Вам понадобится:
- говяжья печень — 700 г
- морковь — 150 г
- красный лук — 150 г
- брусника — 150 г
- кокосовое масло — 50 г
- коньяк — 50 мл
- сливочное масло — 350 г + 50 г
- сливки 33% — 1 стакан
- соль, перец, сушеные травы — по вкусу
Приготовление:
Обжариваем мелко нарезанный лук и измельченную морковь на растительном масле. Добавляем нарезанную печень. Тушим несколько минут, периодически помешивая. Добавляем коньяк и специи, тушим несколько минут. Выливаем сливки. Даем снова потушиться пять минут и добавляем горсть брусники. Тушим еще немного на медленном огне и разбиваем массу блендером до состояния пюре. Добавляем туда масло и еще раз пробиваем блендером. Оставшуюся бруснику замешиваем ложкой.
Выкладываем в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, и запекаем примерно 20 минут. Не забываем сверху положить кусочки масла. Когда оно застынет, то будет защитной пленкой нашего паштета. С ней он может храниться не меньше месяца в холодильнике.
Паштет готов, намазываем его на свежий хлеб и наслаждаемся!
Фото: starface.ru, istockphoto.com