«Новогодний снеговик»
Настоящий новогодний десерт от Дмитрия Кузина, шеф-повара ресторана «Чугунный мост», порадует не только детей, но и восхитит взрослых гостей.
Вам понадобится:
- Безе — 60 г
- Мармелад — 10 г
- Черничный крем — 10 мл
Ингредиенты для безе:
- Белки куриных яиц — 2 шт.
- Сахар — 185 г
- Уксус столовый яблочный — 4 мл
- Крахмал — 7,5 г
Ингредиенты для мармелада:
- Пюре из лесных ягод (покупное) — 56,8 мл
- Сахар — 70,5 г
- Пектин — 1,4 г
- Фруктоза — 8,5 г
- Лимонная кислота — 0,9 г
Ингредиенты для черничного крема:
- Сливки (33%-ные) — 25 мл
- Черника — 25 г
- Сахар — 9 г
Приготовление:
- Приготовить безе. Очень тщательно взбить белки с сахаром. Добавить уксус и крахмал, все быстро перемешать. Отсадить на силиконовый лист по 50 мл массы и выпекать при температуре 110 ℃ в течение 70 минут. Остудить.
- Приготовить мармелад. Все ингредиенты кроме небольшого количества сахара смешать в сотейнике. При постоянном помешивании варить на медленном огне до загустения. Вылить массу в подготовленную форму и остудить до затвердения 2 часа на воздухе и 6 часов в холодильнике. Достать из формы и нарезать на кусочки по 10 г. Обвалять в оставшемся сахаре. Хранить в морозилке.
- Приготовить черничный крем. Сахар и чернику прогреть на плите в течение 5 минут. Сливки взбить в густую пену, смешать с черникой.
- Из безе слепить снеговика, из мармелада – шляпу, руки и шарфик. В шляпу залить черничный крем.