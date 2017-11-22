Сегодня шеф-повар Василий Емельяненко приготовит рисовый суп – простое, но невероятно вкусное блюдо!

Вам понадобится:

рис – 200 г

голова, хвост и хребет судака

луковица – ½

яйца – 2 шт.

бекон – 3 слайса

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 20 г

сливки – 3 ст. л.

кинза, укроп – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Поставить вариться отходы от судака – голову, хвост, хребет вместе с половинкой луковицы и небольшим количеством соли, стеблей укропа и кинзы. Нужно приготовить рыбный бульон. Параллельно с бульоном варим рис и яйца. Варено-копченый бекон поперчить, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут для того, чтобы вытопился жир.

Когда рис сварился, начинаем подливать в него рыбный бульон и доводим его до состояния, когда он станет очень мягким и даже частично разварится. Солим суп, добавляем в него мелко нарезанный чеснок, кусочек сливочного масла и сливки. Варим до того состояния, пока суп не станет однородным.

Бекон достаем из духовки, выкладываем на салфетку, чтобы он впитал жир. Рубим укроп, сваренные яйца, бекон. В тарелку наливаем суп, а сверху кладем яйца и бекон с укропом. Готово!

А здесь вы найдете видеорецепт: