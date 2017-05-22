У Дэвида Бекхэма есть три любимых блюда: картофельное пюре с заливным угрем, ризотто с белыми грибами и телятина с киви. Рецептом последнего футболист с удовольствием делится с читательницами Passion.ru.

Вам понадобится:

телятина (говяжья вырезка) — 2 кг

киви — 500 г

шпинат

соль, специи

Приготовление:

Киви вымыть и очистить от кожуры. Нарезать на кружочки толщиной 2-3 см. Три-четыре очищенных плода киви измельчить в пюре. Вырезку промыть и разделить на порционные куски. Замариновать на один час в специях и пюре из киви. Завернуть в фольгу и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Запекать около часа, затем, если хотите получить аппетитную корочку, разрежьте фольгу сверху и оставьте в духовке при температуре 170 градусов еще на 20 минут.

Подавать на блюде со шпинатом, на мясо выложить немного пюре из киви.

Видеорецепт маринада из киви для любого мяса:

Фото: globallookpress.com, shutterstock.com