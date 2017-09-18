Есть вкусная тема!
Каждые субботу и воскресенье в 12:00 на телеканале «Кухня ТВ» смотрите новую программу «Есть тема!». Вы узнаете, как на своей кухне обычный прием пищи превратить в событие – настоящую кулинарную вечеринку для себя и своих близких. Профессиональный повар, шеф-кондитер Катерина Агроник поделится своими идеями тематических завтраков, обедов и ужинов на любой вкус. Вам будет подвластен любой гастрономический каприз.
Быстро приготовить завтрак для ленивого утреннего семейного застолья? Легко! Устроить для друзей настоящий обед французского короля? Смело приглашайте гостей! Организовать на полдник истинное английское чаепитие, а ужин сделать под девизом «Святой Патрик отдыхает»? Эти события еще будут долго вспоминать!
В новой программе на «Кухня ТВ» вас ждут 22 кулинарных мастер-класса, каждый из которых будет посвящен отдельной теме – блюдам определенного региона или еде к особым случаям. Катерина расскажет, как подобрать блюда, как их приготовить, а также раскроет секреты правильного оформления стола и подачи. С программой «Есть тема!» привычная еда станет незабываемой и наполненной особым смыслом.
Фото: предоставлены каналом "Кухня ТВ"