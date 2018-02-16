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В субботу - Золовкины посиделки – невестки накрывали стол для родственников мужа. А главный рецепт на столе - блинчики с маракуйей и клубникой. Сделать их потрясающе вкусными поможет шеф-повар Алексей Рябов, ресторана «ERWINРЕКАМОРЕОКЕАН» и «ERWINРЕКА»

Вам понадобится:

Для блинов:

  • Молоко - 1 л
  • Яйцо – 7 шт
  • Сахар – 100 г
  • Соль - 5 г
  • Мука - 320 г
  • Масло растительное - 20 г

Для начинки

  • Сливки 33-35% - 100 г
  • Пюре маракуйя - 150 г
  • Яйцо - 4 шт.
  • Сахарный песок - 275 г
  • Крахмал кукурузный - 30 г
  • Желатин листовой - 6 г
  • Вода - 70 г

Для украшения:

  • Горяций шоколад – 5 г
  • Свежая клубника – 30 г

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для теста и отпечь блины. Пюре маракуйи довести до кипения, добавить сливки и еще раз довести до кипения. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки соединить с сахаром (75 г), тщательно перемешать, добавить крахмал, перемешать и добавить в смесь пюре маракуй со сливками. Довести до кипения, затем снять с плиты и добавить заранее замоченный желатин, охолодить. Отдельно из оставшихся белков приготовить меренгу. Белки взбить. Сахарный песок (200 г) залить водой и довести до кипения. Затем постоянно помешивая влить сахарный сироп в белки. Смешать две массы – пюре и меренгу и начинить ей блинчики. Сверху украсить свежей клубникой и полить шоколадом.

Фото: архив ресторана

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