7 легких летних завтраков на любой вкус

Вам понадобится:

Для панкейков:

Яйцо куриное - 2 шт

Молоко 3,2% - 440 г

Мука в/с -300 г

Дрожжи сухие - 2 г

Сахарный песок - 130 г

Масло растительное - 90 г

Соль - 5 г

Разрыхлитель для теста - 7 г

Для ванильного соуса:

Желток яичный пастер - 3 шт Сливки 33% - 170 г Ваниль в стручках - 1 г Сахар - 50 г

Приготовление:

На небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, пережимаем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и сново перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

Приготовление ванильного соуса:

Соединяем все ингредиенты и на водяной бане взбиваем до образования пышной консистенции. Остужаем. Подаем панкейки стопкой из 5 штук. Сверху поливаем ванильным соусом и выкладываем горкой ягоды. Украшаем мятой.

Омлет Barceloneta

Ресторан Barceloneta, шеф-повар Алексей Павлов