На улице так холодно, что вам и вашему возлюбленному просто необходимо сытное и очень вкусное блюдо! Скорее записывайте рецепт от нашего любимого Маттео Лаи, самого искусного итальянского шеф-повара.

Вам понадобится:

  • Свинина, карбонад — 210 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Мука — 25 г
  • Шампиньоны — 80 г
  • Вешенки — 40 г
  • Сухие белые грибы — 20 г
  • Белое сухое вино — 40 г
  • Соль — 2 г
  • Перец — 1 г
  • Овощной бульон — 150 г
  • Оливковое масло — 20 г
  • Чеснок — 5 г
  • Розмарин — 5 г
  • Петрушка — для декора

Секрет приготовления:

Нарежьте свинину на тонкие слайсы примерно 0,5 см толщиной, слегка отбейте каждый кусочек, затем обваляйте в муке. Разогрейте на сковороде сливочное масло, положите туда чеснок и розмарин, а затем грибы. Когда грибы обжарятся, уберите чеснок и розмарин, отложите грибы и отправляйте на скороводу свинину. Когда мясо слегка обжарится, добавьте белое сухое вино, выпарите его и добавьте бульон. Выложите сверху грибы, тушите еще 3-5 минут, посолите и поперчите по вкусу. Ну вот и все, готово! Подайте блюдо, украсив петрушкой.

М-м-м, какой аромат! Не терпится попробовать! Приятного аппетита! А вот и видео:

Фото: shutterstock.com