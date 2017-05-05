Судя по публикациям в соцсетях, в последний раз Сара Джессика готовила на ужин фузилли с томатами. Давайте попробуем повторить?

Вам понадобится:

фузилли — 500 г

помидоры черри — 10 шт.

рикотта — 100 г

мята свежая — 1-2 веточки

оливковое масло — по вкусу

Приготовление:

Отварить макароны до состояния аль-денте. Слить воду. Потушить на оливковом масле помидоры, разрезав их пополам. Выложить к помидорам фузилли. Мелко нарезать мяту и добавить в пасту, перемешать. Добавить к макаронам рикотту и тоже тщательно перемешать. Готово! Подавайте!

Фото: globallookpress, shutterstock.com

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