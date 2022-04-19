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Блюдо недели: кулич с изюмом и цукатами на Пасху

Совсем скоро наступит один из главных православных праздников — Пасха. И самое время выбрать рецепт кулича, который традиционно пекут в Чистый четверг. Редакция Passion.ru попросила известного московского шеф-повара поделиться рецептом этого праздничного хлеба. Сохраняйте, чтобы не потерять!
Блюдо недели: кулич с изюмом и цукатами на Пасху

Кулич с изюмом и цукатами

Рецепт от шеф-повара Владимира Богожавеца, ресторан Maroon

Что нужно:

  • 1 кг муки
  • 300 г сахара
  • 400 г сливочного масла
  • 100 г маргарина
  • 40 г дрожжей
  • 20 г соли
  • 3 г кристаллизированного ванилина
  • 12 яиц
  • 2 желтка
  • 150 г кураги
  • 150 г чернослива
  • 150 г фиников
  • 100 г белого изюма
  • 100 г черного изюма
  • 150 г цукатов

Как приготовить:

Шаг 1. Замесите тесто. В емкость выложите яйца, муку, дрожжи, сахар и взбейте до однородной массы, чтобы тесто вытягивалось.

Шаг 2. Переложите тесто в чистую миску, которую предварительно нужно смазать сливочным маслом.

Шаг 3. Оставьте настаиваться тесто под пленкой полтора часа при комнатной температуре, далее полтора часа в холодильнике.

Шаг 4. После того как тесто постояло в холодильнике, его нужно раскатать в ровный пласт.

Шаг 5. На пласт рассыпьте все цукаты и сухофрукты и заверните тесто в рулет.

Шаг 6. От рулета отрежьте части по 400-500 граммов, в зависимости от формы кулича.

Шаг 7. Разложите тесто в форму для кулича и расстаивайте его 2 часа при температуре 30 градусов.

Шаг 8. После того как тесто поднялось, верхушку кулича смажьте взбитым яйцом и посыпьте жемчужным сахаром и штрейзельной крошкой (сахар, смешанный с мукой и холодным сливочным маслом). Выпекайте кулич 40 минут при 160 ⁰C.

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