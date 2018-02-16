Вам понадобится:

Для блинов:

Молоко - 1 л

Яйцо – 7 шт

Сахар – 100 г

Соль - 5 г

Мука - 320 г

Масло растительное - 20 г

Для начинки

Сливки 33-35% - 100 г

Пюре маракуйя - 150 г

Яйцо - 4 шт.

Сахарный песок - 275 г

Крахмал кукурузный - 30 г

Желатин листовой - 6 г

Вода - 70 г

Для украшения:

Горяций шоколад – 5 г

Свежая клубника – 30 г

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для теста и отпечь блины. Пюре маракуйи довести до кипения, добавить сливки и еще раз довести до кипения. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки соединить с сахаром (75 г), тщательно перемешать, добавить крахмал, перемешать и добавить в смесь пюре маракуй со сливками. Довести до кипения, затем снять с плиты и добавить заранее замоченный желатин, охолодить. Отдельно из оставшихся белков приготовить меренгу. Белки взбить. Сахарный песок (200 г) залить водой и довести до кипения. Затем постоянно помешивая влить сахарный сироп в белки. Смешать две массы – пюре и меренгу и начинить ей блинчики. Сверху украсить свежей клубникой и полить шоколадом.

Фото: архив ресторана