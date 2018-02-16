Школа Маттео Лаи: домашний паштет
Легких закусок много не бывает! Идеальный вариант для тех, кому позвонили друзья и сказали, что они приедут через час. Это очень быстрое и вкусное блюдо — паштет из куриной печени. Его Маттео Лаи предпочитает подавать на чиабатте! Вот и рецепт:
Вам понадобится:
- Чиабатта — 25 г
- Куриная печень — 150 г
- Репчатый лук — 20 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливки 33%-ные — 30 г
- Оливковое масло — 5 мл
- Вино белое сухое — 20 г
- Бальзамический уксус — 5 г
- Пармезан — 5 г
- Соль и перец — по вкусу
Секрет приготовления:
Обжарьте чиабатту до хрустящей корочки. Измельчите лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле. Добавьте печень и готовьте до испарения влаги. Добавьте белое сухое вино, выпарите его. Затем залейте сливки и посолите, дождитесь, когда они загустеют. Посолите и поперчите. Измельчите все с помощью блендера, остудите и намажьте паштет на чиабатту. Сбрызните сверху оливковым маслом и бальзамическим уксусом, а также потрите немного пармезана.
Приятного аппетита!
А вот и видео:
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