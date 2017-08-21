Звездный рецепт: Пелагея готовит гречку с овощами
Пелагея уверена, что этот продукт обладает незаменимыми для снижения веса свойствами. В гречке мало калорий, она хорошо выводит из организма шлаки и токсины. Включив ее в ежедневное меню, девушка стала «таять» буквально на глазах. Гречка обладает хорошими вкусовыми качествами и отлично насыщает организм. Углеводов в гречке не так уж и много, к тому же их усвоение затрудняется особым строением волокон продукта. Крупа содержит немало питательных веществ и полезных для красоты и здоровья элементов. Гречка с овощами — чудесный вариант для ужина! Плюс такого блюда заключается в том, что жира требуется совсем немного, только для первичной легкой обжарки овощей, а затем все тушится в кастрюле с небольшим добавлением воды. Овощи можно использовать самые разные: от привычных лука и моркови до шпината и брюссельской капусты. Ароматно, вкусно, питательно и полезно. Особенно если приготовлено в мультиварке.
Вам понадобится:
- гречневая крупа — 1 стакан
- вода — 1,5 стакана
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- помидоры — 3-4 шт.
- перец болгарский — 1 шт.
- зелень, приправы — по вкусу
- масло растительное
Приготовление:
Сварите гречку, стараясь не помешивать ее и не солить. Можете добавить любимые приправы. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить вместе с тертой морковкой. Затем следует нарезать и добавить к обжарке болгарский перец, молодые кабачки (по желанию). Овощи хорошо потушить и добавить к ним измельченные помидоры. Именно помидоры нужно добавлять в самом конце, чтобы в овощной смеси было много сока. Соединить почти готовую гречку с овощами в сковороде, накрыть крышкой, убавить огонь до минимума. Дать гречке минут пять-семь потушиться с овощами и пропитаться их соком.
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