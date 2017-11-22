Рецепт от шефа Василия Емельяненко: закуска из курицы в азиатском стиле
Сегодня шеф расскажет, как приготовить простое и вкусное блюдо из китайской кухни, которое покорит вас своим пряным вкусом и ароматом!
Вам понадобится:
Приготовление:
Разделяем отваренное мясо курицы на небольшие кусочки.
Обжариваем в растительном масле лук, предварительно разрезав каждый стебелек вдоль (его белую часть).
Смешиваем соевый соус, кунжутное масло, яблочный уксус. Рубим имбирь и перец чили вместе с семенами. В соус добавляем имбирь и чеснок из чесночного масла, тщательно перемешиваем. Собираем блюдо. На дно тарелки выкладываем лук, затем мясо, поливаем все соусом и кладем много кинзы. Сверху посыпаем перцем чили. Готово!
А здесь вы найдете видеорецепт:
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Фото: shutterstock/vostock