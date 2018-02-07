Любимый обожает китайскую кухню? Приготовьте ему блины - роллы. Шеф-повар Иван Яковлев из кафе "Дружба. Мануфактура еды", научит вас.

Вам понадобится:

Мука - 150 г

Молоко 3,5 % - 350 мл

Сахар - 40 г

Яйцо - 1 шт

Масло растительное - 50 мл

Соль - 3 г

Чернила каракатицы - 6 мл

Семга с/с 200 г

Сыр Филадельфия 200 г

Икра красная 60 г

Укроп свежий 5 г

Приготовление:

Яйцо взбить с сахаром и чернилами каракатицы, к полученной смеси добавить молоко, муку, соль и масло, тщательно перемешать. Отправить тесто в холодильник минут на 30. По истечении этого времени достать тесто из холодильника и жарить блины на сухой, раскаленной сковороде (предварительно сковороду маслом смазывать не надо, так как мы добавили его в тесто, поэтому блины не будут прилипать). Слабосоленую семгу нарезать ломтиками. Готовые блины смазать сыром Филадельфия, выложить семгу, завернуть в рулет и разрезать на 3 части. При подаче украсить красной икрой и веточкой укропа.

Фото: архив ресторана