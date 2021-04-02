Овсяные батончики от Катерины Агроник

Катерина Агроник, ведущая программы «Сладкая жизнь» на канале «Кухня ТВ», поделилась полезным рецептом овсяных батончиков, которые станут отличной альтернативой традиционным сладостям. Чтобы приготовить их вам понадобятся:

На 14 батончиков:

80 г кокосового масла

240 г меда

45 г сахара мусковадо

180 г овсяных хлопьев

75 г кокосовой стружки (лучше крупной)

160 г крупно дробленого обжаренного миндаля

45 г семян чиа

75 г королевских фиников без косточек

60г+40 г сублимированной малины

60 г вяленой клюквы

100 г горького шоколада

1/2 ч.л. молотой корицы

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте сироп для батончиков. Растопите в сотейнике мед, кокосовое масло, небольшое количество сахара мусковадо. Нагревайте, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 2. Смешайте овсяные хлопья и дробленый миндаль, добавьте кокосовую стружку, семена чиа, корицу, сублимированную малину, немного вяленой клюквы и шоколада. Залейте все ингредиенты сиропом и размешайте до однородности.

Шаг 3. Полученную смесь выложите в форму (рамку), которую необходимо поставить на застеленный пергаментом для запекания противень. Разровняйте смесь, слегка прижимая по углам формы.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте смесь для батончиков выпекаться на 20-25 минут.

Шаг 5. Остудите готовую смесь, а затем нарежьте на отдельные батончики (размер одного батончика – приблизительно 10х3 см).

Фото: архив "Кухня ТВ"

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