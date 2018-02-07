Сегодня у нас рецепт безглютеновых блинов от бренд-шефа кафе - пекарни «Хачапурия» Григория Менешяна. У всех есть право на масленницу! Даже у тех, кто сидит на специальной диете!
Вам понадобится:
4 куриных яйца
2 ст.л. сахара
1\2 ч. ложки соли
0,5 литра теплоо молока
150 г беглютеновой муки
100 г растительного масла
Приготовление:
Взбить яйца с солью и сахаром. Влить в эту массу теплое молоко, перемешать, с мукой и растительным маслом. Получившуюся массу взбить до однородной консистенции и слить через сито.
Оставить блинную массу на 20-30 минут в теплом месте.
Обжарить на блинной сковороде и съесть!