Сегодня шеф расскажет, как приготовить простое и вкусное блюдо из китайской кухни, которое покорит вас своим пряным вкусом и ароматом!

Вам понадобится:

бедра и голени курицы – 400 г

листья лука – 5-7 шт.

соевый соус – 20 г

кунжутное масло – 20 г

яблочный уксус – 15 г

имбирь – 10 г

перец чили – 7 г

кинза – по вкусу

Приготовление:

Разделяем отваренное мясо курицы на небольшие кусочки.

Обжариваем в растительном масле лук, предварительно разрезав каждый стебелек вдоль (его белую часть).

Смешиваем соевый соус, кунжутное масло, яблочный уксус. Рубим имбирь и перец чили вместе с семенами. В соус добавляем имбирь и чеснок из чесночного масла, тщательно перемешиваем. Собираем блюдо. На дно тарелки выкладываем лук, затем мясо, поливаем все соусом и кладем много кинзы. Сверху посыпаем перцем чили. Готово!

А здесь вы найдете видеорецепт: