Вам понадобится:
- рис — 150 г
- масло оливковое — 200 г
- петрушка — 5 г
- пармезан — 15 г
- яйцо — 1 шт.
- панировочные сухари — 40 г
- белые грибы — 40 г
- моцарелла — 20 г
- соль — 2 г
- перец — 1 г
Приготовление:
Добавьте в готовый рис яйцо, зелень, панировочные сухари, пармезан, хорошенько перемешайте. Измельчите белые грибы и моцареллу. Далее сформируйте шарики ризотто, спрячьте внутрь моцареллу и белые грибы. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях. Обжарьте шарики в масле с тимьяном до образования золотистой корочки.
Элементарно, не так ли?
Приятного аппетита!
А вот и видео: