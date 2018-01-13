Ну и что, что зима! Кто сказал, что зимой нельзя выпить вкусного шоколадного коктейля. Мы предлагаем представить, что вы сидите у камина, в пледе, читаете книжку и пьете молочный коктейль, как в детстве. Даже вкуснее.