Гадание на кофе, печенье, яблоках, варениках, салате и других продуктах

Первое правило – загадывать именно про то, что важно. Порой мы не разрешаем себе мечтать, а руководствуемся ориентирами, которые нам диктует окружающий мир. Выдав за собственные мечты стереотипы, навязанные другими (например, «выйду ли я замуж в этом году»), мы рискуем получить то, что нам в действительности не нужно. Второе правило: загадывайте по максимуму. Пусть ваши желания будут нереальны и невоплотимы, неприличны или безумны, знайте, здесь вы не просто узнаете будущее, а вступаете на путь самостоятельной магии. Третье правило – готовить еду для гадания со вдохновением и удовольствием. Иначе ничего, кроме отражения негатива, в знаках судьбы не увидим. А такое нам надо? Четвертое правило. Если предсказания негативны, отнеситесь к этому серьезно, но не пугайтесь. Это всего лишь игра…
Итак, святочный ужин с предсказаниями подан!
Главное блюдо – вареники.
Вам потребуется:
- 3 полных стакана муки,
- 2 яйца,
- небольшой стакан прохладной воды,
- соль и сахар по вкусу.
- 200 г творога для начинки
И ряд дополнительных ингредиентов, каждый из которых несет особый смысл. Орех – к удаче в любви, новому судьбоносному знакомству, долька чеснока – слезы и горести, клюква – разлука с любимым человеком, нитка белого цвета – далекое путешествие, нитка черного цвета – краткосрочная поездка, изюм – головокружительный роман, перец-горошек – новые знакомства, веселое времяпровождение с друзьями, красный перец – страсть и влюбленность, ломтик моркови – приятные впечатления, вишенка – удача, укроп – отличное здоровье, леденец – встреча с бывшим, фасоль – прибыль, лавровый лист – слава и успех.
Приготовление:
Настаиваем тесто 30 минут, затем раскатываем, с помощью стакана формируем кружочки, посередине которых выкладываем начинку. В каждый вареник вместе с начинкой кладем по небольшому предмету, который символизирует то или иное событие. Затем заворачиваем вареники, бросаем их в кипящую воду, варим, подаем к столу и смотрим, кому какой сюрприз достанется.
Салат
Тут надо быть аккуратной. Количество листьев латука, которые падают из чашки при перемешивании, скажет вам о том, сколько лет осталось вам до замужества.
Вам потребуется:
- 2 лимона,
- оливковое масло,
- 2 столовые ложки сахара,
- большой пучок зеленого салата-латук,
- 1 помидор.
Приготовление:
Моем латук, разъединить пучки и мелко рвем.Теперь выжмите лимоны, добавьте сахар в уксус или лимон. Количество сахара должно быть достаточным для того, чтобы получился раствор, по консистенции похожий на сироп. Добавьте масло. Теперь перемешиваем, выкладываем салат и помидоры и по листьям в тарелке, считаем года.
Овсяная лепешка
Вам потребуется:
- 7 столовых ложек овсяных хлопьев,
- 2 столовых ложки пшеничной муки,
- 1 яйцо,
- 2 столовых ложки растительного масла,
- 0,5 чайной ложки соды,
- соль,
- 200 мл кефира.
Приготовление: Залить хлоьья кефиром, добавить яйцо, муку, соду, растительное масло. Замесить тесто – по консистенции как густая сметана. В лепешке запеките несколько маленьких серебряных предметов и серебряное кольцо. Во время замешивания теста и запекания следует хранить молчание. Выпекать – на хорошо нагретой сухой сковороде с тефлоновым покрытием (здесь нет магии, просто иначе пригорит). Когда лепешка испечется, разрежьте ее на столько кусочков, сколько присутствует неженатых людей. Ваше будущее на ближайшие 12 месяцев будет предсказано тем. что вы найдете в своем кусочке. Если кусочек не съесть (хотя лепешка получается вкусная и полезная), а положить под подушку на ночь, можно увидеть во сне будущего супруга.
Кофе
Для начала возьмите гость кофейных зерен и выкладывайте по одному на тарелку, вслух называя мужские имена. Какое имя выпадет на последнее зернышко – так и будут звать жениха. После гадания зерна нужно смолоть, сварить и выпить.
Печенья с предсказаниями
К кофе – печеньки.
Вам потребуется:
- 120 г сливочного масла,
- 4 белка,
- 200 г сахарной пудры,
- 160 г муки,
- 3 ст.л. сметаны,
- щепотка соли.
Листочки бумаги, на которых нужно написать предсказания по интересующим вас и ваших гостей тематикам.
Приготовление:
Белки взбить с сахарной пудрой до крепких пиков. Добавить сметану, соль, размягченное сливочное масло и просеянную муку, перемешать до однородного состояния. Оставить тесто на 15 минут. Выложить тесто по 1 ложке на силиконовый коврик и разровнять тонким слоем диаметром 10 см. Выпекать печенье при температуре 180°С 5 минут до светло-коричневого цвета по краям. Быстро достать, в середину каждого положить записку с предсказанием, сложить печенюшки вдвое и перегнуть в середине. Складывайте печенье очень быстро, так как оно почти сразу становится твердым.
P.S. Если вам лень печь печенья, но тут все же вернее, то купите упаковку печенек в книжном магазине. С варениками, к сожалению, так не выйдет.
Яблоки
Разрежьте яблоко напополам через центр, загадав желание. Если вам при этом удастся не разрезать ни одну из косточек, ваше желание сбудется. Осталось еще яблоко? Разрежьте яблоко на 9 кусочков и съешьте восемь из них, стоя спиной к зеркалу. Потом бросьте девятый кусочек через левое плечо, быстро повернитесь и взгляните в зеркало. Вы увидите отражение суженого -ряженого. Возможно...
Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo
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