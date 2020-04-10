5 пошаговых рецептов праздничных куличей, которые можно легко приготовить дома

Что нужно:

Для теста:

27 г живых дрожжей

150 мл теплого молока

30 г сахара

100 г муки

Добавки в тесто:

180 мл теплого молока

7 г соли

150 г сахара

3 яичных желтка

1 яйцо

140 г сливочного растопленного сливочного масла

50 мл оливкового масла

200 г сыра креметте

630 г муки

7 г разрыхлителя теста

20 г ванильного сахара

Nutella, Oreo, KitKat, глазированные орехи – по вкусу для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Перемешайте все ингредиенты для теста и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы опара поднялась и начался процесс брожения.

Шаг 2. Добавьте в тесто дополнительные ингредиенты, замешайте и выложите в форму для запекания, наполняя на 1/2 высоты. Поставьте в теплое место и дождитесь, когда тесто поднимется вровень с верхним краем формы.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 220 градусов, поставьте кулич, снизьте температуру 180 градусов, выставьте вентилятор на максимум и выпекайте до готовности.

Шаг 4. Готовый кулич остудите. Nutella подогрейте на водяной бане и глазируйте им сверху кулич, украсьте кондитерскими изделиями по вкусу.

Пасхальный кулич с изюмом и глазурью

Рецепт от шеф-кондитера Ивана Копылова, кафе-пиццерия FORNETTO