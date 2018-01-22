Школа Маттео Лаи: сытная и вкусная свинина
На улице так холодно, что вам и вашему возлюбленному просто необходимо сытное и очень вкусное блюдо! Скорее записывайте рецепт от нашего любимого Маттео Лаи, самого искусного итальянского шеф-повара.
Вам понадобится:
Секрет приготовления:
Нарежьте свинину на тонкие слайсы примерно 0,5 см толщиной, слегка отбейте каждый кусочек, затем обваляйте в муке. Разогрейте на сковороде сливочное масло, положите туда чеснок и розмарин, а затем грибы. Когда грибы обжарятся, уберите чеснок и розмарин, отложите грибы и отправляйте на скороводу свинину. Когда мясо слегка обжарится, добавьте белое сухое вино, выпарите его и добавьте бульон. Выложите сверху грибы, тушите еще 3-5 минут, посолите и поперчите по вкусу. Ну вот и все, готово! Подайте блюдо, украсив петрушкой.
М-м-м, какой аромат! Не терпится попробовать! Приятного аппетита! А вот и видео:
Фото: shutterstock.com