Известный русский шеф-повар Василий Емельяненко готовит для читательниц Passion.ru щи боярские.

Вам понадобится:

  • говядина — 200 г
  • баранина — 200 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • стебель сельдерея — 10-15 г
  • картофель — 1 шт.
  • капуста — 250 г
  • сливочное масло — 30 г
  • бородинский хлеб — 1 кусочек
  • сметана — 1 ст. ложка
  • укроп — 15-20 г

Приготовление:

Варим бульон из говядины и баранины. На разогретую сковороду отправляем картошку. Добавляем немного растительного масла. Добавляем лук и сельдерей. Солим и перчим. Когда картошка станет румяной, в сковороду кладем капусту и небольшой кусочек сливочного масла. Когда капуста обжарится, все содержимое сковороды отправляем к мясу. Кладем в кастрюлю лавровый лист. Варим щи 7-10 минут.

Разогреваем сковороду, на сливочном масле обжариваем кусок бородинского хлеба. Даем ему остыть.

Щи наливаем тарелку, а с ними подаем обжаренный хлеб, на который кладем большую ложку сметаны и укроп. Готово!

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Фото: shutterstock/vostock