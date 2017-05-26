Анна Семенович обожает готовить, правда, делает это нечасто. Но когда все же выдается время, звезда с удовольствием угощает своих друзей. Великолепным в ее исполнении получается все, но лучше всего ей удается «Цезарь» с креветками. Хотите рецепт?

Вам понадобится:

Для чипсов из сыра:

сыр твердый — 270 г

Для соуса:

яйцо куриное — 3 желтка

чеснок — 2-3 зубчика

горчица дижонская — 1 ст. ложка

анчоусы — 20 г

масло растительное — 270 мл

сок лимона — 2 ч. ложки

масло оливковое — 170 мл

соль — 3 г

табаско — 1-2 капли

Для салата:

романо — 6-7 листьев

помидоры черри красные — 4 шт.

креветки — 7-10 шт. или 3-5 королевских

масло растительное для жарки

соль, перец — по вкусу

Для гренок:

багет — 100 г

чесночное масло — 1 ст. ложка

итальянские травы — 1 г

Как приготовить:

Готовим сырные чипсы. Сыр натереть на мелкой терке, равномерно распределить на силиконовом коврике слоем толщиной 3 мм, запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 5 минут. Немного охладить, аккуратно снять с коврика и нарезать крупными треугольниками.

Готовим соус. Яйца промыть, отделить желтки от белков. Чеснок очистить и нарезать мелкими кубиками, анчоусы мелко нашинковать. В миске соединить чеснок, анчоусы, желтки и горчицу, перемешать и тонкой струйкой добавить сначала растительное, а потом оливковое масло. В конце добавить сок лимона, соль, соус табаско. Все тщательно перемешать до однородной консистенции.

Готовим гренки. Багет нарезать ломтиками толщиной 1 см. В чесночное масло добавить соль и итальянские травы, полить смесью гренки, перемешать и запекать в духовке 6-7 минут при температуре 190 градусов.

Готовим салат. Листья салата романо нарвать произвольно, заправить соусом. Помидоры черри промыть, разрезать пополам, сыр натереть на мелкой терке. Очищенные креветки посолить, поперчить и жарить на сковородке на растительном масле со всех сторон.

Собираем блюдо. На тарелку выложить листья салата, заправленные соусом, гренки, посыпать тертым сыром. По диаметру тарелки выложить креветки и помидоры черри. Украсить чипсами из сыра.

Фото: shutterstock.com, globalllookpress.com