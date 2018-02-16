Блинчики с маракуйей и клубникой
Вам понадобится:
Для блинов:
- Молоко - 1 л
- Яйцо – 7 шт
- Сахар – 100 г
- Соль - 5 г
- Мука - 320 г
- Масло растительное - 20 г
Для начинки
- Сливки 33-35% - 100 г
- Пюре маракуйя - 150 г
- Яйцо - 4 шт.
- Сахарный песок - 275 г
- Крахмал кукурузный - 30 г
- Желатин листовой - 6 г
- Вода - 70 г
Для украшения:
- Горяций шоколад – 5 г
- Свежая клубника – 30 г
Приготовление:
Смешать все ингредиенты для теста и отпечь блины. Пюре маракуйи довести до кипения, добавить сливки и еще раз довести до кипения. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки соединить с сахаром (75 г), тщательно перемешать, добавить крахмал, перемешать и добавить в смесь пюре маракуй со сливками. Довести до кипения, затем снять с плиты и добавить заранее замоченный желатин, охолодить. Отдельно из оставшихся белков приготовить меренгу. Белки взбить. Сахарный песок (200 г) залить водой и довести до кипения. Затем постоянно помешивая влить сахарный сироп в белки. Смешать две массы – пюре и меренгу и начинить ей блинчики. Сверху украсить свежей клубникой и полить шоколадом.
Фото: архив ресторана