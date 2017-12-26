Настоящий новогодний десерт от Дмитрия Кузина, шеф-повара ресторана «Чугунный мост», порадует не только детей, но и восхитит взрослых гостей.

Вам понадобится: Безе — 60 г

Мармелад — 10 г

Черничный крем — 10 мл Ингредиенты для безе: Белки куриных яиц — 2 шт.

Сахар — 185 г

Уксус столовый яблочный — 4 мл

Крахмал — 7,5 г Ингредиенты для мармелада: Пюре из лесных ягод (покупное) — 56,8 мл

Сахар — 70,5 г

Пектин — 1,4 г

Фруктоза — 8,5 г

Лимонная кислота — 0,9 г Ингредиенты для черничного крема: Сливки (33%-ные) — 25 мл

Черника — 25 г

Сахар — 9 г Приготовление: Приготовить безе. Очень тщательно взбить белки с сахаром. Добавить уксус и крахмал, все быстро перемешать. Отсадить на силиконовый лист по 50 мл массы и выпекать при температуре 110 ℃ в течение 70 минут. Остудить. Приготовить мармелад. Все ингредиенты кроме небольшого количества сахара смешать в сотейнике. При постоянном помешивании варить на медленном огне до загустения. Вылить массу в подготовленную форму и остудить до затвердения 2 часа на воздухе и 6 часов в холодильнике. Достать из формы и нарезать на кусочки по 10 г. Обвалять в оставшемся сахаре. Хранить в морозилке. Приготовить черничный крем. Сахар и чернику прогреть на плите в течение 5 минут. Сливки взбить в густую пену, смешать с черникой. Из безе слепить снеговика, из мармелада – шляпу, руки и шарфик. В шляпу залить черничный крем.