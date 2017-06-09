У Тутты Ларсен большая семья. Известная телеведущая часто балует своих домочадцев чем-нибудь вкусненьким. На днях Тутта приготовила печеночный паштет и поделилась с подписчиками новостью в Инстаграме, а с Passion.ru — рецептом.

Вам понадобится:

говяжья печень — 700 г

морковь — 150 г

красный лук — 150 г

брусника — 150 г

кокосовое масло — 50 г

коньяк — 50 мл

сливочное масло — 350 г + 50 г

сливки 33% — 1 стакан

соль, перец, сушеные травы — по вкусу

Приготовление:

Обжариваем мелко нарезанный лук и измельченную морковь на растительном масле. Добавляем нарезанную печень. Тушим несколько минут, периодически помешивая. Добавляем коньяк и специи, тушим несколько минут. Выливаем сливки. Даем снова потушиться пять минут и добавляем горсть брусники. Тушим еще немного на медленном огне и разбиваем массу блендером до состояния пюре. Добавляем туда масло и еще раз пробиваем блендером. Оставшуюся бруснику замешиваем ложкой.

Выкладываем в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, и запекаем примерно 20 минут. Не забываем сверху положить кусочки масла. Когда оно застынет, то будет защитной пленкой нашего паштета. С ней он может храниться не меньше месяца в холодильнике.

Паштет готов, намазываем его на свежий хлеб и наслаждаемся!

Фото: starface.ru, istockphoto.com