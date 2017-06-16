Звездный рецепт: Николь Кидман готовит салат со шпинатом
Всю жизнь прекрасная Николь сидит на диетах. Возможно, поэтому звезда больше всего любит салаты и знает в них толк. Чаще всего Николь готовит салат из помидоров со шпинатом, попробуйте и вы!
Вам понадобится:
шпинат — 40 г
руккола — 15-20 г
помидоры — 4 шт.
лимон — 1/2 шт.
Для заправки:
оливковое масло — 3 ст. ложки
красный винный уксус — 1 ст. ложка
сахар — 2/3 ч. ложки
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Промойте зелень и овощи. Лук почистите. Помидоры нарежьте крупно, от шпината оторвите ножки. Перемешайте с помидорами. Половинку лука нарежьте тонкими полукольцами и посыпьте ими салат. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, уксус и французскую горчицу, добавьте сахар, соль и перец по вкусу, заправьте салат.