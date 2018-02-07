Сегодня у нас рецепт безглютеновых блинов от бренд-шефа кафе - пекарни «Хачапурия» Григория Менешяна. У всех есть право на масленницу! Даже у тех, кто сидит на специальной диете!

Вам понадобится:

  • 4 куриных яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 1\2 ч. ложки соли
  • 0,5 литра теплоо молока
  • 150 г беглютеновой муки
  • 100 г растительного масла

Приготовление:

Взбить яйца с солью и сахаром. Влить в эту массу теплое молоко, перемешать, с мукой и растительным маслом. Получившуюся массу взбить до однородной консистенции и слить через сито. Оставить блинную массу на 20-30 минут в теплом месте. Обжарить на блинной сковороде и съесть!

Фото: архив ресторана