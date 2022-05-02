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Блюдо недели: шашлык из ягненка — идеальный вариант на майские праздники
Майские праздники наступили, а вместе с ними и сезон шашлыков. Если вы планируете провести длинные выходные на природе и жарить мясо на углях, обязательно попробуйте шашлык из ягненка. Это просто и очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Шашлык из ягненка
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Что нужно на 1 порцию:
- 200 г седла ягненка
- 20 г копченого растительного масла
- 5 г копченой красной аджики
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте мясо на куски весом 50 г и слегка подсолите. Смажьте ароматным маслом.
Шаг 2. На предварительно подготовленный мангал выложите мясо и жарьте 6 минут.
Шаг 3. Смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.
Шаг 4. Выложите мясо на виноградные листья, украсьте луком и зернами граната.
Фото: архив пресс-служб