное событие. Затем заворачиваем вареники, бросаем их в кипящую воду, варим, подаем к столу и смотрим, кому какой сюрприз достанется.

Салат