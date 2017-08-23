Рецепт от шефа Василия Емельяненко: боярские щи
Известный русский шеф-повар Василий Емельяненко готовит для читательниц Passion.ru щи боярские.
Вам понадобится:
- говядина — 200 г
- баранина — 200 г
- лук репчатый — 1 шт.
- стебель сельдерея — 10-15 г
- картофель — 1 шт.
- капуста — 250 г
- сливочное масло — 30 г
- бородинский хлеб — 1 кусочек
- сметана — 1 ст. ложка
- укроп — 15-20 г
Приготовление:
Варим бульон из говядины и баранины. На разогретую сковороду отправляем картошку. Добавляем немного растительного масла. Добавляем лук и сельдерей. Солим и перчим. Когда картошка станет румяной, в сковороду кладем капусту и небольшой кусочек сливочного масла. Когда капуста обжарится, все содержимое сковороды отправляем к мясу. Кладем в кастрюлю лавровый лист. Варим щи 7-10 минут.
Разогреваем сковороду, на сливочном масле обжариваем кусок бородинского хлеба. Даем ему остыть.
Щи наливаем тарелку, а с ними подаем обжаренный хлеб, на который кладем большую ложку сметаны и укроп. Готово!
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Фото: shutterstock/vostock