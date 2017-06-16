Всю жизнь прекрасная Николь сидит на диетах. Возможно, поэтому звезда больше всего любит салаты и знает в них толк. Чаще всего Николь готовит салат из помидоров со шпинатом, попробуйте и вы!

Вам понадобится: шпинат — 40 г

руккола — 15-20 г

помидоры — 4 шт.

лимон — 1/2 шт. Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. ложки

красный винный уксус — 1 ст. ложка

сахар — 2/3 ч. ложки

соль, перец — по вкусу Приготовление: Промойте зелень и овощи. Лук почистите. Помидоры нарежьте крупно, от шпината оторвите ножки. Перемешайте с помидорами. Половинку лука нарежьте тонкими полукольцами и посыпьте ими салат. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, уксус и французскую горчицу, добавьте сахар, соль и перец по вкусу, заправьте салат.