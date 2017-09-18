Новая программа о кулинарных вечеринках - не пропустите! Будет вкусно и интересно!

Каждые субботу и воскресенье в 12:00 на телеканале «Кухня ТВ» смотрите новую программу «Есть тема!». Вы узнаете, как на своей кухне обычный прием пищи превратить в событие – настоящую кулинарную вечеринку для себя и своих близких. Профессиональный повар, шеф-кондитер Катерина Агроник поделится своими идеями тематических завтраков, обедов и ужинов на любой вкус. Вам будет подвластен любой гастрономический каприз.

Быстро приготовить завтрак для ленивого утреннего семейного застолья? Легко! Устроить для друзей настоящий обед французского короля? Смело приглашайте гостей! Организовать на полдник истинное английское чаепитие, а ужин сделать под девизом «Святой Патрик отдыхает»? Эти события еще будут долго вспоминать!