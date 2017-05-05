Судя по публикациям в соцсетях, в последний раз Сара Джессика готовила на ужин фузилли с томатами. Давайте попробуем повторить?
Вам понадобится:
- фузилли — 500 г
- помидоры черри — 10 шт.
- рикотта — 100 г
- мята свежая — 1-2 веточки
- оливковое масло — по вкусу
Приготовление:
Отварить макароны до состояния аль-денте. Слить воду. Потушить на оливковом масле помидоры, разрезав их пополам. Выложить к помидорам фузилли. Мелко нарезать мяту и добавить в пасту, перемешать. Добавить к макаронам рикотту и тоже тщательно перемешать. Готово! Подавайте!
Фото: globallookpress, shutterstock.com
А вот видеорецепт: как приготовить классическую итальянскую пасту дома.