Passion.ru раздобыл для своих читательниц рецепт гречки с овощами от любимой всеми Пелагеи. Ловите!

Пелагея уверена, что этот продукт обладает незаменимыми для снижения веса свойствами. В гречке мало калорий, она хорошо выводит из организма шлаки и токсины. Включив ее в ежедневное меню, девушка стала «таять» буквально на глазах. Гречка обладает хорошими вкусовыми качествами и отлично насыщает организм. Углеводов в гречке не так уж и много, к тому же их усвоение затрудняется особым строением волокон продукта. Крупа содержит немало питательных веществ и полезных для красоты и здоровья элементов. Гречка с овощами — чудесный вариант для ужина! Плюс такого блюда заключается в том, что жира требуется совсем немного, только для первичной легкой обжарки овощей, а затем все тушится в кастрюле с небольшим добавлением воды. Овощи можно использовать самые разные: от привычных лука и моркови до шпината и брюссельской капусты. Ароматно, вкусно, питательно и полезно. Особенно если приготовлено в мультиварке.

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