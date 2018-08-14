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Будет остро: 3 самых оригинальных «огненных» блюда

Побольше жгучего перца и специй, пожалуйста! Для ряда гурманов острое блюдо — синоним вкусного. Если вы принадлежите к их числу, рекомендуем взять на заметку рецепты Валери Бертинелли, ведущей программы «Домашняя еда от Валери», которая выходит на телеканале Food Network. Пресно точно не будет.

Стручковая фасоль с чесночным маслом

Вам понадобится:

  • зеленая стручковая фасоль — 900 г
  • красная паста чили — 2 ст. ложки
  • мед — 1 ст. ложка

Для чесночного масла: ½ стакана оливкового масла extra virgin, 2 измельченных зубчика чеснока

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. В большую кастрюлю налейте воду, посолите, доведите до кипения. Всыпьте в кастрюлю фасоль и бланшируйте в течение двух минут. Готовую фасоль отбросьте в миску с ледяной водой, затем слейте воду и высушите. Добавьте чесночное масло, пасту чили, мед и соль по вкусу. Переложите на противень и запекайте 5–7 минут до появления золотистого оттенка. Подавайте блюдо горячим.

Рецепт чесночного масла: смешайте оливковое масло и чеснок в небольшой кастрюле и нагрейте на среднем огне, не доводя до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Уберите чеснок.

Крекеры с перцем и розмарином

Вам понадобится:

  • мука — 1¼ чашки
  • тертый пармезан — ½ чашки
  • свежий розмарин — 1 ч. ложка
  • молотый черный перец — ½ ч. ложки
  • кайенский перец — щепотка
  • холодное масло — 4 ст. ложки
  • жирные сливки — ¼ стакана
  • соль

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите на противень бумагу для запекания. Смешайте муку, пармезан, розмарин, черный перец, кайенский перец и ½ чайной ложки соли в блендере, добавьте масло и смешайте еще раз. Залейте сливки и сформируйте из теста шар. Раскатайте тесто в прямоугольник, нарежьте небольшими квадратами и перенесите их на противень, посыпав каждый крупной солью. Выпекайте до получения светло-золотистого оттенка (в среднем 10-12 минут).

К крекерам подать соус сальса-верде.

Фаршированный перец пикильо

Вам понадобится:

  • маринованные перчики пикильо — 14 шт. (плюс рассол)
  • козий сыр — 1⅓ чашки
  • тертый овечий сыр — ⅔ стакана
  • измельченный лук — 2 ст. ложки
  • мед — 2 ст. ложки
  • лимонная цедра — 2 ч. ложки
  • лимонный сок — 2 ст. ложки
  • паприка — 1 ч. ложка
  • молотый белый перец

Для винегретной заправки: ¼ стакана хересного уксуса, 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка изюма, 1 ст. ложка свежей мяты, 1 ст. ложка петрушки, 3 ст. ложки тертого миндаля, соль.

Приготовление:

Удалите с перцев излишки рассола и срежьте верхушки. В средней миске смешайте козий и овечий сыр, лук, мед, лимонную цедру и сок, паприку, 2 ст. ложки рассола, ½ чайной ложки соли и белый перец. Фаршируйте перцы получившейся смесью, оставив до края около 5 мм. Винегретная заправка: смешайте уксус, мед и соль в маленькой кастрюле и доведите до кипения. Добавьте изюм, рассол и охладите в течение получаса.

Фото: архив пресс-службы

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