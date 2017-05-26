Вам понадобится:
Для чипсов из сыра:
- сыр твердый — 270 г
Для соуса:
- яйцо куриное — 3 желтка
- чеснок — 2-3 зубчика
- горчица дижонская — 1 ст. ложка
- анчоусы — 20 г
- масло растительное — 270 мл
- сок лимона — 2 ч. ложки
- масло оливковое — 170 мл
- соль — 3 г
- табаско — 1-2 капли
Для салата:
- романо — 6-7 листьев
- помидоры черри красные — 4 шт.
- креветки — 7-10 шт. или 3-5 королевских
- масло растительное для жарки
- соль, перец — по вкусу
Для гренок:
- багет — 100 г
- чесночное масло — 1 ст. ложка
- итальянские травы — 1 г
Как приготовить:
Готовим сырные чипсы. Сыр натереть на мелкой терке, равномерно распределить на силиконовом коврике слоем толщиной 3 мм, запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 5 минут. Немного охладить, аккуратно снять с коврика и нарезать крупными треугольниками.
Готовим соус. Яйца промыть, отделить желтки от белков. Чеснок очистить и нарезать мелкими кубиками, анчоусы мелко нашинковать. В миске соединить чеснок, анчоусы, желтки и горчицу, перемешать и тонкой струйкой добавить сначала растительное, а потом оливковое масло. В конце добавить сок лимона, соль, соус табаско. Все тщательно перемешать до однородной консистенции.
Готовим гренки. Багет нарезать ломтиками толщиной 1 см. В чесночное масло добавить соль и итальянские травы, полить смесью гренки, перемешать и запекать в духовке 6-7 минут при температуре 190 градусов.
Готовим салат. Листья салата романо нарвать произвольно, заправить соусом. Помидоры черри промыть, разрезать пополам, сыр натереть на мелкой терке. Очищенные креветки посолить, поперчить и жарить на сковородке на растительном масле со всех сторон.
Собираем блюдо. На тарелку выложить листья салата, заправленные соусом, гренки, посыпать тертым сыром. По диаметру тарелки выложить креветки и помидоры черри. Украсить чипсами из сыра.
Фото: shutterstock.com, globalllookpress.com