Рецепт от шефа Василия Емельяненко: рисовый суп с беконом
Вам понадобится:
- рис – 200 г
- голова, хвост и хребет судака
- луковица – ½
- яйца – 2 шт.
- бекон – 3 слайса
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – 20 г
- сливки – 3 ст. л.
- кинза, укроп – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Поставить вариться отходы от судака – голову, хвост, хребет вместе с половинкой луковицы и небольшим количеством соли, стеблей укропа и кинзы. Нужно приготовить рыбный бульон. Параллельно с бульоном варим рис и яйца. Варено-копченый бекон поперчить, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут для того, чтобы вытопился жир.
Когда рис сварился, начинаем подливать в него рыбный бульон и доводим его до состояния, когда он станет очень мягким и даже частично разварится. Солим суп, добавляем в него мелко нарезанный чеснок, кусочек сливочного масла и сливки. Варим до того состояния, пока суп не станет однородным.
Бекон достаем из духовки, выкладываем на салфетку, чтобы он впитал жир. Рубим укроп, сваренные яйца, бекон. В тарелку наливаем суп, а сверху кладем яйца и бекон с укропом. Готово!
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Фото: shutterstock/vostock