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Звездный рецепт: Ксения Собчак готовит карпаччо из артишоков

Купить артишоки можно круглый год, но пик сезона приходится с марта по май. Давайте попробуем приготовить карпаччо из артишоков по рецепту Ксении Собчак!

Вам понадобится:

  • артишоки — 2 шт.
  • руккола — 75 г
  • лимонный сок — по вкусу
  • оливковое масло —по вкусу
  • лимон — ¼ шт.
  • морская соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

Артишоки промыть, почистить: снять верхние грубые листья до нежных внутренних. В зависимости от цвета листьев (чем более палевые листья, тем они нежнее) отрезать сверху одну или две трети артишока. Натереть свежесрезанные части артишока лимонным ломтиком. Отрезать основание и острым ножом по спирали очистить донышко от темно-зеленой кожуры. Затем протереть лимоном. Чайной ложкой извлечь жесткий пух. Протереть соком лимона. Артишоки разрезать пополам и тонко нашинковать, сразу сбрызнуть лимонным соком. Листья рукколы выложить на блюдо. На рукколу выложить артишоки, слегка присолить, поперчить по вкусу и полить оливковым маслом.

Приятного апетита!

Фото: eastnews,shutterstock.com

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