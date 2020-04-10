5 пошаговых рецептов праздничных куличей, которые можно легко приготовить дома
Пасхальный кулич с Nutella, Oreo и KitKat
Рецепт от шеф-повара Романа Новаковского, ресторан il FORNO
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для теста:
- 27 г живых дрожжей
- 150 мл теплого молока
- 30 г сахара
- 100 г муки
Добавки в тесто:
- 180 мл теплого молока
- 7 г соли
- 150 г сахара
- 3 яичных желтка
- 1 яйцо
- 140 г сливочного растопленного сливочного масла
- 50 мл оливкового масла
- 200 г сыра креметте
- 630 г муки
- 7 г разрыхлителя теста
- 20 г ванильного сахара
- Nutella, Oreo, KitKat, глазированные орехи – по вкусу для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Перемешайте все ингредиенты для теста и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы опара поднялась и начался процесс брожения.
Шаг 2. Добавьте в тесто дополнительные ингредиенты, замешайте и выложите в форму для запекания, наполняя на 1/2 высоты. Поставьте в теплое место и дождитесь, когда тесто поднимется вровень с верхним краем формы.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 220 градусов, поставьте кулич, снизьте температуру 180 градусов, выставьте вентилятор на максимум и выпекайте до готовности.
Шаг 4. Готовый кулич остудите. Nutella подогрейте на водяной бане и глазируйте им сверху кулич, украсьте кондитерскими изделиями по вкусу.
Пасхальный кулич с изюмом и глазурью
Рецепт от шеф-кондитера Ивана Копылова, кафе-пиццерия FORNETTO
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для опары:
- 23 г живых дрожжей
- 120 г теплого молока
- 150 г сахара
- 100 г муки
Для теста:
- 100 г сливочного масла
- 350 г муки
- 5 г соли
- 200 г творога
- 1 яичный желток
- 3 яйца
- 50 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
- 120 г изюма
Для глазури:
- 50 г яичных белков
- 300 г сахарной пудры
- 20 г сока лимона
- Кондитерский декор – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте глазурь. Взбейте белок с лимонным соком, добавьте постепенно пудру и перемешайте.
Шаг 2. Приготовьте тесто. Перемешайте все ингредиенты для опары и поставьте в теплое место на 35 минут, чтобы опара поднялась.
Шаг 2. Добавьте в опару ингредиенты для теста (желток, масло сливочное и сахар, взбейте) замесит и выложите в форму по 350 г для кулича.
Шаг 3. Поставьте в теплое место. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кулич около 15 минут.
Шаг 4. Снизьте температуру до 170 градусов и выпекайте до готовности. Горячий кулич покройте глазурью и посыпьте кондитерским декором.
Праздничный кулич
Рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева. Кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 мл молока
- 8 яиц
- 300 г сахара
- 10 г ванилина
- 20 г соли
- 250 г изюма
- 250 г цукатов
- 15 г дрожжей
- 150 г сливочного масла
- 1 кг муки
Как приготовить:
Шаг 1. Яйца, сахар и ванилин взбейте до пышной пены. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте отдыхать в теплом месте, пока поднимется тесто. Затем помните тесто и опять оставьте.
Шаг 2. Когда тесто поднимется во второй раз, разложите его по формам. Если форма рассчитана на 100 г, то выпекать кулич в духовке следует 25 минут при 180 градусах, если форма вмещает от 300 до 400 г, то 35-40 минут.
Шаг 3. По готовности достаньте кулич из духовки, смажьте помадкой и украсьте посыпкой на свой вкус.
Пряный пасхальный кулич
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 70 г сметаны
- 50 г сливочного масла
- 350 г муки
- 1 г ванилина
- 1 г мускатного ореха
- 1 г гвоздики
- 1 г кардамона
- 10 г лимона
- 50 г белого изюма
- 50 г цукатов
- 100 г молока
- 2 г дрожжей
- 20 г воды
- 50 г коньяка
Как приготовить:
Шаг 1. Замочите изюм в коньяке до мягкости.
Шаг 2. Поставьте опару: в теплое, но не горячее молоко добавьте теплую воду, дрожжи, соль, 5 г сахара, 20 г муки. Затем тщательно перемешайте тесто, добавьте растопленное масло, специи и лимон, пропущенный через мясорубку, перемешайте.
Шаг 3. Когда опара подойдет, добавьте оставшуюся муку, сахар и яйца, вымесите тесто. После добавьте сметану, хорошо перемешайте. Тесто должно получиться мягким, при замешивании руки следует смазать растительным маслом.
Шаг 4. Дайте тесту отдохнуть и подняться несколько раз. После второго подъема замесите в тесто цукаты и изюм. Выложите тесто в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Кулич с изюмом и цукатами
Рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для опары:
- 137 г пшеничной муки
- 54 г молока жирностью 3,2%
- 26 г воды
- 25 г сухих дрожжей
- 22 г сахара
Для теста:
- 325 г пшеничной муки
- 95 г сахара
- 68 г нежирного кефира
- 2 яйца
- 80 г сливочного маргарина
- ванилин, соль
- 90 г изюма
- 26 г цукатов
- 14 г подсолнечного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте опару. Молоко смешайте с водой и подогрейте до температуры 34-35 градусов. Добавьте сахар, дрожжи и перемешайте. Затем всыпьте 137 г муки и замесите опару. Оставьте ее в теплом месте на 40-60 минут.
Шаг 2. В подошедшую опару добавьте кефир, соль, сахар, ванилин, муку и перемешайте. В конце добавьте 48 г растопленного маргарина и вымесите тесто до однородной консистенции. Оставьте на час, чтобы оно подошло.
Шаг 3. Растопите оставшуюся часть маргарина и отправьте в подошедшее тесто, сюда же добавьте растительное масло, промытый изюм, цукаты и оставьте еще на 40-60 минут.
Шаг 4. Готовое тесто разделите на равные порции и выложите в смазанные формы так, чтобы тесто заполняло их на 2/3. Оставьте еще на час в теплом месте.
Шаг 5. Выпекайте куличи при температуре 150 градусов в течение 30-35 минут.
Фото: depositphotos, предоставлены ресторанами
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