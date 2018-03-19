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Звездный рецепт: Юлия Ковальчук готовит салат с креветками

Юлия — сторонница правильного питания. В перерывах между приемами пищи она перекусывает манго или овощами. Иногда гостей певица балует салатом с креветками — он легкий и полезный.

Вам понадобится:

  • креветки средние вареные — 5-7 шт.
  • салат романо
  • петрушка — пара веточек
  • оливковое масло — 1 ч. ложка
  • специи (прованские травы) — по вкусу

Приготовление:

Помыть и порвать листья салата, креветки обварить кипятком, дать постоять под крышкой 10 минут, почистить (можно купить мелкие очищенные) и добавить их к салату. Мелко нарезать часть петрушки, налить оливковое масло (в зависимости от порций). Добавить специи, соль, перемешать аккуратно. Разложить по креманкам и украсить веточками петрушки.

Фото: «Инстаграм», shuttertock.com

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