Звездный рецепт: Ксения Собчак готовит карпаччо из артишоков

Вам понадобится:

артишоки — 2 шт.

руккола — 75 г

лимонный сок — по вкусу

оливковое масло —по вкусу

лимон — ¼ шт.

морская соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

Артишоки промыть, почистить: снять верхние грубые листья до нежных внутренних. В зависимости от цвета листьев (чем более палевые листья, тем они нежнее) отрезать сверху одну или две трети артишока. Натереть свежесрезанные части артишока лимонным ломтиком. Отрезать основание и острым ножом по спирали очистить донышко от темно-зеленой кожуры. Затем протереть лимоном. Чайной ложкой извлечь жесткий пух. Протереть соком лимона. Артишоки разрезать пополам и тонко нашинковать, сразу сбрызнуть лимонным соком. Листья рукколы выложить на блюдо. На рукколу выложить артишоки, слегка присолить, поперчить по вкусу и полить оливковым маслом.

Приятного апетита!

Фото: eastnews,shutterstock.com