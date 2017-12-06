Классический рецепт лукового супа — визитной кулинарной карточки французской кухни — любимое блюдо писателя Александра Дюма. Попробуйте и вы этот суп, тем более что он входит в большинство диет, а кроме того, полезен в сезон простуд.

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