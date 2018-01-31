Простой и сытный ужин на большую семью или же гостей с сосисками-гриль. Необычно и вкусно!

Слово «соте» пришло к нам из Франции, где готовили блюда из овощей, непродолжительно их поджаривая с небольшим количеством жира. При этом специальную глубокую посуду — сотейник — время от времени встряхивали, чтобы овощи не пригорели. Название блюда соте происходит от французского слова saute, которое в переводе значит «скачок, прыжок». Вся премудрость приготовления соте состоит в том, что ингредиенты ни в коем случае нельзя переворачивать лопаткой, так как овощи начнут пускать сок, и это уже будет совсем другое блюдо. Чаще всего во Франции соте готовят из баклажанов, но мы, русские, придумали вариант покруче.