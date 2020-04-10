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5 пошаговых рецептов праздничных куличей, которые можно легко приготовить дома

Кулич – традиционный сладкий сдобный хлеб, который принято есть на Пасху. Готовить его совсем не сложно: нужны только свежайшие ингредиенты и немного времени. Если вы не хотите в этом году покупать кулич в магазине, редакция Passsion.ru предлагает вам 5 отличных рецептов от ведущих московских шеф-поваров, которые легко приготовить дома. Дерзайте! У вас все получится! А если нужна помощь, привлекайте детей, ведь Пасха – семейный праздник.

Пасхальный кулич с Nutella, Oreo и KitKat

Рецепт от шеф-повара Романа Новаковского, ресторан il FORNO

Фото: архив ресторана

Что нужно:

Для теста:

  • 27 г живых дрожжей
  • 150 мл теплого молока
  • 30 г сахара
  • 100 г муки

Добавки в тесто:

  • 180 мл теплого молока
  • 7 г соли
  • 150 г сахара
  • 3 яичных желтка
  • 1 яйцо
  • 140 г сливочного растопленного сливочного масла
  • 50 мл оливкового масла
  • 200 г сыра креметте
  • 630 г муки
  • 7 г разрыхлителя теста
  • 20 г ванильного сахара
  • Nutella, Oreo, KitKat, глазированные орехи – по вкусу для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Перемешайте все ингредиенты для теста и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы опара поднялась и начался процесс брожения.

Шаг 2. Добавьте в тесто дополнительные ингредиенты, замешайте и выложите в форму для запекания, наполняя на 1/2 высоты. Поставьте в теплое место и дождитесь, когда тесто поднимется вровень с верхним краем формы.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 220 градусов, поставьте кулич, снизьте температуру 180 градусов, выставьте вентилятор на максимум и выпекайте до готовности.

Шаг 4. Готовый кулич остудите. Nutella подогрейте на водяной бане и глазируйте им сверху кулич, украсьте кондитерскими изделиями по вкусу.

Пасхальный кулич с изюмом и глазурью

Рецепт от шеф-кондитера Ивана Копылова, кафе-пиццерия FORNETTO

Фото: архив ресторана

Что нужно:

Для опары:

  • 23 г живых дрожжей
  • 120 г теплого молока
  • 150 г сахара
  • 100 г муки

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 350 г муки
  • 5 г соли
  • 200 г творога
  • 1 яичный желток
  • 3 яйца
  • 50 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 10 г ванильного сахара
  • 120 г изюма

Для глазури:

  • 50 г яичных белков
  • 300 г сахарной пудры
  • 20 г сока лимона
  • Кондитерский декор – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте глазурь. Взбейте белок с лимонным соком, добавьте постепенно пудру и перемешайте.

Шаг 2. Приготовьте тесто. Перемешайте все ингредиенты для опары и поставьте в теплое место на 35 минут, чтобы опара поднялась.

Шаг 2. Добавьте в опару ингредиенты для теста (желток, масло сливочное и сахар, взбейте) замесит и выложите в форму по 350 г для кулича.

Шаг 3. Поставьте в теплое место. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кулич около 15 минут.

Шаг 4. Снизьте температуру до 170 градусов и выпекайте до готовности. Горячий кулич покройте глазурью и посыпьте кондитерским декором.

Праздничный кулич

Рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева. Кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 мл молока
  • 8 яиц
  • 300 г сахара
  • 10 г ванилина
  • 20 г соли
  • 250 г изюма
  • 250 г цукатов
  • 15 г дрожжей
  • 150 г сливочного масла
  • 1 кг муки

Как приготовить:

Шаг 1. Яйца, сахар и ванилин взбейте до пышной пены. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте отдыхать в теплом месте, пока поднимется тесто. Затем помните тесто и опять оставьте.

Шаг 2. Когда тесто поднимется во второй раз, разложите его по формам. Если форма рассчитана на 100 г, то выпекать кулич в духовке следует 25 минут при 180 градусах, если форма вмещает от 300 до 400 г, то 35-40 минут.

Шаг 3. По готовности достаньте кулич из духовки, смажьте помадкой и украсьте посыпкой на свой вкус.

Пряный пасхальный кулич

Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 70 г сметаны
  • 50 г сливочного масла
  • 350 г муки
  • 1 г ванилина
  • 1 г мускатного ореха
  • 1 г гвоздики
  • 1 г кардамона
  • 10 г лимона
  • 50 г белого изюма
  • 50 г цукатов
  • 100 г молока
  • 2 г дрожжей
  • 20 г воды
  • 50 г коньяка

Как приготовить:

Шаг 1. Замочите изюм в коньяке до мягкости.

Шаг 2. Поставьте опару: в теплое, но не горячее молоко добавьте теплую воду, дрожжи, соль, 5 г сахара, 20 г муки. Затем тщательно перемешайте тесто, добавьте растопленное масло, специи и лимон, пропущенный через мясорубку, перемешайте.

Шаг 3. Когда опара подойдет, добавьте оставшуюся муку, сахар и яйца, вымесите тесто. После добавьте сметану, хорошо перемешайте. Тесто должно получиться мягким, при замешивании руки следует смазать растительным маслом.

Шаг 4. Дайте тесту отдохнуть и подняться несколько раз. После второго подъема замесите в тесто цукаты и изюм. Выложите тесто в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Кулич с изюмом и цукатами

Рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

Для опары:

  • 137 г пшеничной муки
  • 54 г молока жирностью 3,2%
  • 26 г воды
  • 25 г сухих дрожжей
  • 22 г сахара

Для теста:

  • 325 г пшеничной муки
  • 95 г сахара
  • 68 г нежирного кефира
  • 2 яйца
  • 80 г сливочного маргарина
  • ванилин, соль
  • 90 г изюма
  • 26 г цукатов
  • 14 г подсолнечного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте опару. Молоко смешайте с водой и подогрейте до температуры 34-35 градусов. Добавьте сахар, дрожжи и перемешайте. Затем всыпьте 137 г муки и замесите опару. Оставьте ее в теплом месте на 40-60 минут.

Шаг 2. В подошедшую опару добавьте кефир, соль, сахар, ванилин, муку и перемешайте. В конце добавьте 48 г растопленного маргарина и вымесите тесто до однородной консистенции. Оставьте на час, чтобы оно подошло.

Шаг 3. Растопите оставшуюся часть маргарина и отправьте в подошедшее тесто, сюда же добавьте растительное масло, промытый изюм, цукаты и оставьте еще на 40-60 минут.

Шаг 4. Готовое тесто разделите на равные порции и выложите в смазанные формы так, чтобы тесто заполняло их на 2/3. Оставьте еще на час в теплом месте.

Шаг 5. Выпекайте куличи при температуре 150 градусов в течение 30-35 минут.

Фото: depositphotos, предоставлены ресторанами

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