Сегодня шеф приготовит замечательную закуску — форшмак, которую подаст в виде бутербродов.

Вам понадобится:

слабосоленая сельдь — 150 г

бородинский хлеб — 3 кусочка

зеленое яблоко — 1/3 шт.

зеленый лук — 5-7 шт.

яйцо — 1 шт.

петрушка — 10 г

сметана — 3 ст. ложки

Приготовление:

Отрезаем несколько кусочков бородинского хлеба. Нарезаем кубиками селедку. Нарезаем яблоко мелкими кубиками. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызгиваем его соком лимона.

Лук нарезаем перьями, мелко рубим петрушку. Нарезаем яйцо кружочками (его нужно варить ровно 7 минут, чтобы сохранить цвет желтка).

На каждый кусочек хлеба выкладываем по ложке сметаны и размазываем ее. Сверху перчим. Выкладываем яблоко, петрушку, яйцо и, наконец, селедку. Посыпаем зеленым луком. Готово!

А здесь вы найдете видеорецепт: