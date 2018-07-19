logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7 легких летних завтраков на любой вкус

Кто-то не завтракает вообще, отхлебывает кофе из чашки и мчит на работу, другие - долго просыпаются, выпивая несколько чашек чая, третьи "полируют" его еще и свежемолотым кофе по пути в офис. Но есть такие, кто завтракает. Именно так, как того требует организм.

Сырники творожные со сметаной и ягодным соусом

Ресторан Soho Country Club, шеф-повар Евгений Чередниченко

Приготовление:

  • Творог – 1100 г
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – 4 г
  • Яйцо – 2 г
  • Соль – 2 г
  • Мука – 100 г
  • Сметана – 40 г
  • Ягодный соус – 40 г
  • Сахарная пудра – 2 г
  • Масло растительное + сливочное – 20 г

Приготовление:

В творог добавить два яйца и сахар – смешать. Затем добавить ванильный сахар и соль, перемешать и постепенно всыпать муку (80 г). Когда тесто будет готово, нужно сформировать шарики с ложку и каждый обвалять в муке. Сформировать в ладонях сырники. Сковородку разогреть и обжарить на растительном + сливочном масле до золотистой корочки. Довести до готовности в духовке еще минут 7-10. Посыпать сахарной пудрой и подавать со сметаной и ягодным соусом.

Панкейки с ягодами и ванильным соусом

Ресторан Moregrill

Вам понадобится:

Для панкейков:

  • Яйцо куриное - 2 шт
  • Молоко 3,2% - 440 г
  • Мука в/с -300 г
  • Дрожжи сухие - 2 г
  • Сахарный песок - 130 г
  • Масло растительное - 90 г
  • Соль - 5 г
  • Разрыхлитель для теста - 7 г

Для ванильного соуса:

Желток яичный пастер - 3 шт Сливки 33% - 170 г Ваниль в стручках - 1 г Сахар - 50 г

Приготовление:

На небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, пережимаем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и сново перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

Приготовление ванильного соуса:

Соединяем все ингредиенты и на водяной бане взбиваем до образования пышной консистенции. Остужаем. Подаем панкейки стопкой из 5 штук. Сверху поливаем ванильным соусом и выкладываем горкой ягоды. Украшаем мятой.

Омлет Barceloneta

Ресторан Barceloneta, шеф-повар Алексей Павлов

Вам понадобится:

  • Яйцо – 3 шт
  • Молоко – 50 г
  • Соль – 2 г
  • Микро зелень – 1 г
  • Помидоры – 30 г
  • Базилик – 2 г
  • Масло оливковое – 5 г
  • Чиабатта пшеничная – 100 г

Приготовление:

В пиалу разбить яйца, посолить. Добавить молока, перемешать. Помидор порезать кубиком. Измельчите зелень и базилик. Перемешать с помидорами – начинка готова. На разогретую сковороду, добавить оливкового масла и вылить смесь яиц и молока. После того, как яйца чуть схватятся, распределить начинку. Спустя минуту поднять половину омлета с помощью лопатки и сложить пополам. Немного подождать, перевернуть на вторую сторону, затем снять с огня и выложить на тарелку. Подавать с ароматной чиабаттой из хоспера, смазанной зеленой сальсой.

1 из 3

ПредыдущаяСырники с джемом и еще рецепты
Arrows-right
Сырники с джемом и еще рецепты
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме