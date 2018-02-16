Вам понадобится:

Чиабатта — 25 г

Куриная печень — 150 г

Репчатый лук — 20 г

Чеснок — 1 зубчик

Сливки 33%-ные — 30 г

Оливковое масло — 5 мл

Вино белое сухое — 20 г

Бальзамический уксус — 5 г

Пармезан — 5 г

Соль и перец — по вкусу

Секрет приготовления:

Обжарьте чиабатту до хрустящей корочки. Измельчите лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле. Добавьте печень и готовьте до испарения влаги. Добавьте белое сухое вино, выпарите его. Затем залейте сливки и посолите, дождитесь, когда они загустеют. Посолите и поперчите. Измельчите все с помощью блендера, остудите и намажьте паштет на чиабатту. Сбрызните сверху оливковым маслом и бальзамическим уксусом, а также потрите немного пармезана.

Приятного аппетита!

А вот и видео: