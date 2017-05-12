Вам понадобится:

  • креветки королевские — 300 г
  • руккола — 1 пучок
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • лимон — 1/2 шт.
  • чили перец — по вкусу
  • соевый соус
  • семена кунжута

Приготовление:

Рукколу вымыть и выложить на бумажные полотенца. Чеснок почистить и измельчить. Разогреть сковороду и налить в нее растительное масло. Добавить и потушить в нем чеснок. Креветки промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем выложить в сковороду и красиво поджарить со всех сторон — примерно 7-10 минут. Выложить рукколу в тарелку, сверху положить теплые креветки, сбрызнуть лимоном, поперчить и полить соевым соусом. Посыпать семенами кунжута.

Некоторые добавляют в салат еще тертый твердый сыр, например, пармезан — попробуйте.

Фото: Саша Погиба, shutterstock.com

 