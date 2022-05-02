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Блюдо недели: шашлык из ягненка — идеальный вариант на майские праздники

Майские праздники наступили, а вместе с ними и сезон шашлыков. Если вы планируете провести длинные выходные на природе и жарить мясо на углях, обязательно попробуйте шашлык из ягненка. Это просто и очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Блюдо недели: шашлык из ягненка — идеальный вариант на майские праздники

Шашлык из ягненка

Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Что нужно на 1 порцию:

  • 200 г седла ягненка
  • 20 г копченого растительного масла
  • 5 г копченой красной аджики

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте мясо на куски весом 50 г и слегка подсолите. Смажьте ароматным маслом.

Шаг 2. На предварительно подготовленный мангал выложите мясо и жарьте 6 минут.

Шаг 3. Смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.

Шаг 4. Выложите мясо на виноградные листья, украсьте луком и зернами граната.

Фото: архив пресс-служб

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