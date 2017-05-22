Вам понадобится:
- телятина (говяжья вырезка) — 2 кг
- киви — 500 г
- шпинат
- соль, специи
Приготовление:
Киви вымыть и очистить от кожуры. Нарезать на кружочки толщиной 2-3 см. Три-четыре очищенных плода киви измельчить в пюре. Вырезку промыть и разделить на порционные куски. Замариновать на один час в специях и пюре из киви. Завернуть в фольгу и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Запекать около часа, затем, если хотите получить аппетитную корочку, разрежьте фольгу сверху и оставьте в духовке при температуре 170 градусов еще на 20 минут.
Подавать на блюде со шпинатом, на мясо выложить немного пюре из киви.
Видеорецепт маринада из киви для любого мяса:
Фото: globallookpress.com, shutterstock.com