Вам понадобится:
- креветки королевские — 300 г
- руккола — 1 пучок
- чеснок — 2-3 зубчика
- лимон — 1/2 шт.
- чили перец — по вкусу
- соевый соус
- семена кунжута
Приготовление:
Рукколу вымыть и выложить на бумажные полотенца. Чеснок почистить и измельчить. Разогреть сковороду и налить в нее растительное масло. Добавить и потушить в нем чеснок. Креветки промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем выложить в сковороду и красиво поджарить со всех сторон — примерно 7-10 минут. Выложить рукколу в тарелку, сверху положить теплые креветки, сбрызнуть лимоном, поперчить и полить соевым соусом. Посыпать семенами кунжута.
Некоторые добавляют в салат еще тертый твердый сыр, например, пармезан — попробуйте.
Фото: Саша Погиба, shutterstock.com