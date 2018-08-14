Будет остро: 3 самых оригинальных «огненных» блюда

Стручковая фасоль с чесночным маслом

Вам понадобится:

зеленая стручковая фасоль — 900 г

красная паста чили — 2 ст. ложки

мед — 1 ст. ложка

Для чесночного масла: ½ стакана оливкового масла extra virgin, 2 измельченных зубчика чеснока

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. В большую кастрюлю налейте воду, посолите, доведите до кипения. Всыпьте в кастрюлю фасоль и бланшируйте в течение двух минут. Готовую фасоль отбросьте в миску с ледяной водой, затем слейте воду и высушите. Добавьте чесночное масло, пасту чили, мед и соль по вкусу. Переложите на противень и запекайте 5–7 минут до появления золотистого оттенка. Подавайте блюдо горячим.

Рецепт чесночного масла: смешайте оливковое масло и чеснок в небольшой кастрюле и нагрейте на среднем огне, не доводя до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Уберите чеснок.

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