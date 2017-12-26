Настоящий новогодний десерт от Дмитрия Кузина, шеф-повара ресторана «Чугунный мост», порадует не только детей, но и восхитит взрослых гостей.

Вам понадобится:

  • Безе — 60 г
  • Мармелад — 10 г
  • Черничный крем — 10 мл

Ингредиенты для безе:

  • Белки куриных яиц — 2 шт.
  • Сахар — 185 г
  • Уксус столовый яблочный — 4 мл
  • Крахмал — 7,5 г

Ингредиенты для мармелада:

  • Пюре из лесных ягод (покупное) — 56,8 мл
  • Сахар — 70,5 г
  • Пектин — 1,4 г
  • Фруктоза — 8,5 г
  • Лимонная кислота — 0,9 г

Ингредиенты для черничного крема:

  • Сливки (33%-ные) — 25 мл
  • Черника — 25 г
  • Сахар — 9 г

Приготовление:

  1. Приготовить безе. Очень тщательно взбить белки с сахаром. Добавить уксус и крахмал, все быстро перемешать. Отсадить на силиконовый лист по 50 мл массы и выпекать при температуре 110 ℃ в течение 70 минут. Остудить.
  2. Приготовить мармелад. Все ингредиенты кроме небольшого количества сахара смешать в сотейнике. При постоянном помешивании варить на медленном огне до загустения. Вылить массу в подготовленную форму и остудить до затвердения 2 часа на воздухе и 6 часов в холодильнике. Достать из формы и нарезать на кусочки по 10 г. Обвалять в оставшемся сахаре. Хранить в морозилке.
  3. Приготовить черничный крем. Сахар и чернику прогреть на плите в течение 5 минут. Сливки взбить в густую пену, смешать с черникой.
  4. Из безе слепить снеговика, из мармелада – шляпу, руки и шарфик. В шляпу залить черничный крем.