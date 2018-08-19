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Школа Маттео Лаи: черничный чизкейк

Соскучилис по сладкому? Тогда ловите новый классный рецепт черничного чизкейка. Кстати, помимо черники вы можете использовать любые ягоды!

Вам понадобится:

  • Мука – 170г
  • Сливочное масло – 125г
  • Желтки – 3шт
  • Черника – 335г
  • Сахар – 200г
  • Желатин – 14г
  • Сливочный сыр – 335г
  • Молоко – 170г
  • Взбитые сливки – 170г

Смешайте желтки с сахаром и начните нагревать, добавьте молоко, перемешайте. Нагреваем крем пока он не достигнет температуры 80 градусов. Перетрите сахар с ягодами, поставьте на плиту. Замочите желатин в холодной воде. Когда черника достигнет состояния пюре, добавьте желатин, перемешайте. Сделайте песочное тесто. Для этого высыпите в миску муку, добавьте охлажденное сливочное масло, хорошенько перемешайте. Затем добавьте охлажденное яйцо и сахар, чуть посолите и продолжите мешать. Когда тесто станет однородным, продолжите месить его уже руками, затем раскатайте круг, чтобы выложить его в форму и закрыть дно и края. Выложите тесто в форму, закройте все дырки, если они образовались. Затем сделайте небольшие дырочки с помощью вилки и отправляйте форму с тестом в духовку на 10-12 минут при температуре 180 градусов. Затем вытащите тесто из духовки и охладите его. Замочите желатин для крема в холодной воде. Смешайте готовый крем и сливочный сыр, добавьте желатин, перемешайте. Добавьте взбитые сливки, еще раз смешайте. Выложите на тесто чернику, распределите равномерно. Сверху залейте крем и уберите в холодильник на 3 часа. При подаче украсьте чизкейк ягодами или вареньем.

Ну вот и все! Приятного аппетита!

Фото: shutterstock.com

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