8 рецептов потрясающе вкусных горячих блюд, которые достойны новогоднего стола

Шаг 1. Первым делом подготовьте начинку: у моченых яблок удалите сердцевины и разрежьте мякоть на четвертинки – так будет легче набивать гуся.

Шаг 2. Смешайте сливочное масло, сладкую паприку, молотую горчицу, черный перец, листки тимьяна и соль (из расчета 7 г на 1 кг мяса). Сливочное масло, как все молочные продукты, отлично маринует мясо, добавляя сочность и нежность птице.

Шаг 3. Почистите гуся. Перья у него плотные и хорошо сидят. Для их удаления есть два варианта: либо аккуратно выщипать пинцетом, либо опалить горелкой.

Шаг 4. Удалите гузку, которая содержит ненужные железы. Сделайте небольшие надрезы между кожей и мясом, должны получиться карманы. Обычно гусь маринуется сутки, но, чтобы сэкономить время, вотрите маринад под кожу.

Совет от шефа: «Если вы не маринуете гуся под кожу, сделайте на ней несколько проколов в районе бедра, плечевых суставов, чтобы, пока он готовится, из него вытапливался лишний жир».

Шаг 5. Набейте гуся примерно на 2/3 квашеной капустой с брусникой и мочеными яблоками. Зубочисткой скрепите гуся. Кожа под воздействием температуры будет ужиматься, стягиваться, и зубочистка будет все плотнее увязать в коже. Закройте ножки и крылья гуся фольгой, чтобы они не сгорели.

Шаг 6. Положите гуся на противень с бумагой для выпекания, вокруг обложите мочеными яблоками. Отправьте противень в духовку на три часа при температуре 180 градусов в режиме конвекции. Время от времени поливайте гуся вытопившемся жиром.

Шаг 7. Гусь готов! Снимите с него «чулки» и «перчатки» из фольги. В качестве декора используйте красную смородину.

Филе утиной грудки с пряным птитимом и вишней

Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie