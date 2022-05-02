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Блюдо недели: шашлык из ягненка — идеальный вариант на майские праздники

Майские праздники наступили, а вместе с ними и сезон шашлыков. Если вы планируете провести длинные выходные на природе и жарить мясо на углях, обязательно попробуйте шашлык из ягненка. Это просто и очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.