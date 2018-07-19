7 легких летних завтраков на любой вкус

Сырники творожные со сметаной и ягодным соусом
Ресторан Soho Country Club, шеф-повар Евгений Чередниченко
Приготовление:
- Творог – 1100 г
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – 4 г
- Яйцо – 2 г
- Соль – 2 г
- Мука – 100 г
- Сметана – 40 г
- Ягодный соус – 40 г
- Сахарная пудра – 2 г
- Масло растительное + сливочное – 20 г
Приготовление:
В творог добавить два яйца и сахар – смешать. Затем добавить ванильный сахар и соль, перемешать и постепенно всыпать муку (80 г). Когда тесто будет готово, нужно сформировать шарики с ложку и каждый обвалять в муке. Сформировать в ладонях сырники. Сковородку разогреть и обжарить на растительном + сливочном масле до золотистой корочки. Довести до готовности в духовке еще минут 7-10. Посыпать сахарной пудрой и подавать со сметаной и ягодным соусом.
Панкейки с ягодами и ванильным соусом
Ресторан Moregrill
Вам понадобится:
Для панкейков:
- Яйцо куриное - 2 шт
- Молоко 3,2% - 440 г
- Мука в/с -300 г
- Дрожжи сухие - 2 г
- Сахарный песок - 130 г
- Масло растительное - 90 г
- Соль - 5 г
- Разрыхлитель для теста - 7 г
Для ванильного соуса:
Желток яичный пастер - 3 шт Сливки 33% - 170 г Ваниль в стручках - 1 г Сахар - 50 г
Приготовление:
На небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, пережимаем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и сново перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.
Приготовление ванильного соуса:
Соединяем все ингредиенты и на водяной бане взбиваем до образования пышной консистенции. Остужаем. Подаем панкейки стопкой из 5 штук. Сверху поливаем ванильным соусом и выкладываем горкой ягоды. Украшаем мятой.
Омлет Barceloneta
Ресторан Barceloneta, шеф-повар Алексей Павлов
Вам понадобится:
- Яйцо – 3 шт
- Молоко – 50 г
- Соль – 2 г
- Микро зелень – 1 г
- Помидоры – 30 г
- Базилик – 2 г
- Масло оливковое – 5 г
- Чиабатта пшеничная – 100 г
Приготовление:
В пиалу разбить яйца, посолить. Добавить молока, перемешать. Помидор порезать кубиком. Измельчите зелень и базилик. Перемешать с помидорами – начинка готова. На разогретую сковороду, добавить оливкового масла и вылить смесь яиц и молока. После того, как яйца чуть схватятся, распределить начинку. Спустя минуту поднять половину омлета с помощью лопатки и сложить пополам. Немного подождать, перевернуть на вторую сторону, затем снять с огня и выложить на тарелку. Подавать с ароматной чиабаттой из хоспера, смазанной зеленой сальсой.