Будет остро: 3 самых оригинальных «огненных» блюда

Стручковая фасоль с чесночным маслом
Вам понадобится:
- зеленая стручковая фасоль — 900 г
- красная паста чили — 2 ст. ложки
- мед — 1 ст. ложка
Для чесночного масла: ½ стакана оливкового масла extra virgin, 2 измельченных зубчика чеснока
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C. В большую кастрюлю налейте воду, посолите, доведите до кипения. Всыпьте в кастрюлю фасоль и бланшируйте в течение двух минут. Готовую фасоль отбросьте в миску с ледяной водой, затем слейте воду и высушите. Добавьте чесночное масло, пасту чили, мед и соль по вкусу. Переложите на противень и запекайте 5–7 минут до появления золотистого оттенка. Подавайте блюдо горячим.
Рецепт чесночного масла: смешайте оливковое масло и чеснок в небольшой кастрюле и нагрейте на среднем огне, не доводя до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Уберите чеснок.
Крекеры с перцем и розмарином
Вам понадобится:
- мука — 1¼ чашки
- тертый пармезан — ½ чашки
- свежий розмарин — 1 ч. ложка
- молотый черный перец — ½ ч. ложки
- кайенский перец — щепотка
- холодное масло — 4 ст. ложки
- жирные сливки — ¼ стакана
- соль
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите на противень бумагу для запекания. Смешайте муку, пармезан, розмарин, черный перец, кайенский перец и ½ чайной ложки соли в блендере, добавьте масло и смешайте еще раз. Залейте сливки и сформируйте из теста шар. Раскатайте тесто в прямоугольник, нарежьте небольшими квадратами и перенесите их на противень, посыпав каждый крупной солью. Выпекайте до получения светло-золотистого оттенка (в среднем 10-12 минут).
К крекерам подать соус сальса-верде.
Фаршированный перец пикильо
Вам понадобится:
- маринованные перчики пикильо — 14 шт. (плюс рассол)
- козий сыр — 1⅓ чашки
- тертый овечий сыр — ⅔ стакана
- измельченный лук — 2 ст. ложки
- мед — 2 ст. ложки
- лимонная цедра — 2 ч. ложки
- лимонный сок — 2 ст. ложки
- паприка — 1 ч. ложка
- молотый белый перец
Для винегретной заправки: ¼ стакана хересного уксуса, 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка изюма, 1 ст. ложка свежей мяты, 1 ст. ложка петрушки, 3 ст. ложки тертого миндаля, соль.
Приготовление:
Удалите с перцев излишки рассола и срежьте верхушки. В средней миске смешайте козий и овечий сыр, лук, мед, лимонную цедру и сок, паприку, 2 ст. ложки рассола, ½ чайной ложки соли и белый перец. Фаршируйте перцы получившейся смесью, оставив до края около 5 мм. Винегретная заправка: смешайте уксус, мед и соль в маленькой кастрюле и доведите до кипения. Добавьте изюм, рассол и охладите в течение получаса.
Фото: архив пресс-службы