Вам понадобится:

  • фенхель — 3 шт.
  • миндаль — 1 горсть
  • апельсины — 3 шт.
  • мята — 2 веточки
  • листовой салат — 2 пучка
  • винный уксус — по вкусу
  • оливковое масло — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • черный молотый перец — по вкусу

Приготовление: 

Фенхель нарежьте с помощью овощечистки и ненадолго поместите в миску с ледяной водой. Поджарьте миндаль в сухой сковороде, а затем измельчите с помощью блендера. Апельсины нарежьте на тонкие ломтики и выложите на блюдо. Добавьте листья мяты, листовой салат и фенхель. Заправьте блюдо винным уксусом и оливковым маслом. Посолите, поперчите по вкусу. 

Фото: istockphoto.com, globallookpress.com

 