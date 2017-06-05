Вам понадобится:
- фенхель — 3 шт.
- миндаль — 1 горсть
- апельсины — 3 шт.
- мята — 2 веточки
- листовой салат — 2 пучка
- винный уксус — по вкусу
- оливковое масло — по вкусу
- соль — по вкусу
- черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
Фенхель нарежьте с помощью овощечистки и ненадолго поместите в миску с ледяной водой. Поджарьте миндаль в сухой сковороде, а затем измельчите с помощью блендера. Апельсины нарежьте на тонкие ломтики и выложите на блюдо. Добавьте листья мяты, листовой салат и фенхель. Заправьте блюдо винным уксусом и оливковым маслом. Посолите, поперчите по вкусу.
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