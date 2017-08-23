Известный русский шеф-повар Василий Емельяненко готовит для читательниц Passion.ru щи боярские.

Вам понадобится:

говядина — 200 г

баранина — 200 г

лук репчатый — 1 шт.

стебель сельдерея — 10-15 г

картофель — 1 шт.

капуста — 250 г

сливочное масло — 30 г

бородинский хлеб — 1 кусочек

сметана — 1 ст. ложка

укроп — 15-20 г

Приготовление:

Варим бульон из говядины и баранины. На разогретую сковороду отправляем картошку. Добавляем немного растительного масла. Добавляем лук и сельдерей. Солим и перчим. Когда картошка станет румяной, в сковороду кладем капусту и небольшой кусочек сливочного масла. Когда капуста обжарится, все содержимое сковороды отправляем к мясу. Кладем в кастрюлю лавровый лист. Варим щи 7-10 минут.

Разогреваем сковороду, на сливочном масле обжариваем кусок бородинского хлеба. Даем ему остыть.

Щи наливаем тарелку, а с ними подаем обжаренный хлеб, на который кладем большую ложку сметаны и укроп. Готово!

А здесь вы найдете видеорецепт: