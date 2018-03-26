Звездный рецепт: Ксения Собчак готовит карпаччо из артишоков
Купить артишоки можно круглый год, но пик сезона приходится с марта по май. Давайте попробуем приготовить карпаччо из артишоков по рецепту Ксении Собчак!
Вам понадобится:
- артишоки — 2 шт.
- руккола — 75 г
- лимонный сок — по вкусу
- оливковое масло —по вкусу
- лимон — ¼ шт.
- морская соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
Артишоки промыть, почистить: снять верхние грубые листья до нежных внутренних. В зависимости от цвета листьев (чем более палевые листья, тем они нежнее) отрезать сверху одну или две трети артишока. Натереть свежесрезанные части артишока лимонным ломтиком. Отрезать основание и острым ножом по спирали очистить донышко от темно-зеленой кожуры. Затем протереть лимоном. Чайной ложкой извлечь жесткий пух. Протереть соком лимона. Артишоки разрезать пополам и тонко нашинковать, сразу сбрызнуть лимонным соком. Листья рукколы выложить на блюдо. На рукколу выложить артишоки, слегка присолить, поперчить по вкусу и полить оливковым маслом.
Приятного апетита!
Фото: eastnews,shutterstock.com
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