Блины с лососем и сыром Филадельфия
Любимый обожает китайскую кухню? Приготовьте ему блины - роллы. Шеф-повар Иван Яковлев из кафе "Дружба. Мануфактура еды", научит вас.
Вам понадобится:
Приготовление:
Яйцо взбить с сахаром и чернилами каракатицы, к полученной смеси добавить молоко, муку, соль и масло, тщательно перемешать. Отправить тесто в холодильник минут на 30. По истечении этого времени достать тесто из холодильника и жарить блины на сухой, раскаленной сковороде (предварительно сковороду маслом смазывать не надо, так как мы добавили его в тесто, поэтому блины не будут прилипать). Слабосоленую семгу нарезать ломтиками. Готовые блины смазать сыром Филадельфия, выложить семгу, завернуть в рулет и разрезать на 3 части. При подаче украсить красной икрой и веточкой укропа.
Фото: архив ресторана